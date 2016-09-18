متى نكرم سراج الصحافة ؟
كلام مسموع
حسن النواب
هذه الأيام وبلا حسد نرى ان التكريمات تنهال تترى من قبل المؤسسات والتجمعات الثقافية على بعض الأدباء والفنانين والصحفيين ، وتلك إشارة طيبة ومدعاة فخر لنا جميعا ؛ وبرغم ان هذه التكريمات شملت إشعيط ومعيط وحتى جرّار الخيط ، ولكننا نقول ان بعض الفنانين والأدباء والصحفيين كانوا يستحقون بجدارة هذا التكريم ، ومع فورة هذه التكريمات كنت أأمل وأتوسّم وأدعو الى الله مع غيري من المتابعين الى الساحة الأدبية والصحفية أن يشمل هذا التكريم صاحبنا الصحفي العبد الفقير والمنكود الحظ بجدارة والذي أمضى أكثر من أربعين سنة كدحا في أراضي الثقافة والصحافة ، وبسبب هذا الأهمال المقصود لشخصه إضطر صاحبنا الصحفي المنحوس أن يكتب ذات حزن في جريدة عراقية قبل سنوات خلت ذلك المقال التراجيدي وهو يصف حالته المزرية بذلك الثور الذي أنهكته الحراثة الشاقة في أرض الثقافة ولم يجن بعد كل ذلك الكد حتى سنبلة واحدة ساعة الحصاد ؛ وصاحبنا الصحفي هذا يتفق العدو والصديق وحتى نقابة الصحفيين في جزر الواق واق على المؤهلات الإبداعية التي يتمتع بها فهو يمتلك قلماً متفرداً بالفكاهة والندب واللطم والكشف والإنتقاد ودون رعشة قلب ، وأن قلمه الباشط قد سبب له مشاكل لا حصر لها ، منها حرمانه من الكتابة مدى الحياة إبّان النظام السابق نتيجة مقال كتبه في جريدة العراق على ما أتذكر ، ولولا سقوط الصنم لكان صاحب قصص الضربة في الرأس وليلة الإحتفاء بالحرية ، مازال أسير بيته في الشرطة الرابعة يمضي وقته امام «جمبر» السجائر الذي صار مصدر رزقه الأساسي في تلك الأيام السود التي ذهبت ولن تعود مع أن صاحبنا الصحفي مازال القلق يلازمه من عودة تلك الأيام المظلمة على حين غرّة بسبب النحس الذي يلازمه ؛كما ان خشيتي على قلمه من الرزايا القادمة مازالت قائمة فلربما يصدر فرمانا عاجلا ذات يوم بإيقاف نزف قلمه عن الكتابة ونفيه فورا على ظهر جمل الى جيبوتي حتى يتعلم هناك أصول الجوع والحرمان والقهر على أكمل وجه . فسراج الصحافة وسيد الأقلام إنما هو الولد الكبير والرجل الإسطوري الذي مازال يمارس رقصة الكتابة حتى في أحزان رأس السنة ويتمنى بحلم أخضر كما قال مطربنا الخالد سعدي الحلي أن تلتفت الى نتاجه النوعي والوفير في الصحافة العراقية نقابة الصحفيين أو احدى الجمعيات الثقافية حتى لو كانت في منطقة عرعر ..وتقرر تكريمه أخيراً على جهده المميز في حقل الصحافة العراقية ، فقد غسلنا أكفّنا بصوابين سبع وعشش في أفئدتنا اليأس تماما من الجهات الحكومية والمؤسسات الثقافية الرسمية ، إذ ليس هناك من أمل حتى تنتفض ذات يوم وتعلن عبر الفضائيات والصحف والإذاعات عن تكريم مجز للصحفي البارع الذي مازال يكتب بقلم شريف وعفيف ونظيف حتى نهاية شوط العمر وآخر رمق من حياته ، ولو كان من أولئك الذين يستبدلون لون حبر أقلامهم كل يوم لكانت رفوف مكتبته الآن مزدحمة بالأوسمة والدروع والدفوف وجيوبه مختنقة بالدولارات الخضر أيضا .. ولأنه يكتب بقلم واحد ولون حبر واحد ستنام عليه طابوقة النسيان حتى يبيض الديك فلربما حين ذاك سنسمع ان هذا العبد الفقير شمله تكريم الدولة . وربما يقول حاسد ان صاحبك الصحفي تسلم قبل سنوات خلت جائزة ربع دسمة ولا يستهان بها وذلك لإختياره كافضل صحفي في كتابة العامود الصحفي ؛ فأقول لذلك الحاسد ان ثمن تلك الجائزة لايهش ولاينش أمام غلاء وجشع المتاجر والحوانيت وبائعي الخضراوات وتقشف عائلته أزاء إشعاع موهبته اللافت وإسمه اللامع مع إحترامي للجهة المانحة لتلك الجائزة ، ولعل هناك الآن من نفد صبره ويريد أن يعرف من هو ياترى هذا الصحفي الذي خبصتكم به ! فأقول ان ما أخشاه أولا ان ينشر مقالي هذا في يوم نحس وهذا يعني أن الجهات التي يهمها هذا الأمر تكون بنحيب وقنوط ولا تلتفت الى حرقة قلبي وإحتجاجي وصراخي بوجه جميع الجهات الثقافية والصحفية في البلاد على الغبن الذي أصاب صاحبنا المظلوم كيوم عاشوراء وأن الصحفي المرموق الذي أقصده هو حسن العاني .. أستاذنا جميعاً وفنار أقلامنا نحن معشر الصحفيين .. ياناس .