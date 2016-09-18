متى نكرم سراج الصحافة ؟

– September 18, 2016

كلام مسموع

حسن النواب

هذه‭ ‬الأيام‭ ‬وبلا‭ ‬حسد‭ ‬نرى‭ ‬ان‭ ‬التكريمات‭ ‬تنهال‭ ‬تترى‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المؤسسات‭ ‬والتجمعات‭ ‬الثقافية‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬الأدباء‭ ‬والفنانين‭ ‬والصحفيين‭ ‬،‭ ‬وتلك‭ ‬إشارة‭ ‬طيبة‭ ‬ومدعاة‭ ‬فخر‭ ‬لنا‭ ‬جميعا‭ ‬؛‭ ‬وبرغم‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬التكريمات‭ ‬شملت‭ ‬إشعيط‭ ‬ومعيط‭ ‬وحتى‭ ‬جرّار‭ ‬الخيط‭ ‬،‭ ‬ولكننا‭ ‬نقول‭ ‬ان‭ ‬بعض‭ ‬الفنانين‭ ‬والأدباء‭ ‬والصحفيين‭ ‬كانوا‭ ‬يستحقون‭ ‬بجدارة‭ ‬هذا‭ ‬التكريم‭ ‬،‭ ‬ومع‭ ‬فورة‭ ‬هذه‭ ‬التكريمات‭ ‬كنت‭ ‬أأمل‭ ‬وأتوسّم‭ ‬وأدعو‭ ‬الى‭ ‬الله‭ ‬مع‭ ‬غيري‭ ‬من‭ ‬المتابعين‭ ‬الى‭ ‬الساحة‭ ‬الأدبية‭ ‬والصحفية‭ ‬أن‭ ‬يشمل‭ ‬هذا‭ ‬التكريم‭ ‬صاحبنا‭ ‬الصحفي‭ ‬العبد‭ ‬الفقير‭ ‬والمنكود‭ ‬الحظ‭ ‬بجدارة‭ ‬والذي‭ ‬أمضى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أربعين‭ ‬سنة‭ ‬كدحا‭ ‬في‭ ‬أراضي‭ ‬الثقافة‭ ‬والصحافة‭ ‬،‭ ‬وبسبب‭ ‬هذا‭ ‬الأهمال‭ ‬المقصود‭ ‬لشخصه‭ ‬إضطر‭ ‬صاحبنا‭ ‬الصحفي‭ ‬المنحوس‭ ‬أن‭ ‬يكتب‭ ‬ذات‭ ‬حزن‭ ‬في‭ ‬جريدة‭ ‬عراقية‭ ‬قبل‭ ‬سنوات‭ ‬خلت‭ ‬ذلك‭ ‬المقال‭ ‬التراجيدي‭ ‬وهو‭ ‬يصف‭ ‬حالته‭ ‬المزرية‭ ‬بذلك‭ ‬الثور‭ ‬الذي‭ ‬أنهكته‭ ‬الحراثة‭ ‬الشاقة‭ ‬في‭ ‬أرض‭ ‬الثقافة‭ ‬ولم‭ ‬يجن‭ ‬بعد‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬الكد‭ ‬حتى‭ ‬سنبلة‭ ‬واحدة‭ ‬ساعة‭ ‬الحصاد‭ ‬؛‭ ‬وصاحبنا‭ ‬الصحفي‭ ‬هذا‭ ‬يتفق‭ ‬العدو‭ ‬والصديق‭ ‬وحتى‭ ‬نقابة‭ ‬الصحفيين‭ ‬في‭ ‬جزر‭ ‬الواق‭ ‬واق‭ ‬على‭ ‬المؤهلات‭ ‬الإبداعية‭ ‬التي‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‭ ‬فهو‭ ‬يمتلك‭ ‬قلماً‭ ‬متفرداً‭ ‬بالفكاهة‭ ‬والندب‭ ‬واللطم‭ ‬والكشف‭ ‬والإنتقاد‭ ‬ودون‭ ‬رعشة‭ ‬قلب‭ ‬،‭ ‬وأن‭ ‬قلمه‭ ‬الباشط‭ ‬قد‭ ‬سبب‭ ‬له‭ ‬مشاكل‭ ‬لا‭ ‬حصر‭ ‬لها‭ ‬،‭ ‬منها‭ ‬حرمانه‭ ‬من‭ ‬الكتابة‭ ‬مدى‭ ‬الحياة‭ ‬إبّان‭ ‬النظام‭ ‬السابق‭ ‬نتيجة‭ ‬مقال‭ ‬كتبه‭ ‬في‭ ‬جريدة‭ ‬العراق‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أتذكر‭ ‬،‭ ‬ولولا‭ ‬سقوط‭ ‬الصنم‭ ‬لكان‭ ‬صاحب‭ ‬قصص‭ ‬الضربة‭ ‬في‭ ‬الرأس‭ ‬وليلة‭ ‬الإحتفاء‭ ‬بالحرية‭ ‬،‭ ‬مازال‭ ‬أسير‭ ‬بيته‭ ‬في‭ ‬الشرطة‭ ‬الرابعة‭ ‬يمضي‭ ‬وقته‭ ‬امام‭ ‬‮«‬جمبر‮»‬‭ ‬السجائر‭ ‬الذي‭ ‬صار‭ ‬مصدر‭ ‬رزقه‭ ‬الأساسي‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الأيام‭ ‬السود‭ ‬التي‭ ‬ذهبت‭ ‬ولن‭ ‬تعود‭ ‬مع‭ ‬أن‭ ‬صاحبنا‭ ‬الصحفي‭ ‬مازال‭ ‬القلق‭ ‬يلازمه‭ ‬من‭ ‬عودة‭ ‬تلك‭ ‬الأيام‭ ‬المظلمة‭ ‬على‭ ‬حين‭ ‬غرّة‭ ‬بسبب‭ ‬النحس‭ ‬الذي‭ ‬يلازمه‭ ‬؛كما‭ ‬ان‭ ‬خشيتي‭ ‬على‭ ‬قلمه‭ ‬من‭ ‬الرزايا‭ ‬القادمة‭ ‬مازالت‭ ‬قائمة‭ ‬فلربما‭ ‬يصدر‭ ‬فرمانا‭ ‬عاجلا‭ ‬ذات‭ ‬يوم‭ ‬بإيقاف‭ ‬نزف‭ ‬قلمه‭ ‬عن‭ ‬الكتابة‭ ‬ونفيه‭ ‬فورا‭ ‬على‭ ‬ظهر‭ ‬جمل‭ ‬الى‭ ‬جيبوتي‭ ‬حتى‭ ‬يتعلم‭ ‬هناك‭ ‬أصول‭ ‬الجوع‭ ‬والحرمان‭ ‬والقهر‭ ‬على‭ ‬أكمل‭ ‬وجه‭ . ‬فسراج‭ ‬الصحافة‭ ‬وسيد‭ ‬الأقلام‭ ‬إنما‭ ‬هو‭ ‬الولد‭ ‬الكبير‭ ‬والرجل‭ ‬الإسطوري‭ ‬الذي‭ ‬مازال‭ ‬يمارس‭ ‬رقصة‭ ‬الكتابة‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬أحزان‭ ‬رأس‭ ‬السنة‭ ‬ويتمنى‭ ‬بحلم‭ ‬أخضر‭ ‬كما‭ ‬قال‭ ‬مطربنا‭ ‬الخالد‭ ‬سعدي‭ ‬الحلي‭ ‬أن‭ ‬تلتفت‭ ‬الى‭ ‬نتاجه‭ ‬النوعي‭ ‬والوفير‭ ‬في‭ ‬الصحافة‭ ‬العراقية‭ ‬نقابة‭ ‬الصحفيين‭ ‬أو‭ ‬احدى‭ ‬الجمعيات‭ ‬الثقافية‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬عرعر‭ ..‬وتقرر‭ ‬تكريمه‭ ‬أخيراً‭ ‬على‭ ‬جهده‭ ‬المميز‭ ‬في‭ ‬حقل‭ ‬الصحافة‭ ‬العراقية‭ ‬،‭ ‬فقد‭ ‬غسلنا‭ ‬أكفّنا‭ ‬بصوابين‭ ‬سبع‭ ‬وعشش‭ ‬في‭ ‬أفئدتنا‭ ‬اليأس‭ ‬تماما‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الثقافية‭ ‬الرسمية‭ ‬،‭ ‬إذ‭ ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬أمل‭ ‬حتى‭ ‬تنتفض‭ ‬ذات‭ ‬يوم‭ ‬وتعلن‭ ‬عبر‭ ‬الفضائيات‭ ‬والصحف‭ ‬والإذاعات‭ ‬عن‭ ‬تكريم‭ ‬مجز‭ ‬للصحفي‭ ‬البارع‭ ‬الذي‭ ‬مازال‭ ‬يكتب‭ ‬بقلم‭ ‬شريف‭ ‬وعفيف‭ ‬ونظيف‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬شوط‭ ‬العمر‭ ‬وآخر‭ ‬رمق‭ ‬من‭ ‬حياته‭ ‬،‭ ‬ولو‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬يستبدلون‭ ‬لون‭ ‬حبر‭ ‬أقلامهم‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬لكانت‭ ‬رفوف‭ ‬مكتبته‭ ‬الآن‭ ‬مزدحمة‭ ‬بالأوسمة‭ ‬والدروع‭ ‬والدفوف‭ ‬وجيوبه‭ ‬مختنقة‭ ‬بالدولارات‭ ‬الخضر‭ ‬أيضا‭ .. ‬ولأنه‭ ‬يكتب‭ ‬بقلم‭ ‬واحد‭ ‬ولون‭ ‬حبر‭ ‬واحد‭ ‬ستنام‭ ‬عليه‭ ‬طابوقة‭ ‬النسيان‭ ‬حتى‭ ‬يبيض‭ ‬الديك‭ ‬فلربما‭ ‬حين‭ ‬ذاك‭ ‬سنسمع‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬العبد‭ ‬الفقير‭ ‬شمله‭ ‬تكريم‭ ‬الدولة‭ ‬‭. ‬وربما‭ ‬يقول‭ ‬حاسد‭ ‬ان‭ ‬صاحبك‭ ‬الصحفي‭ ‬تسلم‭ ‬قبل‭ ‬سنوات‭ ‬خلت‭ ‬جائزة‭ ‬ربع‭ ‬دسمة‭ ‬ولا‭ ‬يستهان‭ ‬بها‭ ‬وذلك‭ ‬لإختياره‭ ‬كافضل‭ ‬صحفي‭ ‬في‭ ‬كتابة‭ ‬العامود‭ ‬الصحفي‭ ‬؛‭ ‬فأقول‭ ‬لذلك‭ ‬الحاسد‭ ‬ان‭ ‬ثمن‭ ‬تلك‭ ‬الجائزة‭ ‬لايهش‭ ‬ولاينش‭ ‬أمام‭ ‬غلاء‭ ‬وجشع‭ ‬المتاجر‭ ‬والحوانيت‭ ‬وبائعي‭ ‬الخضراوات‭ ‬وتقشف‭ ‬عائلته‭ ‬أزاء‭ ‬إشعاع‭ ‬موهبته‭ ‬اللافت‭ ‬وإسمه‭ ‬اللامع‭ ‬مع‭ ‬إحترامي‭ ‬للجهة‭ ‬المانحة‭ ‬لتلك‭ ‬الجائزة‭ ‬،‭ ‬ولعل‭ ‬هناك‭ ‬الآن‭ ‬من‭ ‬نفد‭ ‬صبره‭ ‬ويريد‭ ‬أن‭ ‬يعرف‭ ‬من‭ ‬هو‭ ‬ياترى‭ ‬هذا‭ ‬الصحفي‭ ‬الذي‭ ‬خبصتكم‭ ‬به‭ ! ‬فأقول‭ ‬ان‭ ‬ما‭ ‬أخشاه‭ ‬أولا‭ ‬ان‭ ‬ينشر‭ ‬مقالي‭ ‬هذا‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬نحس‭ ‬وهذا‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬الجهات‭ ‬التي‭ ‬يهمها‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬تكون‭ ‬بنحيب‭ ‬وقنوط‭ ‬ولا‭ ‬تلتفت‭ ‬الى‭ ‬حرقة‭ ‬قلبي‭ ‬وإحتجاجي‭ ‬وصراخي‭ ‬بوجه‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬الثقافية‭ ‬والصحفية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬على‭ ‬الغبن‭ ‬الذي‭ ‬أصاب‭ ‬صاحبنا‭ ‬المظلوم‭ ‬كيوم‭ ‬عاشوراء‭ ‬وأن‭ ‬الصحفي‭ ‬المرموق‭ ‬الذي‭ ‬أقصده‭ ‬هو‭ ‬حسن‭ ‬العاني‭ .. ‬أستاذنا‭ ‬جميعاً‭ ‬وفنار‭ ‬أقلامنا‭ ‬نحن‭ ‬معشر‭ ‬الصحفيين‭ .. ‬ياناس‭ .‬