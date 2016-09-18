منحة ثقافية قدرها 500 يورو لمن يبلغون 18 عاماً

– September 18, 2016

روما‭ ‬‭-(‬رويترز‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬يستطيع‭ ‬الإيطاليون‭ ‬الذين‭ ‬سيتمون‭ ‬عامهم‭ ‬الثامن‭ ‬عشر‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬التطلع‭ ‬إلى‭ ‬هدية‭ ‬في‭ ‬عيد‭ ‬ميلادهم‭ ‬هي‭ ‬مبلغ‭ ‬500‭ ‬يورو‭ ‬‭(‬562‭.‬10‭)‬‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬لإنفاقها‭ ‬على‭ ‬أنشطة‭ ‬ثقافية‭ ‬مثل‭ ‬شراء‭ ‬الكتب‭ ‬وحضور‭ ‬الحفلات‭ ‬الموسيقية‭ ‬ومشاهدة‭ ‬الأفلام‭ ‬السينمائية‭. ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الهدية‭ ‬بينما‭ ‬يتخرج‭ ‬هؤلاء‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬نظام‭ ‬للدراسة‭ ‬بالمدارس‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬نقص‭ ‬التمويل‭ ‬ليواجهوا‭ ‬قلة‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭. ‬الخطة‭ ‬البالغ‭ ‬حجمها‭ ‬290‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬من‭ ‬بنات‭ ‬أفكار‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬ماتيو‭ ‬رينتسي‭ ‬الذي‭ ‬يقول‭ ‬إنه‭ ‬يريد‭ ‬أن‭ ‬يشعر‭ ‬البالغون‭ ‬الجدد‭ ‬بأنهم‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬إرث‭ ‬ثقافي‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬غير‭ ‬أن‭ ‬منتقدين‭ ‬يرون‭ ‬أن‭ ‬الخطة‭ ‬حيلة‭ ‬سياسية‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬منح‭ ‬وعطايا‭ ‬أخرى‭ ‬يقولون‭ ‬إن‭ ‬رينتسي‭ ‬يقدمها‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬سياسة‭ ‬متماسكة‭ ‬لجعل‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الإيطالي‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬ضعفا‭ ‬مزمنا‭ ‬أكثر‭ ‬تنافسية‭. ‬وقال‭ ‬رينتسي‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬إن‭ ‬المنحة‭ ‬ستكون‭ ‬متاحة‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭. ‬وكان‭ ‬رينتسي‭ ‬تعهد‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬بتقديم‭ ‬هذه‭ ‬المنحة‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬هجمات‭ ‬لمتشددين‭ ‬إسلاميين‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬وتتطلع‭ ‬بياتريش‭ ‬ايرش‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬تورين‭ ‬بشمال‭ ‬إيطاليا‭ ‬لرؤية‭ ‬كيف‭ ‬ستنفق‭ ‬المال‭ ‬‮«‬نادرا‭ ‬ما‭ ‬كنا‭ ‬نذهب‭ ‬في‭ ‬رحلات‭ ‬مدرسية‭… ‬سأحاول‭ ‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬السينما‭ ‬أو‭ ‬المسرح‭ ‬أو‭ ‬الاشتراك‭ ‬في‭ ‬مجلات‭ ‬وصحف‭.‬‮»‬‭ ‬وبوسع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الثقافية‭ ‬البدء‭ ‬في‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬وسيمكن‭ ‬للإيطاليين‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬تقريبا‭ ‬750‭ ‬ألفا‭ ‬والمقيمين‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬الإيطاليين‭ ‬المولودين‭ ‬عام‭ ‬1998‭ ‬وأتموا‭ ‬بالفعل‭ ‬عامهم‭ ‬الثامن‭ ‬عشر‭ ‬طلب‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬بطاقات‭ ‬هوية‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الإنترنت‭ .‬

ووجهت‭ ‬انتقادات‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬لرينتسي‭ ‬عندما‭ ‬أعلن‭ ‬الخطة‭ ‬إذ‭ ‬اعتبرها‭ ‬منتقدوه‭ ‬وسيلة‭ ‬لاستمالة‭ ‬الناخبين‭ ‬الشبان‭ ‬الجدد‭. ‬وقال‭ ‬بيبي‭ ‬جريلو‭ ‬مؤسس‭ ‬حركة‭ ‬‭(‬5-ستار‭)‬‭ ‬المناهضة‭ ‬للمبادئ‭ ‬التقليدية‭ ‬داخل‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬مدونته‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يبيع‭ ‬الشباب‭ ‬أنفسهم‭ ‬مقابل‭ ‬صدقة‭.‬‮»‬‭ ‬وندد‭ ‬بالحالة‭ ‬‮«‬المتداعية‮»‬‭ ‬للمدارس‭ ‬في‭ ‬إيطاليا‭. ‬وبحسب‭ ‬مكتب‭ ‬الإحصاء‭ ‬الأوروبي‭ ‬‭(‬يوروستات‭)‬‭ ‬أنفقت‭ ‬إيطاليا‭ ‬على‭ ‬التعليم‭ ‬أموالا‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬بلد‭ ‬آخر‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬2014‭. ‬وليس‭ ‬هناك‭ ‬ما‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬خطة‭ ‬المنحة‭ ‬الثقافية‭ ‬ستطبق‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬على‭ ‬من‭ ‬يكملون‭ ‬18‭ ‬عاما‭ ‬السنة‭ ‬القادمة‭.‬