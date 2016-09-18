تويتر يجذب 243 ألفاً لمشاهدة بث حي لمباراة كرة قدم
سجن لاعب كرة بلغاري بعد اتهامه بالقتل
نيويورك- صوفيا -(رويترز) - جذب موقع تويتر 243 ألف في المتوسط لمشاهدة البث المباشر للمباراة التي فاز بها فريق نيويورك جيتس على بوفالو بيلز بدوري كرة القدم الأمريكية يوم الخميس وهي المرة الأولى التي يبث فيها هذا الموقع للتواصل الاجتماعي مباراة بدوري كرة القدم الأمريكية. ولاقى هذا الحدث اشادة في الغالب من مستخدمي تويتر وقال خبراء الاعلام إن صفقة دوري كرة القدم الأمريكية هذه تساعد تويتر على الحفاظ على موقعه كمكان للبث المباشر. ومع ذلك مازال جمهور تويتر لا يمثل سوى جزء صغير من 15.7 مليون شخص على الاقل يشاهدون عبر التلفزيون والمنصات الرقمية وفقا لبيانات دوري كرة القدم الأمريكية لهذه المباراة والتي فاز فيها نيويورك جيتس بنتيجة 37- 31. ويأتي اتفاق تويتر مع دوري كرة القدم الأمريكية في وقت يعتمد مشجعو الرياضة بشكل متزايد على الانترنت لمشاهدة الفيديو على حساب الوصلات التقليدية للاشتراكات والاقمار الصناعية. وتناضل منصة التدوينات الصغيرة مع زيادة عدد المستخدمين والمنافسة على الاعلانات ويعطيها البث المباشر للمباريات مكانا جديدا لجذب مستخدمين خلال محاولتها للحاق بمنافسين مثل فيسبوك. وكانت شركات «أنهاوزر-بوش إن بيف» و فورد موتور وبنك أوف اميركا وفيريزون كوميونيكيشنز من بين العلامات التجارية التي شغلت اعلانات فيديو خلال البث المباشر لهذه المباراة.
وقال فيكتور بينيرو النائب الأول لرئيس ادارة الاعلام الاجتماعي في بيج سبيسشيب وهي وكالة اعلان رقمية مقرها في بروكلين في نيويورك إن هذا الاتفاق مع دوري كرة القدم الأمريكية يمكن أن يثير اهتمام أصحاب العلامات التجارية في العمل بشكل أكبر مع شركة تويتر بعد أن شهدت مسارا متخبطا خلال الاشهر العديدةالماضية .
وقال «مازلنا نرى دورا كبيرا لها».
وتعتبر تويتر ثاني شركة تكنولوجيا تبث بشكل مباشر مباراة بدوري كرة القدم الأمريكية. ففي أكتوبر تشرين الأول بثت شركة ياهو مباشرة مباراة بين جاكسونفيل جاجوارز وبوفالو بيلز في لندن والتي جذبت في المتوسط 2.36 مليون مشاهد مقابل 243 ألفا شاهدوا المباراة التي بثتها شركة تويتر.
وفي صوفيا حكمت محكمة بلغارية بالسجن لأربع سنوات على لاعب كرة القدم البلغاري بوريسلاف بالجيسكي أمس لقتله رجلا أهان امرأة بسبب طريقة إيقافها سيارة كان لاعب وسط سلافيا صوفيا بداخلها.
ووجه اللاعب البالغ من العمر 25 عاما ضربة قاتلة في الرأس للقتيل (35 عاما) في 2013 لكن العقوبة جاءت خفيفة بعض الشيء بعد أن وصفت المحكمة الجريمة بأنها «قتل نتيجة الإهمال.»
وقعت الجريمة خارج إحدى الحانات في صوفيا بعد مباراة بين بارتيزان بلجراد الصربي ولودوجورتس بطل بلغاريا.
ووجه الاتهام للاعب بناء على تسجيل مصور للحادث.
وبعد الحادث استغنى سلافيا صوفيا عن خدمات بالجيسكي الذي طالب الإدعاء في البداية بسجنه 20 عاما واستمرار حبسه على ذمة القضية.
وخلال نظر القضية استمر بالجيسكي في اللعب لبعض الأندية في بلغاريا وعاد إلى صفوف سلافيا صوفيا في فبراير شباط الماضي.
وبناء على الحكم سيتعين على بالجيسكي دفع أكثر من 50 ألف دولار لأسرة القتيل على سبيل التعويض.
ويمكن لبالجيسكي الطعن على الحكم في غضون 15 يوما.
ويحتل سلافيا صوفيا المركز العاشر بين فرق الدوري البلغاري بعد أول ست جولات من الموسم الحالي وقال إنه لن يصدر أي بيان بعد صدور الحكم القضائي.