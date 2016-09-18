تويتر يجذب 243 ألفاً لمشاهدة بث حي لمباراة كرة قدم

– September 18, 2016

سجن‭ ‬لاعب‭ ‬كرة‭ ‬بلغاري‭ ‬بعد‭ ‬اتهامه‭ ‬بالقتل

نيويورك‭-‬‭ ‬صوفيا‭ ‬‭-(‬رويترز‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬جذب‭ ‬موقع‭ ‬تويتر‭ ‬243‭ ‬ألف‭ ‬في‭ ‬المتوسط‭ ‬لمشاهدة‭ ‬البث‭ ‬المباشر‭ ‬للمباراة‭ ‬التي‭ ‬فاز‭ ‬بها‭ ‬فريق‭ ‬نيويورك‭ ‬جيتس‭ ‬على‭ ‬بوفالو‭ ‬بيلز‭ ‬بدوري‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الأمريكية‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬وهي‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬يبث‭ ‬فيها‭ ‬هذا‭ ‬الموقع‭ ‬للتواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬مباراة‭ ‬بدوري‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الأمريكية‭. ‬ولاقى‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬اشادة‭ ‬في‭ ‬الغالب‭ ‬من‭ ‬مستخدمي‭ ‬تويتر‭ ‬وقال‭ ‬خبراء‭ ‬الاعلام‭ ‬إن‭ ‬صفقة‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الأمريكية‭ ‬هذه‭ ‬تساعد‭ ‬تويتر‭ ‬على‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬موقعه‭ ‬كمكان‭ ‬للبث‭ ‬المباشر‭. ‬ومع‭ ‬ذلك‭ ‬مازال‭ ‬جمهور‭ ‬تويتر‭ ‬لا‭ ‬يمثل‭ ‬سوى‭ ‬جزء‭ ‬صغير‭ ‬من‭ ‬15‭.‬7‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬يشاهدون‭ ‬عبر‭ ‬التلفزيون‭ ‬والمنصات‭ ‬الرقمية‭ ‬وفقا‭ ‬لبيانات‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الأمريكية‭ ‬لهذه‭ ‬المباراة‭ ‬والتي‭ ‬فاز‭ ‬فيها‭ ‬نيويورك‭ ‬جيتس‭ ‬بنتيجة‭ ‬37-‭ ‬31‭. ‬ويأتي‭ ‬اتفاق‭ ‬تويتر‭ ‬مع‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يعتمد‭ ‬مشجعو‭ ‬الرياضة‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد‭ ‬على‭ ‬الانترنت‭ ‬لمشاهدة‭ ‬الفيديو‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الوصلات‭ ‬التقليدية‭ ‬للاشتراكات‭ ‬والاقمار‭ ‬الصناعية‭. ‬وتناضل‭ ‬منصة‭ ‬التدوينات‭ ‬الصغيرة‭ ‬مع‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬المستخدمين‭ ‬والمنافسة‭ ‬على‭ ‬الاعلانات‭ ‬ويعطيها‭ ‬البث‭ ‬المباشر‭ ‬للمباريات‭ ‬مكانا‭ ‬جديدا‭ ‬لجذب‭ ‬مستخدمين‭ ‬خلال‭ ‬محاولتها‭ ‬للحاق‭ ‬بمنافسين‭ ‬مثل‭ ‬فيسبوك‭. ‬وكانت‭ ‬شركات‭ ‬‮«‬أنهاوزر‭-‬بوش‭ ‬إن‭ ‬بيف‮»‬‭ ‬و‭ ‬فورد‭ ‬موتور‭ ‬وبنك‭ ‬أوف‭ ‬اميركا‭ ‬وفيريزون‭ ‬كوميونيكيشنز‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬التي‭ ‬شغلت‭ ‬اعلانات‭ ‬فيديو‭ ‬خلال‭ ‬البث‭ ‬المباشر‭ ‬لهذه‭ ‬المباراة‭.‬

وقال‭ ‬فيكتور‭ ‬بينيرو‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬ادارة‭ ‬الاعلام‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬بيج‭ ‬سبيسشيب‭ ‬وهي‭ ‬وكالة‭ ‬اعلان‭ ‬رقمية‭ ‬مقرها‭ ‬في‭ ‬بروكلين‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الاتفاق‭ ‬مع‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الأمريكية‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يثير‭ ‬اهتمام‭ ‬أصحاب‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬تويتر‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬شهدت‭ ‬مسارا‭ ‬متخبطا‭ ‬خلال‭ ‬الاشهر‭ ‬العديدةالماضية‭ . ‬

وقال‭ ‬‮«‬مازلنا‭ ‬نرى‭ ‬دورا‭ ‬كبيرا‭ ‬لها‮»‬‭.‬

وتعتبر‭ ‬تويتر‭ ‬ثاني‭ ‬شركة‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬تبث‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬مباراة‭ ‬بدوري‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الأمريكية‭. ‬ففي‭ ‬أكتوبر‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭ ‬بثت‭ ‬شركة‭ ‬ياهو‭ ‬مباشرة‭ ‬مباراة‭ ‬بين‭ ‬جاكسونفيل‭ ‬جاجوارز‭ ‬وبوفالو‭ ‬بيلز‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬والتي‭ ‬جذبت‭ ‬في‭ ‬المتوسط‭ ‬2‭.‬36‭ ‬مليون‭ ‬مشاهد‭ ‬مقابل‭ ‬243‭ ‬ألفا‭ ‬شاهدوا‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬بثتها‭ ‬شركة‭ ‬تويتر‭.‬

وفي‭ ‬صوفيا‭ ‬حكمت‭ ‬محكمة‭ ‬بلغارية‭ ‬بالسجن‭ ‬لأربع‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬لاعب‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬البلغاري‭ ‬بوريسلاف‭ ‬بالجيسكي‭ ‬أمس‭ ‬لقتله‭ ‬رجلا‭ ‬أهان‭ ‬امرأة‭ ‬بسبب‭ ‬طريقة‭ ‬إيقافها‭ ‬سيارة‭ ‬كان‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬سلافيا‭ ‬صوفيا‭ ‬بداخلها‭.‬

ووجه‭ ‬اللاعب‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬25‭ ‬عاما‭ ‬ضربة‭ ‬قاتلة‭ ‬في‭ ‬الرأس‭ ‬للقتيل‭ ‬‭(‬35‭ ‬عاما‭)‬‭ ‬في‭ ‬2013‭ ‬لكن‭ ‬العقوبة‭ ‬جاءت‭ ‬خفيفة‭ ‬بعض‭ ‬الشيء‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬وصفت‭ ‬المحكمة‭ ‬الجريمة‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬قتل‭ ‬نتيجة‭ ‬الإهمال‭.‬‮»‬

وقعت‭ ‬الجريمة‭ ‬خارج‭ ‬إحدى‭ ‬الحانات‭ ‬في‭ ‬صوفيا‭ ‬بعد‭ ‬مباراة‭ ‬بين‭ ‬بارتيزان‭ ‬بلجراد‭ ‬الصربي‭ ‬ولودوجورتس‭ ‬بطل‭ ‬بلغاريا‭.‬

ووجه‭ ‬الاتهام‭ ‬للاعب‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬تسجيل‭ ‬مصور‭ ‬للحادث‭.‬

وبعد‭ ‬الحادث‭ ‬استغنى‭ ‬سلافيا‭ ‬صوفيا‭ ‬عن‭ ‬خدمات‭ ‬بالجيسكي‭ ‬الذي‭ ‬طالب‭ ‬الإدعاء‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬بسجنه‭ ‬20‭ ‬عاما‭ ‬واستمرار‭ ‬حبسه‭ ‬على‭ ‬ذمة‭ ‬القضية‭.‬

وخلال‭ ‬نظر‭ ‬القضية‭ ‬استمر‭ ‬بالجيسكي‭ ‬في‭ ‬اللعب‭ ‬لبعض‭ ‬الأندية‭ ‬في‭ ‬بلغاريا‭ ‬وعاد‭ ‬إلى‭ ‬صفوف‭ ‬سلافيا‭ ‬صوفيا‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬شباط‭ ‬الماضي‭.‬

وبناء‭ ‬على‭ ‬الحكم‭ ‬سيتعين‭ ‬على‭ ‬بالجيسكي‭ ‬دفع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬لأسرة‭ ‬القتيل‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬التعويض‭.‬

ويمكن‭ ‬لبالجيسكي‭ ‬الطعن‭ ‬على‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬15‭ ‬يوما‭.‬

ويحتل‭ ‬سلافيا‭ ‬صوفيا‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭ ‬بين‭ ‬فرق‭ ‬الدوري‭ ‬البلغاري‭ ‬بعد‭ ‬أول‭ ‬ست‭ ‬جولات‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭ ‬وقال‭ ‬إنه‭ ‬لن‭ ‬يصدر‭ ‬أي‭ ‬بيان‭ ‬بعد‭ ‬صدور‭ ‬الحكم‭ ‬القضائي‭.‬