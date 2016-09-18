مطار دولي على شكل طائر بكلفة ملياري دولار

– September 18, 2016

عشق‭ ‬اباد‭-‬‭ ‬‭(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬افتتح‭ ‬رئيس‭ ‬تركمانستان‭ ‬قربان‭ ‬قولي‭ ‬بردي‭ ‬محمدوف‭ ‬السبت‭ ‬مطارا‭ ‬دوليا‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬طائر‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬عشق‭ ‬اباد‭ ‬زادت‭ ‬كلفته‭ ‬على‭ ‬ملياري‭ ‬دولار‭.‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬ان‭ ‬المطار‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬مبنيين‭ ‬للمسافرين‭ ‬سيستوعب‭ ‬17‭ ‬مليون‭ ‬مسافر‭ ‬سنويا‭ ‬بينما‭ ‬سيتعامل‭ ‬مبنى‭ ‬الشحن‭ ‬مع‭ ‬200‭ ‬الف‭ ‬طن‭ ‬سنويا‭.‬

وصمم‭ ‬المطار‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬خمسة‭ ‬طوابق‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬طائر‭ ‬عملاق‭ ‬يجسد‭ ‬شعار‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬لتركمانستان‭. ‬وتولت‭ ‬بناءه‭ ‬شركة‭ ‬بوليمكس‭ ‬التركية‭ ‬التي‭ ‬فازت‭ ‬بالعقد‭ ‬البالغ‭ ‬ملياري‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬2013‭.‬

وصرح‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬الطيران‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬كشف‭ ‬هويته‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬كلفة‭ ‬المطار‭ ‬الجديد‭ ‬بلغت‭ ‬2,35‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭.‬

وخلال‭ ‬العام‭ ‬2015‭ ‬استقبلت‭ ‬تركمانستان‭ ‬105‭ ‬الاف‭ ‬سائح،‭ ‬طبقا‭ ‬لهيئة‭ ‬السياحة‭ ‬الوطنية،‭ ‬الا‭ ‬انها‭ ‬تبذل‭ ‬جهودا‭ ‬لتعزيز‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬رغم‭ ‬قيودها‭ ‬المشددة‭ ‬على‭ ‬منح‭ ‬التاشيرات‭.‬

وتعاني‭ ‬تركمانستان‭ ‬من‭ ‬ظروف‭ ‬اقتصادية‭ ‬صعبة‭ ‬بعد‭ ‬انهيار‭ ‬اسعار‭ ‬النفط‭ ‬في‭ ‬الاسواق‭ ‬العالمية‭ ‬اذ‭ ‬يشكل‭ ‬الخام‭ ‬القسم‭ ‬الاكبر‭ ‬من‭ ‬صادرات‭ ‬البلاد‭.‬

ورغم‭ ‬سياسات‭ ‬التقشف،‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬البلاد‭ ‬تنفق‭ ‬اموالا‭ ‬طائلة‭ ‬على‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬قبل‭ ‬دورة‭ ‬الالعاب‭ ‬الاسيوية‭ ‬الخامسة‭ ‬لفنون‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬النفس‭ ‬التي‭ ‬ستجري‭ ‬في‭ ‬عشق‭ ‬اباد‭.‬