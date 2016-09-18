مزاد لمقتنيات رونالد ريجان وزوجته في نيويورك

– September 18, 2016

نيويورك‭ ‬‭-‬‭ ‬‭(‬رويترز‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬تبدأ‭ ‬دار‭ ‬مزادات‭ ‬كريستيز‭ ‬مزادا‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬لبيع‭ ‬700‭ ‬قطعة‭ ‬بين‭ ‬أثاث‭ ‬ومجوهرات‭ ‬وأحذية‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬مقتنيات‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬الراحل‭ ‬رونالد‭ ‬ريجان‭ ‬وزوجته‭ ‬نانسي‭. ‬وقال‭ ‬جوناثان‭ ‬ريندل‭ ‬المسؤول‭ ‬في‭ ‬كريستيز‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬الجزء‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬حياة‭ ‬عامة‭ ‬للغاية‭. ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأشياء‭ ‬المعروضة‭ ‬انتقلت‭ ‬معهما‭ ‬من‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬إلى‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬ثم‭ ‬نقلت‭ ‬إلى‭ ‬المنزل‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭.‬‮»‬‭ ‬وتوفيت‭ ‬نانسي‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬آذار‭ ‬بينما‭ ‬توفي‭ ‬رونالد‭ ‬ريجان‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2004‭.‬

وخصصت‭ ‬عائدات‭ ‬المزاد‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تبلغ‭ ‬مليوني‭ ‬دولار‭ ‬إلى‭ ‬مؤسسة‭ ‬ومعهد‭ ‬رونالد‭ ‬ريجان‭ ‬الرئاسي‭. ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬المعروضات‭ ‬زوجا‭ ‬حذاء‭ ‬‮«‬كاو‭ ‬بوي‮»‬‭ ‬كانا‭ ‬هدية‭ ‬من‭ ‬الممثل‭ ‬ريكس‭ ‬ألين‭ ‬منقوش‭ ‬عليهما‭ ‬الخاتم‭ ‬الرئاسي‭ ‬ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬يباع‭ ‬مقابل‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭. ‬وأغلى‭ ‬المعروضات‭ ‬ثمنا‭ ‬قلادة‭ ‬لنانسي‭ ‬ريجان‭ ‬من‭ ‬الذهب‭ ‬والألماس‭ ‬على‭ ‬هيئة‭ ‬رأس‭ ‬أسد‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬تجلب‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬30‭ ‬و50‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭.‬