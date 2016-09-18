مسلسل جيم أوف ثرونز يتفوق في ترشيحات  إيمي

– September 18, 2016

لوس‭ ‬انجليس‭-(‬رويترز‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬زادت‭ ‬فرص‭ ‬مسلسل‭ ‬‮«‬جيم‭ ‬أوف‭ ‬ثرونز‮»‬‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬مسلسل‭ ‬بحصوله‭ ‬على‭ ‬23‭ ‬ترشيحا‭ ‬من‭ ‬جوائز‭ ‬إيمي‭ ‬منها‭ ‬ثلاثة‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬أفضل‭ ‬ممثلة‭ ‬مساعدة‭ ‬واثنان‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬أفضل‭ ‬ممثل‭ ‬مساعد‭.‬

ورشح‭ ‬المسلسل‭ ‬الخيالي‭ ‬الشهير‭ ‬مجددا‭ ‬لجائزة‭ ‬‮«‬برايم‭ ‬تايم‭ ‬إيمي‮»‬‭ ‬أفضل‭ ‬مسلسل‭ ‬درامي‭ ‬التي‭ ‬فاز‭ ‬بها‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬عن‭ ‬موسمه‭ ‬الخامس‭.‬

ويقام‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬الجوائز‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬أكاديمية‭ ‬فنون‭ ‬وعلوم‭ ‬التلفزيون‭ ‬الأمريكية‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬المقبل‭.‬وينافس‭ ‬‭(‬جيم‭ ‬أوف‭ ‬ثرونز‭)‬‭ ‬مسلسل‭ ‬‭(‬ذي‭ ‬أمريكانز‭)‬‭ ‬الذي‭ ‬يروي‭ ‬قصة‭ ‬جاسوسين‭ ‬سوفيتيين‭ ‬إبان‭ ‬الحرب‭ ‬الباردة‭ ‬وأيضا‭ ‬‭(‬مستر‭ ‬روبوت‭)‬‭ ‬الذي‭ ‬يتناول‭ ‬حياة‭ ‬متسلل‭ ‬الكتروني‭ ‬منطو‭ ‬على‭ ‬نفسه‭.‬

وتمنح‭ ‬المسابقة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬جائزة‭ ‬لأفضل‭ ‬الأعمال‭ ‬التلفزيونية‭.‬