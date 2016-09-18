وفاة مسرحي مستفز للحياة الأمريكية في نيويورك

– September 18, 2016

نيويورك‭(‬رويترز‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬قالت‭ ‬تقارير‭ ‬إخبارية‭ ‬إن‭ ‬الكاتب‭ ‬المسرحي‭ ‬الأمريكي‭ ‬الحاصل‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬بوليتزر‭ ‬إدوارد‭ ‬ألبي‭ ‬توفي‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬منزله‭ ‬في‭ ‬مونتوك‭ ‬بولاية‭ ‬نيويورك‭ ‬عن‭ ‬88‭ ‬عاما‭.‬

واكتسب‭ ‬ألبي‭ ‬بنظرته‭ ‬الاستفزازية‭ ‬والقاسية‭ ‬غالبا‭ ‬للحياة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬أعماله‭ ‬مثل‭ ‬مسرحية‭ ‬‮«‬هو‭ ‬إذ‭ ‬أفريد‭ ‬أوف‭ ‬فرجينيا‭ ‬وولف‮»‬‭ ‬سمعة‭ ‬كأحد‭ ‬أعظم‭ ‬كتاب‭ ‬الدراما‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

وقال‭ ‬ألبي‭ ‬ذات‭ ‬مرة‭ ‬لمجلة‭ ‬باريس‭ ‬ريفيو‭ ‬الأدبية‭ ‬إنه‭ ‬قرر‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬السادسة‭ ‬إنه‭ ‬كاتب‭ ‬ولكنه‭ ‬اختار‭ ‬أن‭ ‬يكتب‭ ‬مسرحيات‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬خلص‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬ليس‭ ‬شاعرا‭ ‬أو‭ ‬روائيا‭ ‬بارعا‭ ‬جدا‭.‬

وتضعه‭ ‬أعماله‭ ‬جنبا‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬مع‭ ‬تنيسي‭ ‬وليامز‭ ‬وأرثر‭ ‬ميلر‭ ‬ويوجين‭ ‬أونيل‭ ‬في‭ ‬الدراما‭ ‬الأمريكية‭.‬

وحصل‭ ‬ألبي‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬بوليتزر‭ ‬عام‭ ‬1967‭ ‬عن‭ ‬عمله‭ ‬‮«‬‭ ‬ديليكيت‭ ‬بالانس‮»‬‭ ‬وفي‭ ‬1975‭ ‬عن‭ ‬‮«‬سي‭ ‬سكيب‮»‬‭ ‬وفي‭ ‬1991‭ ‬عن‭ ‬‮«‬ثري‭ ‬تول‭ ‬ويمن‭.‬‮»‬