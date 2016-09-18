أوليفر ستون ساورته المخاوف في إخراج فيلم سنودن ومخرجون روس سيفجرون المفاجأة

– September 18, 2016

لوس‭ ‬‭ ‬انجليس‭ -‬رويترز‭ – ‬موسكو‭ – ‬الزمان‮ ‬

لم‭ ‬يتردد‭ ‬المخرج‭ ‬أوليفر‭ ‬ستون‭ ‬الحائز‭ ‬على‭ ‬الأوسكار‭ ‬في‭ ‬إخراج‭ ‬أعمال‭ ‬عن‭ ‬شخصيات‭ ‬مثيرة‭ ‬للجدل‭ ‬سواء‭ ‬كانوا‭ ‬رؤساء‭ ‬دول‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬قتلة‭ ‬وسفاحين‭ ‬لكنه‭ ‬تردد‭ ‬في‭ ‬بادئ‭ ‬الأمر‭ ‬حين‭ ‬سئل‭ ‬عن‭ ‬إمكانية‭ ‬إخراج‭ ‬فيلم‭ ‬عن‭ ‬إدوارد‭ ‬سنودن‭ ‬المتعاقد‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬الأمريكية‭. ‬وقال‭ ‬ستون‭ ‬لرويترز‭ ‬‮«‬لم‭ ‬أرغب‭ ‬في‭ ‬القيام‭ ‬بذلك‭ .. ‬لم‭ ‬أسع‭ ‬إلى‭ ‬المتاعب‭.‬‮»‬‭ ‬لكن‭ ‬المخرج‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬70‭ ‬عاما‭ ‬المعروف‭ ‬بأفلام‭ ‬‮«‬جي‭.‬إف‭.‬كنيدي‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬ناتشورال‭ ‬بورن‭ ‬كيلرز‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬وول‭ ‬ستريت‮»‬‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬غير‭ ‬رأيه‭ ‬بعدما‭ ‬قابل‭ ‬سنودن‭ ‬في‭ ‬روسيا‭. ‬وقال‭ ‬متحدث‭ ‬من‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬للسينما‭ ‬في‭ ‬موسكو‭ ‬ان‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المخرجين‭ ‬الروس‭ ‬يبحثون‭ ‬عن‭ ‬تمويل‭ ‬لاخراج‭ ‬فيلم‭ ‬مثير‭ ‬عن‭ ‬عميل‭ ‬المخابرات‭ ‬الامريكية‭ ‬سنودن‭ ‬الذي‭ ‬هزت‭ ‬اسراره‭ ‬العالم‭ ‬لاسيما‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬وضاف‭ ‬ان‭ ‬الفلم‭ ‬سيحمل‭ ‬جوانب‭ ‬غير‭ ‬متناولة‭ ‬في‭ ‬فلم‭ ‬ستون‭ . ‬وقال‭ ‬اولفر‭ ‬ستون‭ ‬‮«‬رغم‭ ‬أنني‭ ‬شعرت‭ ‬بقلق‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬مملا‭ ‬وجامدا‭ ‬رأيته‭ ‬فيلما‭ ‬دراميا‭ ‬مثيرا‭. ‬شعرت‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬يجذب‭ ‬المشاهدين‭ ‬كفيلم‭ ‬وثائقي‭.‬‮»‬‭ ‬وبدأ‭ ‬عرض‭ ‬فيلم‭ ‬‭(‬سنودن‭)‬‭ ‬الجمعة‭ ‬وتناول‭ ‬عمل‭ ‬سنودن‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬المخابرات‭ ‬الأمريكية‭ ‬‮«‬سي‭.‬آي‭.‬إيه‮»‬‭ ‬ووكالة‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬فر‭ ‬خارج‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬2013‭ ‬وقام‭ ‬بفضح‭ ‬برامج‭ ‬المراقبة‭ ‬الحكومية‭ ‬الضخمة‭ ‬على‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭. ‬ويعيش‭ ‬سنودن‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬روسيا‭ ‬وتطالب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بتسليمه‭ ‬لمحاكمته‭ ‬بالتجسس‭. ‬يقوم‭ ‬ببطولة‭ ‬الفيلم‭ ‬جوزيف‭ ‬جوردون‭-‬ليفيت‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬‮«‬سنودن‮»‬‭ ‬وشيلين‭ ‬وودلي‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬صديقته‭ ‬لينزي‭ ‬ميلز‭ ‬وجرى‭ ‬تصوير‭ ‬معظم‭ ‬مشاهده‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬الى‭ ‬ذلك‮ ‬‭ ‬شارك‭ ‬كيث‭ ‬ريتشاردز‭ ‬نجم‭ ‬فريق‭ ‬رولينج‭ ‬ستونز‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬تورونتو‭ ‬السينمائي‭ ‬الدولي‭ ‬للعام‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬وحضر‭ ‬مع‭ ‬زميله‭ ‬روني‭ ‬وود‭ ‬العرض‭ ‬الأول‭ ‬لفيلم‭ ‬وثائقي‭ ‬عن‭ ‬جولة‭ ‬الفريق‭ ‬الغنائي‭ ‬الشهير‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬اللاتينية‭ ‬وحفله‭ ‬التاريخي‭ ‬في‭ ‬كوبا‭. ‬ويصطحب‭ ‬فيلم‭ ‬‭(‬ذا‭ ‬رولينج‭ ‬ستونز‭ ‬اوليه‭ ‬اوليه‭ ‬اوليه‭:‬‭ ‬جولة‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬اللاتينية‭)‬‭ ‬المشاهدين‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬وراء‭ ‬الكواليس‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬الروك‭ ‬الشهير‭ ‬وهو‭ ‬يقدم‭ ‬أولى‭ ‬حفلاته‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬منذ‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬ويؤرخ‭ ‬لتفاعله‭ ‬مع‭ ‬معجبيه‭ ‬المتحمسين‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬البلدان‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬الموسيقى‭ ‬فيها‭ ‬يوما‭ ‬ما‭ ‬إما‭ ‬محظورة‭ ‬أو‭ ‬مكبوتة‭. ‬وقال‭ ‬ريتشاردز‭ ‬على‭ ‬البساط‭ ‬الأحمر‭ ‬قبل‭ ‬عرض‭ ‬الفيلم‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬أمر‭ ‬غريب‭ ‬وربما‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬الجذب‭. ‬أرى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬عندما‭ ‬تحاول‭ ‬قمع‭ ‬شيء‭ … ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الأشياء‭ ‬تصبح‭ ‬أقوى‭.‬‮»‬‭ ‬والفيلم‭ ‬من‭ ‬إخراج‭ ‬بول‭ ‬داجديل‭ ‬وتم‭ ‬تصويره‭ ‬في‭ ‬شهري‭ ‬فبراير‭ ‬شباط‭ ‬ومارس‭ ‬آذار‭ ‬ويمزج‭ ‬بين‭ ‬لقطات‭ ‬حية‭ ‬من‭ ‬حفلات‭ ‬رولينج‭ ‬ستونز‭ ‬في‭ ‬بيرو‭ ‬وكولومبيا‭ ‬والبرازيل‭ ‬وغيرها‭ ‬ومقابلات‭ ‬مع‭ ‬أعضاء‭ ‬الفريق‭ ‬والمعجبين‭ ‬ومنظمي‭ ‬الجولة‭ ‬خلال‭ ‬مرحلة‭ ‬التخطيط‭ ‬للحفل‭ ‬المجاني‭ ‬في‭ ‬كوبا‭.‬

‭ ‬واضطر‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬من‭ ‬الأوقات‭ ‬لتغيير‭ ‬موعد‭ ‬الحفل‭ ‬في‭ ‬كوبا‭ ‬بعدما‭ ‬أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬باراك‭ ‬أوباما‭ ‬عن‭ ‬زيارة‭ ‬للبلاد‭ ‬مدتها‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬بعد‭ ‬عقود‭ ‬من‭ ‬العداوة‭ ‬بين‭ ‬خصمي‭ ‬الحرب‭ ‬الباردة‭.‬

وتشكل‭ ‬فريق‭ ‬رولينج‭ ‬ستونز‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬عام‭ ‬1962‭ ‬أي‭ ‬بعد‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬إطاحة‭ ‬متمردي‭ ‬كوبا‭ ‬بزعامة‭ ‬فيدل‭ ‬كاسترو‭ ‬بحكومة‭ ‬موالية‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

وردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬عن‭ ‬الأماكن‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬لفريق‭ ‬رولينج‭ ‬ستونز‭ ‬الذهاب‭ ‬إليها‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬ما‭ ‬يطلق‭ ‬عليها‭ ‬دبلوماسية‭ ‬الروك‭ ‬اند‭ ‬رول‭ ‬قال‭ ‬ريتشاردز‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬سؤال‭ ‬صعب‮»‬‭. ‬وحضر‭ ‬ريتشاردز‭ ‬مهرجان‭ ‬تورونتو‭ ‬السينمائي‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬للترويج‭ ‬لفيلم‭ ‬عن‭ ‬ألبوم‭ ‬أصدره‭ ‬بمفرده‭ ‬بعنوان‭ ‬‭(‬كروسيد‭ ‬هارت‭)‬‭ ‬وتناول‭ ‬تأثير‭ ‬موسيقى‭ ‬البلوز‭ ‬والكانتري‭ ‬والريجي‭ ‬على‭ ‬موسيقاه