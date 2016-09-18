أوليفر ستون ساورته المخاوف في إخراج فيلم سنودن ومخرجون روس سيفجرون المفاجأة
لوس انجليس -رويترز – موسكو – الزمان
لم يتردد المخرج أوليفر ستون الحائز على الأوسكار في إخراج أعمال عن شخصيات مثيرة للجدل سواء كانوا رؤساء دول أو حتى قتلة وسفاحين لكنه تردد في بادئ الأمر حين سئل عن إمكانية إخراج فيلم عن إدوارد سنودن المتعاقد السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية. وقال ستون لرويترز «لم أرغب في القيام بذلك .. لم أسع إلى المتاعب.» لكن المخرج البالغ من العمر 70 عاما المعروف بأفلام «جي.إف.كنيدي» و «ناتشورال بورن كيلرز» و «وول ستريت» قال إنه غير رأيه بعدما قابل سنودن في روسيا. وقال متحدث من الهيئة الوطنية للسينما في موسكو ان عددا من المخرجين الروس يبحثون عن تمويل لاخراج فيلم مثير عن عميل المخابرات الامريكية سنودن الذي هزت اسراره العالم لاسيما البيت الأبيض وضاف ان الفلم سيحمل جوانب غير متناولة في فلم ستون . وقال اولفر ستون «رغم أنني شعرت بقلق من أن يصبح مملا وجامدا رأيته فيلما دراميا مثيرا. شعرت أنه لن يجذب المشاهدين كفيلم وثائقي.» وبدأ عرض فيلم (سنودن) الجمعة وتناول عمل سنودن في وكالة المخابرات الأمريكية «سي.آي.إيه» ووكالة الأمن القومي إلى أن فر خارج الولايات المتحدة في 2013 وقام بفضح برامج المراقبة الحكومية الضخمة على المواطنين والمقيمين. ويعيش سنودن حاليا في روسيا وتطالب الولايات المتحدة بتسليمه لمحاكمته بالتجسس. يقوم ببطولة الفيلم جوزيف جوردون-ليفيت في دور «سنودن» وشيلين وودلي في دور صديقته لينزي ميلز وجرى تصوير معظم مشاهده في ألمانيا الى ذلك شارك كيث ريتشاردز نجم فريق رولينج ستونز في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي للعام الثاني على التوالي وحضر مع زميله روني وود العرض الأول لفيلم وثائقي عن جولة الفريق الغنائي الشهير في أمريكا اللاتينية وحفله التاريخي في كوبا. ويصطحب فيلم (ذا رولينج ستونز اوليه اوليه اوليه: جولة في أمريكا اللاتينية) المشاهدين إلى ما وراء الكواليس مع فريق الروك الشهير وهو يقدم أولى حفلاته في المنطقة منذ عشر سنوات ويؤرخ لتفاعله مع معجبيه المتحمسين في عدد من البلدان التي كانت الموسيقى فيها يوما ما إما محظورة أو مكبوتة. وقال ريتشاردز على البساط الأحمر قبل عرض الفيلم «إنه أمر غريب وربما يكون هذا جزءا من الجذب. أرى أن هذا هو ما يحدث عندما تحاول قمع شيء … من الواضح أن بعض الأشياء تصبح أقوى.» والفيلم من إخراج بول داجديل وتم تصويره في شهري فبراير شباط ومارس آذار ويمزج بين لقطات حية من حفلات رولينج ستونز في بيرو وكولومبيا والبرازيل وغيرها ومقابلات مع أعضاء الفريق والمعجبين ومنظمي الجولة خلال مرحلة التخطيط للحفل المجاني في كوبا.
واضطر الفريق في وقت من الأوقات لتغيير موعد الحفل في كوبا بعدما أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن زيارة للبلاد مدتها ثلاثة أيام بعد عقود من العداوة بين خصمي الحرب الباردة.
وتشكل فريق رولينج ستونز في لندن عام 1962 أي بعد ثلاث سنوات من إطاحة متمردي كوبا بزعامة فيدل كاسترو بحكومة موالية للولايات المتحدة.
وردا على سؤال عن الأماكن التي يمكن لفريق رولينج ستونز الذهاب إليها في سبيل ما يطلق عليها دبلوماسية الروك اند رول قال ريتشاردز «هذا سؤال صعب». وحضر ريتشاردز مهرجان تورونتو السينمائي العام الماضي للترويج لفيلم عن ألبوم أصدره بمفرده بعنوان (كروسيد هارت) وتناول تأثير موسيقى البلوز والكانتري والريجي على موسيقاه