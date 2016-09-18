خيبة أمل من العدد الضئيل للعائلات العائدة الى الفلوجة

– September 18, 2016

بريطانيا‭ ‬تطلق‭ ‬حملة‭ ‬دولية‭ ‬لمحاكمة‭ ‬المنتمين‭ ‬لداعش

الفلوجة‮ ‬‭-‬‮ ‬بغداد‮ ‬‭-‬‮ ‬لندن‮ ‬‭- ‬الزمان‮ ‬‭- (‬أ ف ب‭)‬‭ ‬‭-‬‮ ‬

‮ ‬قال‭ ‬مركز‭ ‬الإعلام‭ ‬والتواصل‭ ‬الإقليمي‭ ‬التابع‭ ‬للحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬ومقره‭ ‬دبي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬بريطانيا‭ ‬ستطلق‭ ‬حملة‭ ‬عالمية‭ ‬لمحاكمة‭ ‬متشددي‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلاميةاليوم‭ ‬الاثنين‭ ‬وهو‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬اجتماعات‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭. ‬وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬بريطانيا‭ ‬ستقود‭ ‬الحملة‭ ‬التي‭ ‬تطلق‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬تقديم‭ ‬داعش‭ ‬للعدالة‮»‬‭. ‬وسوف‭ ‬تطلق‭ ‬بريطانيا‭ ‬الحملة‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬يستضيفه‭ ‬وزير‭ ‬خارجيتها‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬ويشارك‭ ‬في‭ ‬استضافته‭ ‬وزيرا‭ ‬خارجية‭ ‬العراق‭ ‬وبلجيكا‭ ‬والمفوض‭ ‬السامي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والمحامية‭ ‬المدافعة‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬أمل‭ ‬كلوني‭ ‬والناشطة‭ ‬نادية‭ ‬مراد‭ ‬باسي‭ ‬طه‭. ‬وقال‭ ‬جونسون‭ ‬‮«‬سوف‭ ‬تسعى‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬العالمية‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬العدالة‭ ‬لكافة‭ ‬ضحايا‭ ‬داعش‭ ‬‭(‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭)‬‭ ‬وحشد‭ ‬صفوف‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬تصديا‭ ‬لجهود‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬زرع‭ ‬الفرقة‭ ‬والكراهية‭.‬‮»‬‭ ‬وقال‭ ‬البيان‭ ‬إن‭ ‬بريطانيا‭ ‬ستدعو‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للاضطلاع‭ ‬بإدارة‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬بالإضافة‭ ‬للمطالبة‭ ‬بالتحرك‭ ‬لجمع‭ ‬وحفظ‭ ‬الأدلة‭ ‬على‭ ‬‮«‬الجرائم‭ ‬التي‭ ‬يرتكبها‭ ‬إرهابيو‭ ‬داعش‭.‬‮»‬‭ ‬وتشارك‭ ‬بريطانيا‭ ‬في‭ ‬الحملة‭ ‬التي‭ ‬تقودها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭.‬‮ ‬‭ ‬‮ ‬وفي‭ ‬العراق‭ ‬،عادت‭ ‬امس‭ ‬اربع‭ ‬عشرة‭ ‬عائلة‭ ‬من‭ ‬النازحين‭ ‬الاوائل‮ ‬‭ ‬قبل‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬سنتين‭ ‬الى‭ ‬الفلوجة‮ ‬‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬اصيب‭ ‬الاهالي‭ ‬بخيبة‭ ‬امل‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬نكثت‭ ‬السلطات‭ ‬بوعودها‭ ‬في‭ ‬عودة‭ ‬مئات‭ ‬العوائل‭ ‬في‭ ‬الوجبة‭ ‬الاولى‭ ‬قبل‭ ‬اكتمال‭ ‬العودة‭ ‬في‭ ‬الاول‭ ‬من‭ ‬كانون‭ ‬الاول‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬سابق‭ ‬لوزارة‭ ‬الهجرة‭ ‬والمهجرين‭ . ‬وزينت‭ ‬قوات‭ ‬الشرطة‭ ‬والجيش‭ ‬الحواجز‭ ‬بالورود‭ ‬البلاستيكية‭ ‬ترحيبا‭ ‬باول‭ ‬دفعة‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬العائدين‭ ‬الى‭ ‬مدينة‭ ‬الفلوجة‭ ‬في‭ ‬اعقاب‭ ‬استعادتها‭ ‬من‭ ‬ايدي‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭. ‬وقال‭ ‬فواز‭ ‬الكبيسي‭ ‬الذي‭ ‬كانت‭ ‬عائلته‭ ‬في‭ ‬اول‭ ‬دفعة‭ ‬من‭ ‬اهالي‭ ‬الفلوجة‭ ‬العائدين‭ ‬‮«‬اليوم‭ ‬هو‭ ‬يوم‭ ‬ميلاد‭ ‬جديد‮»‬‭. ‬وعندما‭ ‬وصل‭ ‬الكبيسي‭ ‬الى‭ ‬منزله‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬منذ‭ ‬عام،‭ ‬كانت‭ ‬سيارته‭ ‬البيضاء‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬متوقفة‭ ‬امام‭ ‬بوابته،‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬زجاج‭ ‬نوافذها‭ ‬محطم‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬اطاراتها‭ ‬مختفية‭ ‬تقريبا‭ ‬تحت‭ ‬العشب‭ ‬الاصفر‭. ‬وكانت‭ ‬عائلته‭ ‬التي‭ ‬تعيش‭ ‬في‭ ‬الفلوجة‭ ‬منذ‭ ‬سبعين‭ ‬عاما‭ ‬غادرت‭ ‬المدينة‭ ‬في‭ ‬اول‭ ‬ايام‭ ‬حكم‭ ‬داعش‭ ‬لها‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يشن‭ ‬التنظيم‭ ‬هجومه‭ ‬الواسع‭ ‬في‭ ‬انحاء‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬2014‭. ‬وقال‭ ‬الكبيسي‭ ‬وهو‭ ‬يشير‭ ‬بيده‭ ‬الى‭ ‬مبنى‭ ‬طويل‭ ‬في‭ ‬الجهة‭ ‬الاخرى‭ ‬من‭ ‬الشارع‭ ‬‮«‬مقاتلو‭ ‬داعش‭ ‬كانوا‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬البناية‭ ‬هناك‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬عشت‭ ‬وحيدا‭ ‬هنا‭ ‬لاكثر‭ ‬من‭ ‬عام،‭ ‬وكان‭ ‬الامر‭ ‬مخيفا‭ ‬‭(‬‭..‬‭)‬‭ ‬وفي‭ ‬النهاية‭ ‬اضطررت‭ ‬الى‭ ‬المغادرة‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬

واوصدت‭ ‬هذين‭ ‬البابين‭ ‬وتركت‭ ‬البيت‭ ‬وسلمت‭ ‬امري‭ ‬لله‮»‬‭. ‬ووجد‭ ‬الكبيسي‭ ‬بعض‭ ‬القطع‭ ‬في‭ ‬منزله‭ ‬محطمة‭ ‬او‭ ‬مفقودة،‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬الاثاث‭ ‬باكمله‭ ‬كان‭ ‬موجودا،‭ ‬والسرير‭ ‬في‭ ‬غرفة‭ ‬النوم‭ ‬الرئيسية‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬مرتبا،‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬فناجين‭ ‬القهوة‭ ‬في‭ ‬غرفة‭ ‬الضيوف‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬في‭ ‬مكانها‭. ‬اما‭ ‬اسوأ‭ ‬الاضرار‭ ‬في‭ ‬المنزل‭ ‬فقد‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬النوافذ‭ ‬التي‭ ‬تكسر‭ ‬زجاجها‭ ‬على‭ ‬الارجح‭ ‬بفعل‭ ‬التفجيرات‭ ‬القريبة‭. ‬واعربت‭ ‬زوجته‭ ‬العجوز‭ ‬ام‭ ‬احمد‭ ‬عن‭ ‬رغبتها‭ ‬في‭ ‬البدء‭ ‬في‭ ‬تنظيف‭ ‬المنزل‭ ‬مند‭ ‬لحظة‭ ‬دخولها‭ ‬اليه‭.‬

وقالت‭ ‬والابتسامة‭ ‬تعلو‭ ‬محياها‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬افضل‭ ‬يوم‭ ‬في‭ ‬حياتي‮»‬،‭ ‬واضافت‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬الاضرار‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬لا‭ ‬يهم،‭ ‬يمكن‭ ‬اصلاح‭ ‬او‭ ‬استبدال‭ ‬كل‭ ‬الاشياء‮»‬‭. ‬

ربما‭ ‬تكون‭ ‬ام‭ ‬احمد‭ ‬مبالغة‭ ‬في‭ ‬التفاؤل،‭ ‬اذ‭ ‬ان‭ ‬عددا‭ ‬قليلا‭ ‬من‭ ‬احياء‭ ‬المدينة‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬50‭ ‬كلم‭ ‬غرب‭ ‬بغداد،‭ ‬اصبح‭ ‬صالحا‭ ‬لعودة‭ ‬السكان‭ ‬اليه‭. ‬وفي‭ ‬الحدث‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬ترتيبه‭ ‬بدقة‭ ‬وشارك‭ ‬فيه‭ ‬المسؤولون‭ ‬المحليون‭ ‬الذين‭ ‬سارعوا‭ ‬الى‭ ‬الوقوف‭ ‬امام‭ ‬الكاميرات‭ ‬لالتقاط‭ ‬الصور،‭ ‬فإن‭ ‬المجموعة‭ ‬الاولى‭ ‬من‭ ‬العائلات‭ ‬عادت‭ ‬السبت‭ ‬فقط‭ ‬الى‭ ‬الاحياء‭ ‬الشمالية‭.‬

وقد‭ ‬تجنبت‭ ‬هذه‭ ‬الاحياء‭ ‬نسبيا‭ ‬اعمال‭ ‬العنف‭ ‬التي‭ ‬تخللت‭ ‬العملية‭ ‬التي‭ ‬نفذتها‭ ‬قوات‭ ‬الامن‭ ‬العراقية‭ ‬طيلة‭ ‬اسابيع‭ ‬لاستعادة‭ ‬المدينة‭ ‬من‭ ‬سيطرة‭ ‬التنظيم‭ ‬المتطرف‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو،‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬الجزء‭ ‬الجنوبي‭ ‬من‭ ‬المدينة‭ ‬شهد‭ ‬دمارا‭ ‬اكبر‭ ‬وينتظر‭ ‬تطهيره‭ ‬من‭ ‬العبوات‭ ‬الناسفة‭. ‬قال‭ ‬ضابط‭ ‬الجيش‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يكشف‭ ‬عن‭ ‬اسمه‭ ‬‮«‬المكان‭ ‬آمن‭ ‬هنا،‭ ‬والاطفال‭ ‬بامكانهم‭ ‬اللعب‭ ‬في‭ ‬الشوارع‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الوقت‭ ‬قام‭ ‬رجاله‭ ‬برش‭ ‬دهان‭ ‬على‭ ‬جدار‭ ‬منزل‭ ‬العائلة‭ ‬العائدة‭ ‬للدلالة‭ ‬على‭ ‬انه‭ ‬آمن‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬بحثنا‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬منزل‭ ‬وكل‭ ‬شارع‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الانحاء،‭ ‬لكننا‭ ‬نفعل‭ ‬ذلك‭ ‬مرة‭ ‬اخرى‭ ‬امامهم‭ ‬لطمأنتهم‭ ‬وتشجيعهم‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬يتجاوز‭ ‬عدد‭ ‬العائلات‭ ‬التي‭ ‬عادت‭ ‬السبت‭ ‬14‭ ‬عائلة،‭ ‬وهو‭ ‬اقل‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬العدد‭ ‬الذي‭ ‬وعدت‭ ‬به‭ ‬السلطات‭ ‬وقالت‭ ‬انه‭ ‬سيتجاوز‭ ‬المئات‭.‬

ولا‭ ‬تزال‭ ‬الكتابات‭ ‬التي‭ ‬تشيد‭ ‬ب‮»‬الخلافة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬اعلنها‭ ‬الجهاديون‭ ‬ماثلة‭ ‬على‭ ‬جدران‭ ‬الفلوجة،‭ ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬حذر‭ ‬شديد‭ ‬رغم‭ ‬سيطرتها‭ ‬المحكمة‭ ‬على‭ ‬المدينة‭.‬

وفيما‭ ‬كان‭ ‬الكبيسي‭ ‬والعدد‭ ‬القليل‭ ‬الاخر‭ ‬من‭ ‬العائلات‭ ‬التي‭ ‬اختيرت‭ ‬لبدء‭ ‬عملية‭ ‬العودة‭ ‬الى‭ ‬المدينة،‭ ‬ينزلون‭ ‬من‭ ‬الحافلة،‭ ‬فتح‭ ‬جنود‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬شاحنة‭ ‬تابعة‭ ‬للبلدية‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬اعتقدوا‭ ‬انها‭ ‬شاحنة‭ ‬مفخخة‭.‬

‭-‬‭ ‬خدمات‭ ‬غير‭ ‬مكتملة‭ ‬‭-‬

تقول‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬ان‭ ‬قرابة‭ ‬900‭ ‬الف‭ ‬شخص‭ ‬عادوا‭ ‬الى‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬استعادتها‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬خلال‭ ‬العامين‭ ‬الماضيين‭.‬

وتعتبر‭ ‬العودة‭ ‬السلسة‭ ‬للسكان‭ ‬امرا‭ ‬مهما‭ ‬لضمان‭ ‬تاييدهم‭ ‬للعمليات‭ ‬المستقبلية‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬وتعزيز‭ ‬المصالحة‭ ‬الوطنية‭.‬

الا‭ ‬ان‭ ‬جيريمي‭ ‬كورتني‭ ‬رئيس‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬تحالف‭ ‬الحب‭ ‬الاستباقي‮»‬‭ ‬الانسانية‭ ‬التي‭ ‬وزعت‭ ‬المواد‭ ‬الاساسية‭ ‬على‭ ‬القلة‭ ‬العائدة‭ ‬الى‭ ‬الفلوجة،‭ ‬قال‭ ‬ان‭ ‬الحكومة‭ ‬لم‭ ‬تقم‭ ‬بواجباتها‭ ‬كاملة‭.‬

واضاف‭ ‬ان‭ ‬‮«‬اعداد‭ ‬السكان‭ ‬الذين‭ ‬عادوا‭ ‬اليوم‭ ‬اقل‭ ‬بكثير‭ ‬مما‭ ‬كنا‭ ‬نامل‭ ‬ومما‭ ‬وعدونا‭ ‬به‭. ‬لقد‭ ‬اعددنا‭ ‬اغذية‭ ‬وامدادات‭ ‬لاستقبال‭ ‬1200‭ ‬شخص‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬ان‭ ‬المسؤولين‭ ‬المحليين‭ ‬انشغلوا‭ ‬بشكل‭ ‬اكبر‭ ‬بالظهور‭ ‬على‭ ‬التلفزيون‭ ‬وفوتوا‭ ‬فرصة‭ ‬اظهار‭ ‬التزامهم‭ ‬بسكان‭ ‬الفلوجة‭.‬

الا‭ ‬ان‭ ‬الامل‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬سائدا‭ ‬بين‭ ‬العدد‭ ‬القليل‭ ‬من‭ ‬العائلات‭ ‬العائدة‭.‬

وبعد‭ ‬ان‭ ‬وعد‭ ‬المسؤولون‭ ‬المحليون‭ ‬والدها‭ ‬بتقديم‭ ‬المساعدة‭ ‬الكاملة‭ ‬له‭ ‬وغادروا‭ ‬المكان،‭ ‬خرجت‭ ‬ابنة‭ ‬الكبيسي‭ ‬الى‭ ‬الشارع‭ ‬وبعثت‭ ‬لجيرانها‭ ‬السابقين‭ ‬صورة‭ ‬لمنزلها‭ ‬من‭ ‬هاتفها‭ ‬لتبلغهم‭ ‬ان‭ ‬بامكانهم‭ ‬العودة‭ ‬الى‭ ‬ديارهم‭.‬