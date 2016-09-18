مسؤول أمني مصري لـ(الزمان): رصدنا اتصالات مشبوهة مع قيادي في النجف

– September 18, 2016

داعش‭ ‬يتمدد‭ ‬في‭ ‬سيناء‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬خلاياه‭ ‬في‭ ‬ليبيا

القاهرة‭ -‬‮ ‬‭ ‬مصطفى‭ ‬عمارة

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كشف‭ ‬مصدر‭ ‬امني‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬ل‭ ‬‭(‬الزمان‭)‬‭ ‬ان‭ ‬اجهزة‭ ‬الامن‭ ‬المصرية‭ ‬رصدت‭ ‬مؤخرا‭ ‬اتصالات‭ ‬سرية‭ ‬بين‭ ‬احمد‭ ‬راسم‭ ‬النفيس‭ ‬وقيادي‭ ‬شيعي‭ ‬عراقي‮ ‬‭ ‬يشرف‭ ‬على‭ ‬المليشيات‭ ‬فى‭ ‬النجف‭ ‬طلب‭ ‬خلالها‭ ‬القيادي‭ ‬في‭ ‬النجف‭ ‬من‭ ‬النفيس‭ ‬نشر‭ ‬المذهب‭ ‬الشيعي‭ ‬مقابل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تمويل‭ ‬مالي‭ ‬،واعترف‭ ‬النفيس‭ ‬خلال‭ ‬مكالمته‭ ‬ان‭ ‬احدى‭ ‬الشخصيات‭ ‬الايرانية‭ ‬البارزة‭ ‬طلبت‭ ‬منه‭ ‬تأسيس‭ ‬مركز‭ ‬دراسات‭ ‬لاحياء‭ ‬التراث‭ ‬الفاطمي‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬وتم‭ ‬الاتفاق‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الباحثين‭ ‬للعمل‭ ‬فى‭ ‬هذا‭ ‬المركز‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬الشخصية‭ ‬الايرانية‭ ‬لم‭ ‬تف‭ ‬بوعدها‭ . ‬فى‭ ‬المقابل‭ ‬صعدت‭ ‬القيادات‭ ‬السلفية‭ ‬من‭ ‬هجومها‭ ‬على‭ ‬شيعة‭ ‬مصر‭ ‬متهمة‭ ‬اياها‭ ‬بالعمل‭ ‬لحساب‭ ‬ايران،‭ ‬وقال‭ ‬وليد‭ ‬اسماعيل‭ ‬منسق‭ ‬ائتلاف‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬الصحابة‭ ‬ان‭ ‬شيعة‭ ‬مصر‭ ‬كثفوا‭ ‬نشاطهم‭ ‬فى‭ ‬الفترة‭ ‬الاخيرة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استجلاب‭ ‬الاموال‭ ‬لنشر‭ ‬التشييع‭ ‬وتم‭ ‬رصد‭ ‬تحركاتهم‭ ‬،فيما‭ ‬اعتبر‭ ‬سامح‭ ‬عبد‭ ‬الحميد‭ ‬القيادي‭ ‬بالدعوة‭ ‬السلفية‭ ‬ان‭ ‬قيادات‭ ‬الشيعة‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬هم‭ ‬طلائع‭ ‬الجيش‭ ‬الايراني‭ ‬لغزو‭ ‬مصر‭.‬‮ ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬اكد‭ ‬هشام‭ ‬النجار‭ ‬الباحث‭ ‬فى‭ ‬الشئون‭ ‬الاسلامية‭ ‬ان‭ ‬الاخفاقات‭ ‬التى‭ ‬منيت‭ ‬بها‭ ‬الحركة‭ ‬الاسلامية‭ ‬السنية‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬اعطت‭ ‬فرصة‭ ‬للتيارات‭ ‬الشيعية‭ ‬المدعومة‭ ‬بالمال‭ ‬الطائفي‭ . ‬من‭ ‬جهة‭ ‬اخرى‭ ‬زادت‭ ‬امس‭ ‬حدة‭ ‬المواجهة‭ ‬بين‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬قبائل‭ ‬سيناء‭ ‬وعلى‭ ‬راسها‭ ‬قبيلة‭ ‬الترابيين‭ ‬وتنظيم‭ ‬بيت‭ ‬المقدس‭ ‬الموالي‭ ‬لداعش‭ ‬بعد‭ ‬تهديدات‭ ‬التنظيم‭ ‬بذبح‭ ‬ابناء‭ ‬القبائل‭ ‬فى‭ ‬حالة‭ ‬عدم‭ ‬دفع‭ ‬اتاوات‭ ‬للتنظيم‭ ‬بعد‭ ‬انقطاع‭ ‬الدعم‭ ‬الخارجي‭ ‬عنه‭ ‬وقيام‭ ‬التنظيم‭ ‬بذبح‭ ‬سالم‭ ‬العديس‭ ‬احد‭ ‬القيادات‭ ‬قبيلة‭ ‬الترابين‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬القبيلة‭ ‬الى‭ ‬اعلان‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬التنظيم‭ ‬بالتضامن‭ ‬مع‭ ‬قبائل‭ ‬سيناء‭ .‬

‮ ‬فيما‭ ‬اكد‭ ‬مصدر‭ ‬امنى‭ ‬ان‭ ‬الاجهزة‭ ‬الامنية‭ ‬طلبت‭ ‬من‭ ‬القبائل‭ ‬عدم‭ ‬حمل‭ ‬السلاح‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬تنتشر‭ ‬الفوضي‭ ‬فى‭ ‬سيناء‭ ‬والاكتفاء‭ ‬بأمداد‭ ‬الاجهزة‭ ‬الامنية‭ ‬بالمعلومات‭ . ‬

فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬امنى‭ ‬رفيع‭ ‬المستوي‭ ‬للزمان‭ ‬تفاصيل‭ ‬مخطط‭ ‬اجنبي‭ ‬لدعم‭ ‬الارهابيين‭ ‬فى‭ ‬سيناء،‭ ‬واضاف‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬اجهزة‭ ‬الامن‭ ‬رصدت‭ ‬600‭ ‬مصري‭ ‬منتمين‭ ‬لتنظيم‭ ‬داعش‭ ‬بعد‭ ‬طردهم‭ ‬من‭ ‬ليبيا‭ ‬وان‭ ‬التعلميات‭ ‬صدرت‭ ‬للاجهزة‭ ‬الامن‭ ‬بتشديد‭ ‬الحراسة‭ ‬على‭ ‬المنافذ‭ ‬البحرية‭ ‬والبرية‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬المصرية‭ ‬الليبية‭ ‬لمنع‭ ‬تسللهم‭ ‬الى‭ ‬مصر‭. ‬فيما‭ ‬كشف‭ ‬العميد‭ ‬حسام‭ ‬العواك‭ ‬مسئول‭ ‬الاستخبارات‭ ‬فى‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬الحر‭ ‬ان‭ ‬تنظيم‮ ‬‭ ‬داعش‭ ‬سوف‭ ‬يحاول‭ ‬تكوين‭ ‬خلايا‭ ‬صغيرة‭ ‬فى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المدن‭ ‬الليبية‭ ‬بعد‭ ‬خروجه‭ ‬من‭ ‬سرت‭ ‬وسيحاول‭ ‬الدخول‭ ‬الى‭ ‬مصر‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬التشديدات‭ ‬الامنية‭ ‬المصرية‭ ‬قد‭ ‬تحول‭ ‬دون‭ ‬ذلك‭ ‬مما‭ ‬سوف‭ ‬يدفعه‭ ‬الى‭ ‬الانتقال‭ ‬الى‭ ‬غرب‭ ‬افريقيا‭ .‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬د‭/‬‭ ‬ناجح‭ ‬ابراهيم‭ ‬المفكر‭ ‬الاسلامي‭ ‬ان‭ ‬التنظيم‭ ‬سوف‭ ‬يحاول‭ ‬بعد‭ ‬خروجه‭ ‬من‭ ‬سرت‭ ‬الى‭ ‬المناطق‭ ‬المجاورة‭ ‬سواء‭ ‬اكانت‭ ‬الصحراء‭ ‬الغربية‭ ‬ام‭ ‬غيرها‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬التنظيم‭ ‬يضع‭ ‬سيناء‭ ‬نصب‭ ‬عينيه‭ ‬منذ‭ ‬دخوله‭ ‬الى‭ ‬ليبيا‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬التشديدات‭ ‬الامنية‭ ‬المصرية‭ ‬قد‭ ‬تحول‭ ‬دون‭ ‬ذلك‭.‬

‮ ‬فيما‭ ‬اوضح‭ ‬مصدر‭ ‬ليبي‭ ‬ل‭ ‬‭(‬الزمان‭)‬‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬تنسيقاً‭ ‬على‭ ‬اعلى‭ ‬مستوى‭ ‬بين‭ ‬القوات‭ ‬المصرية‭ ‬والليبية‭ ‬لمنع‭ ‬عمليات‭ ‬تسلل‭ ‬العناصر‭ ‬الارهابية‭ ‬عبر‭ ‬الحدود