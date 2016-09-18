روسيا:القصف الأمريكي في دير الزور يهدد وقف إطلاق النار

– September 18, 2016

موسكو‭- ‬بيروت‭ – ‬الزمان‮ ‬

قالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسية‭ ‬الأحد‭ ‬إن‭ ‬الضربات‭ ‬الجوية‭ ‬التي‭ ‬نفذها‭ ‬التحالف‭ ‬بقيادة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬قوات‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬تهدد‭ ‬تنفيذ‭ ‬اتفاق‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬وحثت‭ ‬واشنطن‭ ‬على‭ ‬إجراء‭ ‬تحقيق‭ ‬شامل‭ ‬في‭ ‬الواقعة‭. ‬كانت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭ ‬ذكرت‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬أن‭ ‬طائرات‭ ‬أمريكية‭ ‬قتلت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬60‭ ‬جنديا‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬ضربات‭ ‬جوية‭ ‬نفذتها‭ ‬طائرتان‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬اف-16‭ ‬وطائرتان‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬ايه-10‭ ‬من‭ ‬اتجاه‭ ‬العراق‭. ‬ونقل‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬عسكري‭ ‬بمطار‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬90‭ ‬جنديا‭ ‬سوريا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬قتلوا‭. ‬واكدت‭ ‬بثينة‭ ‬شعبان‭ ‬مستشارة‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الاسد‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬الغارات‭ ‬الاميركية‭ ‬التي‭ ‬استهدفت‭ ‬مواقع‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬السبت‭ ‬كانت‭ ‬‮«‬مقصودة‮»‬،‭ ‬مشددة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬بلادها‭ ‬بالهدنة‭ ‬السارية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭. ‬وقالت‭ ‬بثينة‭ ‬شعبان‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬معها‭ ‬من‭ ‬بيروت‭ ‬‮«‬نعتقد‭ ‬ان‭ ‬الضربة‭ ‬مقصودة‮»‬،‭ ‬موضحة‭ ‬‮«‬كل‭ ‬المشاهد‭ ‬العينية‭ ‬والوقائع‭ ‬على‭ ‬الارض‭ ‬لا‭ ‬تظهر‭ ‬ان‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬خطأ‭ ‬او‭ ‬مصادفة‭ .‬

انما‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬كان‭ ‬محسوبا‭ ‬وداعش‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬علم‭ ‬به،‭ ‬وحين‭ ‬دخل‭ ‬داعش،‭ ‬توقفت‭ ‬الغارات‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬شديد‭ ‬اللهجة‭ ‬إن‭ ‬الضربات‭ ‬‮«‬تندرج‭ ‬بين‭ ‬الإهمال‭ ‬الجنائي‭ ‬والتآمر‭ ‬المباشر‭ ‬مع‭ ‬إرهابيي‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭.‬‮»‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬الواقعة‭ ‬نتيجة‭ ‬للرفض‭ ‬الأمريكي‭ ‬‮«‬المتعنت‮»‬‭ ‬للتعاون‭ ‬مع‭ ‬موسكو‭ ‬في‭ ‬محاربة‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬وجبهة‭ ‬النصرة‭ ‬التي‭ ‬غيرت‭ ‬اسمها‭ ‬إلى‭ ‬جبهة‭ ‬فتح‭ ‬الشام‭ ‬و‮»‬جماعات‭ ‬إرهابية‭ ‬أخرى‮»‬

ودفع‮ ‬‭ ‬التطور‭ ‬الاخير‭ ‬والخطير‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬إلى‭ ‬عقد‭ ‬اجتماع‭ ‬طارئ‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تتصاعد‭ ‬فيه‭ ‬التوترات‭ ‬بين‭ ‬موسكو‭ ‬وواشنطن‭.‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬كبير‭ ‬بالإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬عبر‭ ‬البريد‭ ‬الالكتروني‭ ‬إن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أبلغت‭ ‬‮«‬أسفها‮»‬‭ ‬عبر‭ ‬الحكومة‭ ‬الروسية‭ ‬لما‭ ‬وصفته‭ ‬بأنه‭ ‬خسارة‭ ‬أرواح‭ ‬جنود‭ ‬سوريين‭ ‬دون‭ ‬قصد‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭.‬

وقال‭ ‬بيتر‭ ‬كوك‭ ‬السكرتير‭ ‬الصحفي‭ ‬لوزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الأمريكية‭(‬البنتاجون‭)‬‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬عبر‭ ‬البريد‭ ‬الالكتروني‭ ‬إن‭ ‬المسؤولين‭ ‬الروس‭ ‬لم‭ ‬يعبروا‭ ‬عن‭ ‬مخاوف‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬لدى‭ ‬إبلاغهم‭ ‬بأن‭ ‬طائرات‭ ‬التحالف‭ ‬ستعمل‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬تعرضت‭ ‬للهجوم‭.‬

واجتمع‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬الليلة‭ ‬الماضية‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬طلبت‭ ‬روسيا‭ ‬عقد‭ ‬جلسة‭ ‬طارئة‭ ‬لبحث‭ ‬الحادث‭ ‬واتهمت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بتعريض‭ ‬اتفاق‭ ‬سوريا‭ ‬للخطر‭.‬

وانتقدت‭ ‬سمانثا‭ ‬باور‭ ‬سفيرة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬روسيا‭ ‬بسبب‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭.‬

وقالت‭ ‬للصحفيين‭ ‬‮«‬يتعين‭ ‬على‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬حقيقة‭ ‬الأمر‭ ‬التوقف‭ ‬عن‭ ‬أسلوب‭ ‬تسجيل‭ ‬النقاط‭ ‬الرخيصة‭ ‬والإبهار‭ ‬والإثارة‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يهم‭ ‬وهو‭ ‬تنفيذ‭ ‬شيء‭ ‬تفاوضنا‭ ‬عليه‭ ‬بنية‭ ‬صادقة‭ ‬معهم‭.‬‮»‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ستحقق‭ ‬في‭ ‬الضربات‭ ‬الجوية‭ ‬‮«‬وإذا‭ ‬توصلنا‭ ‬إلى‭ ‬أننا‭ ‬بالفعل‭ ‬قصفنا‭ ‬أفراد‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬فإن‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬قصدنا‭ ‬ونحن‭ ‬بالطبع‭ ‬نأسف‭ ‬لخسارة‭ ‬أرواح‭.‬‮»‬

وردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الحادث‭ ‬يعني‭ ‬نهاية‭ ‬اتفاق‭ ‬سوريا‭ ‬بين‭ ‬موسكو‭ ‬وواشنطن‭ ‬قال‭ ‬فيتالي‭ ‬تشوركين‭ ‬سفير‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬علامة‭ ‬استفهام‭ ‬كبيرة‭ ‬جدا‭.‬

‮«‬سأكون‭ ‬حريصا‭ ‬جدا‭ ‬أن‭ ‬أرى‭ ‬كيف‭ ‬سترد‭ ‬واشنطن‭. ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬فعلته‭ ‬السفيرة‭ ‬باور‭ ‬اليوم‭ ‬يمثل‭ ‬أي‭ ‬إشارة‭ ‬لرد‭ ‬فعلهم‭ ‬المحتمل‭ ‬فإننا‭ ‬سنكون‭ ‬في‭ ‬مشكلة‭ ‬خطيرة‭ ‬وقتئذ‭.‬‮»‬

وأشارت‭ ‬موسكو‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الضربات‭ ‬التي‭ ‬سمحت‭ ‬لمقاتلي‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬باجتياح‭ ‬موقع‭ ‬للجيش‭ ‬السوري‭ ‬قرب‭ ‬مطار‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬لفترة‭ ‬وجيزة‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تساعد‭ ‬الإسلاميين‭ ‬المتشددين‭.‬

ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬ريا‭ ‬نوفوستي‭ ‬للأنباء‭ ‬عن‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسية‭ ‬ماريا‭ ‬زاخاروفا‭ ‬قولها‭ ‬‮«‬إننا‭ ‬نصل‭ ‬إلى‭ ‬نتيجة‭ ‬مروعة‭ ‬حقا‭ ‬للعالم‭ ‬بأسره‭:‬‭ ‬أن‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬يدافع‭ ‬عن‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭.. ‬الآن‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬ذلك‭ ‬محل‭ ‬شكك‭.‬‮»‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬باور‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تشعر‭ ‬بالحرج‭ ‬لهذا‭ ‬الأمر‭. ‬وقال‭ ‬تشوركين‭ ‬إن‭ ‬روسيا‭ ‬لا‭ ‬تملك‭ ‬‮«‬دليلا‭ ‬محددا‮»‬‭ ‬على‭ ‬تآمر‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬مع‭ ‬داعش‭.‬

وقالت‭ ‬روسيا‭ ‬ووسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الرسمية‭ ‬السورية‭ ‬إن‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬استعاد‭ ‬لاحقا‭ ‬المواقع‭ ‬التي‭ ‬خسرها‭ ‬أمام‭ ‬التنظيم‭.‬

وقال‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬إن‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬30‭ ‬منداعش‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬ضربات‭ ‬جوية‭ ‬روسية‭ ‬عنيفة‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬القتال‭.‬