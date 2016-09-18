روسيا:القصف الأمريكي في دير الزور يهدد وقف إطلاق النار
موسكو- بيروت – الزمان
قالت وزارة الخارجية الروسية الأحد إن الضربات الجوية التي نفذها التحالف بقيادة الولايات المتحدة على قوات الجيش السوري تهدد تنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار في سوريا وحثت واشنطن على إجراء تحقيق شامل في الواقعة. كانت وزارة الدفاع الروسية ذكرت أمس السبت أن طائرات أمريكية قتلت أكثر من 60 جنديا سوريا في أربع ضربات جوية نفذتها طائرتان من طراز اف-16 وطائرتان من طراز ايه-10 من اتجاه العراق. ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصدر عسكري بمطار دير الزور قوله إن 90 جنديا سوريا على الأقل قتلوا. واكدت بثينة شعبان مستشارة الرئيس السوري بشار الاسد في حديث لوكالة فرانس برس ان الغارات الاميركية التي استهدفت مواقع الجيش السوري السبت كانت «مقصودة»، مشددة في الوقت ذاته على التزام بلادها بالهدنة السارية في البلاد. وقالت بثينة شعبان في اتصال هاتفي معها من بيروت «نعتقد ان الضربة مقصودة»، موضحة «كل المشاهد العينية والوقائع على الارض لا تظهر ان كان هناك خطأ او مصادفة .
انما كل شيء كان محسوبا وداعش كان على علم به، وحين دخل داعش، توقفت الغارات».
وقالت الخارجية الروسية في بيان شديد اللهجة إن الضربات «تندرج بين الإهمال الجنائي والتآمر المباشر مع إرهابيي الدولة الإسلامية.»
وأضافت أن الواقعة نتيجة للرفض الأمريكي «المتعنت» للتعاون مع موسكو في محاربة تنظيم داعش وجبهة النصرة التي غيرت اسمها إلى جبهة فتح الشام و»جماعات إرهابية أخرى»
ودفع التطور الاخير والخطير مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع طارئ في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات بين موسكو وواشنطن.
وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية في بيان عبر البريد الالكتروني إن الولايات المتحدة أبلغت «أسفها» عبر الحكومة الروسية لما وصفته بأنه خسارة أرواح جنود سوريين دون قصد في الهجوم.
وقال بيتر كوك السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية(البنتاجون) في بيان عبر البريد الالكتروني إن المسؤولين الروس لم يعبروا عن مخاوف في وقت سابق أمس السبت لدى إبلاغهم بأن طائرات التحالف ستعمل في المنطقة التي تعرضت للهجوم.
واجتمع مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية بعد أن طلبت روسيا عقد جلسة طارئة لبحث الحادث واتهمت الولايات المتحدة بتعريض اتفاق سوريا للخطر.
وانتقدت سمانثا باور سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة روسيا بسبب هذه الخطوة.
وقالت للصحفيين «يتعين على روسيا في حقيقة الأمر التوقف عن أسلوب تسجيل النقاط الرخيصة والإبهار والإثارة والتركيز على ما يهم وهو تنفيذ شيء تفاوضنا عليه بنية صادقة معهم.»
وأضافت أن الولايات المتحدة ستحقق في الضربات الجوية «وإذا توصلنا إلى أننا بالفعل قصفنا أفراد الجيش السوري فإن ذلك لم يكن قصدنا ونحن بالطبع نأسف لخسارة أرواح.»
وردا على سؤال عما إذا كان الحادث يعني نهاية اتفاق سوريا بين موسكو وواشنطن قال فيتالي تشوركين سفير روسيا في الأمم المتحدة «هذه علامة استفهام كبيرة جدا.
«سأكون حريصا جدا أن أرى كيف سترد واشنطن. إذا ما فعلته السفيرة باور اليوم يمثل أي إشارة لرد فعلهم المحتمل فإننا سنكون في مشكلة خطيرة وقتئذ.»
وأشارت موسكو إلى أن الضربات التي سمحت لمقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية باجتياح موقع للجيش السوري قرب مطار دير الزور لفترة وجيزة دليل على أن الولايات المتحدة تساعد الإسلاميين المتشددين.
ونقلت وكالة ريا نوفوستي للأنباء عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها «إننا نصل إلى نتيجة مروعة حقا للعالم بأسره: أن البيت الأبيض يدافع عن الدولة الإسلامية.. الآن لا يمكن أن يكون ذلك محل شكك.»
وأشارت إلى أن باور يجب أن تشعر بالحرج لهذا الأمر. وقال تشوركين إن روسيا لا تملك «دليلا محددا» على تآمر الولايات المتحدة مع داعش.
وقالت روسيا ووسائل الإعلام الرسمية السورية إن الجيش السوري استعاد لاحقا المواقع التي خسرها أمام التنظيم.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ما لا يقل عن 30 منداعش قتلوا في ضربات جوية روسية عنيفة خلال هذا القتال.