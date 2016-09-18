 المساعدات عالقة على حدود تركيا والغارات تدك حلب الشرقية

– September 18, 2016

بيروت‭- ‬حلب‭ -‬الزمان‮ ‬

استهدفت‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬الاحد‭ ‬الاحياء‭ ‬الشرقية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬حلب‭ ‬السورية‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الهدنة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬قبل‭ ‬حوالى‭ ‬اسبوع،‭ ‬بحسب‮ ‬‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭.‬

الذي‭ ‬أضاف‭ ‬انه‭ ‬‮«‬استهدفت‭ ‬طائرات‭ ‬حربية‭ ‬أحياء‭ ‬كرم‭ ‬الجبل‭ ‬وكرم‭ ‬البيك‭ ‬والصاخور‭ ‬وحي‭ ‬الشيخ‭ ‬خضر‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬حلب‭ ‬بأربعة‭ ‬صواريخ،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬جرحى‮»‬‭. ‬ولم‭ ‬يتمكن‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬من‭ ‬تحديد‭ ‬ما‭ ‬اذا‭ ‬كانت‭ ‬الطائرات‭ ‬روسية‭ ‬او‭ ‬سورية‭. ‬وقال‭ ‬من‭ ‬جهتها‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭ ‬ان‭ ‬التوتر‭ ‬يتصاعد‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬حلب‭ ‬السورية‭ ‬والمسلحون‭ ‬يعدون‭ ‬لعمليات‭ ‬عسكرية‭ ‬كبيرة

فيماالمساعدات‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لتوصيلها‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬حلب‮ ‬‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬عالقة‭ ‬عند‭ ‬الحدود‭ ‬التركية‭ ‬الأحد‭ ‬‭(‬18‭ ‬سبتمبر‭ ‬أيلول‭)‬‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬هدنة‭ ‬هشة‭ ‬طغت‭ ‬عليها‭ ‬ضربات‭ ‬جوية‭ ‬شنها‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬بقيادة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭. ‬وصعدت‭ ‬موسكو‭ ‬حربها‭ ‬الكلامية‭ ‬مع‭ ‬واشنطن‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬ضربات‭ ‬جوية‭ ‬شنها‭ ‬التحالف‭ ‬بقيادة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬تهدد‭ ‬تنفيذ‭ ‬اتفاق‭ ‬أمريكي‭ ‬روسي‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬وتصل‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬التآمر‭ ‬مع‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭.‬ويعتبر‭ ‬توصيل‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬حلب‭ ‬‭-‬التي‭ ‬كانت‭ ‬أكبر‭ ‬مدن‭ ‬سوريا‭ ‬قبل‭ ‬تفجر‭ ‬الحرب‭-‬‭ ‬اختبارا‭ ‬حاسما‭ ‬للهدنة‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬بوساطة‭ ‬أمريكية‭ ‬وروسية‭ ‬قبل‭ ‬أسبوع‭ ‬بهدف‭ ‬إعادة‭ ‬محادثات‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬إلى‭ ‬مسارها‭. ‬وهناك‭ ‬قافلتا‭ ‬مساعدات‭ ‬عالقتان‭ ‬منذ‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬‭(‬13‭ ‬سبتمبر‭ ‬أيلول‭)‬‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬فاصلة‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬انتظارا‭ ‬لتصريح‭ ‬بالسفر‭ ‬داخل‭ ‬سوريا‭. ‬وقال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إن‭ ‬قافلة‭ ‬الشاحنات‭ ‬الأولى‭ ‬تحمل‭ ‬طحينا‭ ‬‭(‬دقيقا‭)‬‭ ‬يكفي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬150‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬بينما‭ ‬تحمل‭ ‬القافلة‭ ‬الثانية‭ ‬مواد‭ ‬غذائية‭ ‬تكفي‭ ‬نحو‭ ‬35‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬لمدة‭ ‬شهر‭.‬

ويُعتقد‭ ‬أن‭ ‬نحو‭ ‬300‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬يعيشون‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬حلب‭ ‬بينما‭ ‬يعيش‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليون‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الغربي‭ ‬الخاضع‭ ‬للحكومة‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬مكتب‭ ‬تنسيق‭ ‬شؤون‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬ديفيد‭ ‬سوانسون‭ ‬لرويترز‭ ‬إنهم‭ ‬كانوا‭ ‬يأملوا‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تتحرك‭ ‬القافلة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬الطحين‭ ‬في‭ ‬ساعة‭ ‬مبكرة‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭. ‬وصعدت‭ ‬الضربات‭ ‬الجوية‭ ‬أمس‭ ‬الاول‭ ‬السبت‭ ‬التوتر‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وروسيا‭ ‬وتهدد‭ ‬استمرار‭ ‬الهدنة‭ ‬الهشة‭ ‬بالفعل‭.‬