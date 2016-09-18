المساعدات عالقة على حدود تركيا والغارات تدك حلب الشرقية
بيروت- حلب -الزمان
استهدفت غارات جوية الاحد الاحياء الشرقية في مدينة حلب السورية للمرة الاولى منذ بدء الهدنة في سوريا قبل حوالى اسبوع، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
الذي أضاف انه «استهدفت طائرات حربية أحياء كرم الجبل وكرم البيك والصاخور وحي الشيخ خضر في مدينة حلب بأربعة صواريخ، ما أسفر عن سقوط جرحى». ولم يتمكن المرصد السوري من تحديد ما اذا كانت الطائرات روسية او سورية. وقال من جهتها وزارة الدفاع الروسية ان التوتر يتصاعد في مدينة حلب السورية والمسلحون يعدون لعمليات عسكرية كبيرة
فيماالمساعدات التي تسعى الأمم المتحدة لتوصيلها إلى مدينة حلب لا تزال عالقة عند الحدود التركية الأحد (18 سبتمبر أيلول) في اليوم السادس من هدنة هشة طغت عليها ضربات جوية شنها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة على الجيش السوري. وصعدت موسكو حربها الكلامية مع واشنطن اليوم الأحد وقالت إن ضربات جوية شنها التحالف بقيادة الولايات المتحدة على الجيش السوري تهدد تنفيذ اتفاق أمريكي روسي لوقف إطلاق النار في سوريا وتصل إلى حد التآمر مع تنظيم الدولة الإسلامية.ويعتبر توصيل المساعدات إلى حلب -التي كانت أكبر مدن سوريا قبل تفجر الحرب- اختبارا حاسما للهدنة التي تمت بوساطة أمريكية وروسية قبل أسبوع بهدف إعادة محادثات السلام في سوريا إلى مسارها. وهناك قافلتا مساعدات عالقتان منذ وقت مبكر يوم الثلاثاء (13 سبتمبر أيلول) في منطقة فاصلة على الحدود انتظارا لتصريح بالسفر داخل سوريا. وقال متحدث باسم الأمم المتحدة إن قافلة الشاحنات الأولى تحمل طحينا (دقيقا) يكفي أكثر من 150 ألف شخص بينما تحمل القافلة الثانية مواد غذائية تكفي نحو 35 ألف شخص لمدة شهر.
ويُعتقد أن نحو 300 ألف شخص يعيشون في شرق حلب بينما يعيش أكثر من مليون في القطاع الغربي الخاضع للحكومة.
وقال المتحدث باسم مكتب تنسيق شؤون المساعدات الإنسانية ديفيد سوانسون لرويترز إنهم كانوا يأملوا في أن تتحرك القافلة الأولى التي تحمل الطحين في ساعة مبكرة اليوم الأحد. وصعدت الضربات الجوية أمس الاول السبت التوتر بين الولايات المتحدة وروسيا وتهدد استمرار الهدنة الهشة بالفعل.