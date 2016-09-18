خامنئي يرفض التفاوض مع واشنطن حيال الملفات الاقليمية

– September 18, 2016

طهران‭ – ‬بيروت‭ – ‬الزمان‮ ‬

كرر‭ ‬المرشد‭ ‬الايراني‭ ‬الاعلى‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭ ‬الاحد‭ ‬‮«‬حذره‭ ‬المطلق‮»‬‭ ‬أزاء‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬رافضا‭ ‬اي‭ ‬تفاوض‭ ‬معها‭ ‬حول‭ ‬القضايا‭ ‬الاقليمية‭.‬

وقال‭ ‬خامنئي‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬القاه‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬امام‭ ‬قادة‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الايراني‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الحكمة‭ ‬تقتضي‭ ‬الحذر‭ ‬المطلق‭ ‬حيال‭ ‬من‭ ‬كشفوا‭ ‬عداءهم‮»‬‭ ‬بازاء‭ ‬ايران‭. ‬وابرز‭ ‬الملفات‭ ‬الاقليمية‭ ‬حربا‭ ‬سوريا‭ ‬واليمن‭ ‬والصراع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬ودعم‭ ‬ايران‭ ‬لحركتي‭ ‬حماس‭ ‬والجهاد‭ . ‬واضاف‭ ‬‮«‬يشدد‭ ‬الاميركيون‭ ‬على‭ ‬وجوب‭ ‬ان‭ ‬نتفاوض‭ ‬معهم‭ ‬حول‭ ‬القضايا‭ ‬الاقليمية،‭ ‬وخصوصا‭ ‬حول‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق‭ ‬ولبنان‭ ‬واليمن‮»‬‭. ‬واكد‭ ‬انهم‭ ‬عندما‭ ‬يطلبون‭ ‬التفاوض‭ ‬‮«‬فان‭ ‬هدفهم‭ ‬الوحيد‭ ‬هو‭ ‬منع‭ ‬وجود‭ ‬الجمهورية‭ ‬الاسلامية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬،‭ ‬معتبرا‭ ‬ان‭ ‬طهران‭ ‬‮«‬هي‭ ‬العامل‭ ‬الاساسي‭ ‬وراء‭ ‬اخفاقات‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‮»‬

في‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط‭. ‬وراى‭ ‬خامنئي‭ ‬ايضا‭ ‬ان‭ ‬السبيل‭ ‬الوحيد‭ ‬لمنع‭ ‬‮«‬التهديدات‭ ‬العسكرية‮»‬‭ ‬لايران‭ ‬‮«‬كان‭ ‬دائما‭ ‬وسيبقى‭ ‬القدرة‭ ‬العسكرية‭ ‬والدفاعية‭ ‬وزرع‭ ‬الرعب‭ ‬لدى‭ ‬العدو‮»‬‭. ‬و‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬الحاضرين‭ ‬الجنرال‭ ‬قاسم‭ ‬سليماني‭ ‬المكلف‭ ‬العمليات‭ ‬الخارجية‭ ‬للحرس‭ ‬الثوري‭ ‬والمعروف‭ ‬بقائد‭ ‬فيلق‭ ‬القدس‭ ‬والموجود‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬حيث‭ ‬تدعم‭ ‬ايران‭ ‬النظامين‭ ‬القائمين‭.‬

فضلا‭ ‬عن‭ ‬يد‭ ‬الفيلق‭ ‬الممدودة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬واليمن‭. ‬

وفي‭ ‬سوريا،‭ ‬تقدم‭ ‬ايران‭ ‬خصوصا‭ ‬مساعدة‭ ‬عسكرية‭ ‬الى‭ ‬نظام‭ ‬الرئيس‭ ‬بشار‭ ‬الاسد‭ ‬عبر‭ ‬ارسال‭ ‬‮«‬مستشارين‮»‬‭ ‬و‮»‬متطوعين‮»‬‭ ‬ايرانيين‭ ‬وافغان‭ ‬وعراقيين‭.‬