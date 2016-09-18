خامنئي يرفض التفاوض مع واشنطن حيال الملفات الاقليمية
طهران – بيروت – الزمان
كرر المرشد الايراني الاعلى علي خامنئي الاحد «حذره المطلق» أزاء الولايات المتحدة، رافضا اي تفاوض معها حول القضايا الاقليمية.
وقال خامنئي في خطاب القاه في طهران امام قادة الحرس الثوري الايراني ان «الحكمة تقتضي الحذر المطلق حيال من كشفوا عداءهم» بازاء ايران. وابرز الملفات الاقليمية حربا سوريا واليمن والصراع الفلسطيني الاسرائيلي ودعم ايران لحركتي حماس والجهاد . واضاف «يشدد الاميركيون على وجوب ان نتفاوض معهم حول القضايا الاقليمية، وخصوصا حول سوريا والعراق ولبنان واليمن». واكد انهم عندما يطلبون التفاوض «فان هدفهم الوحيد هو منع وجود الجمهورية الاسلامية في المنطقة»، معتبرا ان طهران «هي العامل الاساسي وراء اخفاقات الولايات المتحدة»
في الشرق الاوسط. وراى خامنئي ايضا ان السبيل الوحيد لمنع «التهديدات العسكرية» لايران «كان دائما وسيبقى القدرة العسكرية والدفاعية وزرع الرعب لدى العدو». و كان في مقدمة الحاضرين الجنرال قاسم سليماني المكلف العمليات الخارجية للحرس الثوري والمعروف بقائد فيلق القدس والموجود على الدوام في العراق وسوريا حيث تدعم ايران النظامين القائمين.
فضلا عن يد الفيلق الممدودة في البحرين واليمن.
وفي سوريا، تقدم ايران خصوصا مساعدة عسكرية الى نظام الرئيس بشار الاسد عبر ارسال «مستشارين» و»متطوعين» ايرانيين وافغان وعراقيين.