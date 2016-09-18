– September 18, 2016

الحكومة توافق على إمتحان دور ثالث للمنتهية

بغداد – تمارا عبد الرزاق

قرر مجلس الوزراء اجراء امتحان الدور الثالث للطلبة، مشيرا الى اقرار القرض الياباني لتمويل المشاريع في المحافظات الجنوبية . وقالت الناطقة باسم وزارة التربية هديل العامري لـ (الزمان) امس ان هذا القرار يشمل طلبة الصفوف المنتهية فقط). ووعدت العامري بنشر الية تطبيق القرار عبر وسائل الاعلام اليوم . وقال بيان امس ان (المجلس وافق في جلسته على اجراء امتحان الدور الثالث للطلبة). واضاف ان (المجلس اقر القرض الياباني لتمويل المشاريع في المحافظات الجنوبية). واوضح البيان ان (المجلس اقر ايضا نظام تجميد اموال الارهابيين). واكد البيان ان (المجلس ناقش خطة طوارئ لاعادة هيكلة ومنح صلاحيات التعاقد لهيكلة الخطوط الجوية العراقية). مشيرا الى ان (المجلس اعد خطة لاعادة الاستقرار وتوفير الخدمات في المناطق المحررة). واكد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ان العراق رفض املاء شروط البنك الدولي. وقال العبادي في مؤتمرصحفي امس ان (العراق رفض املاء شروط البنك الدولي خلال مباحثاته). مشيرا الى (اجراء لقاءات مع قادة دول العالم لبحث تدريب القوات الامنية). واوضح ان (وجود القوات التركية يعرقل جهود القضاء على داعش). مبينا انه (من مصلحة العالم نجاح العراق في القضاء على الارهاب). واكد ان (الارهاب يبقى تحديا خطيرا حتى بعد تحرير المناطق).لافتا الى ان (داعش تلقى درسا قاسيا من خلال تصدي الاهالي له في القيارة). واضاف العبادي (اننا ملتزمون بخطة تحرير الموصل وفق جدول زمني محدد). وتابع العبادي ان (الانتخابات الرئاسية الامريكية لن تؤثر على دعم واشنطن للعراق).