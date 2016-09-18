– September 18, 2016

العامري : تحرير الموصل لا يخضع للتوافقات السياسية

عسكريون أمريكيون يرجّّحون إنطلاق العمليات الشهر المقبل

بغداد ـ عبد اللطيف الموسوي

ادرج رئيس الوزراء حيدر العبادي التحضيرات الجارية لتحرير محافظة نينوى من تنظيم داعش على سلم اولويات مواضيع اللقاء الذي من المقرر ان يجمعه اليوم الاثنين مع الرئيس الامريكي باراك أوباما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وقالت مصادر امس ان (اوباما والعبادي سيبحثان قضية الحرب ضد داعش والتحضيرات الجارية لمعركة استعادة الموصل التي تعد آخر معاقل التنظيم في العراق). ونقلت المصادر عن عسكريين امريكيين قولهم أن (معركة استعادة الموصل ستبدأ الشهر المقبل وأن الاستعدادات مستمرة وسيتم إرسال قوات إضافية للعمليات الخاصة الأمريكية للمساعدة في العمليات العسكرية وذلك عبر تقديم المشورة للوحدات العراقية التي ستشارك في دخول الموصل حيث سيكون المستشارون أقرب إلى الخطوط الأمامية ما يعرضهم لمخاطر أكبر). ومن المؤمل ان تبدأ الطائرات الأمريكية بشن طلعاتها انطلاقا من قاعدة القيارة العسكرية جنوب الموصل خلال الأيام القليلة القادمة .الى ذلك أكد رئيس منظمة بدر هادي العامري رفض الحشد الشعبي والحكومة العراقية لمشاركة قوات أجنبية برية في معارك استعادة الموصل من داعش.وقال العامري بعد لقائه بالقيادات الأمنية في محافظة ديالى امس إن (الحكومة العراقية ترفض مشاركة قوات أجنبية برية في معارك استعادة مدينة الموصل). مؤكدا (وجود مستشارين أجانب فقط). وشدد على أن (أبناء الشعب من الجيش والشرطة ومكافحة الإرهاب والحشد الشعبي والبيشمركة سيشاركون في عمليات الموصل).مشيرا إلى أنه (سيكون هناك إسناد ودعم جوي ولكن بريا نرفض مشاركة أي جندي أجنبي في تلك العمليات). وتابع العامري ان (عملية تحرير الموصل لن تخضع لأي توافقات سياسية ولا يحق لأية جهة احتلال الارض على حساب أهالي المنطقة او الأقليات فيها).