– September 18, 2016

عمليات تفتيش لسحب السلاح غير المرخّص في العمارة

العمارة ـ الزمان

انطلقت عملية امنية بمشاركة لواء الرد السريع وقيادة عمليات الرافدين وشرطة محافظة ميسان لبسط سلطة القانون ونزع السلاح غير المرخص.وقال مصدر امس ان (العمليات التي انطلقت في مناطق قلعة صالح والمجر والكحلاء اضافة الى ناحية بني هاشم اسفرت عن اعتقال عدد من المطلوبين وضبط اسلحة غير مرخصة).وكانت قوة أمنية خاصة قادمة من بغداد قد فرقت احتجاجا على خلفية تنفيذها عمليات دهم وتفتيش في المحافظة.وقال مصدر امس إن (قوة من الرد السريع تابعة لوزارة الداخلية نفذت امس عمليات دهم وتفتيش في ناحية قلعة صالح اعقبها احتجاج لقائممقام القضاء على طريقة تنفيذ عمليات الدهم).وأضاف أن (الخلاف تطور بين أهالي القضاء والقائممقام من جهة وعناصر القوة الأمنية الخاصة من جهة أخرى مما دفع الأخيرة إلى الاعتداء بالضرب على القائممقام وعناصر حمايته وإطلاق الرصاص الذي أصاب 3 من المدنيين).وقال نائب المحافظ جاسب الحجاج في تصريح إن (القوة التي أرسلت من بغداد نفذت عمليات دهم وتفتيش في منطقة قلعة صالح من دون التنسيق مع الحكومة المحلية في المحافظة وقيادة عمليات المحافظة وقيادة الشرطة).وأضاف الحجاج أن (القوة الأمنية اعتدت بالضرب على قائممقام قضاء قلعة صالح وهذا يعد اعتداء على المحافظة كونه يمثل جهة تنفيذية داخل القضاء).ملفتا الى أن (هناك جرحى جراء سوء الفهم الذي حصل).وبدأت قوة خاصة من الرد السريع وصلت الأسبوع الماضي إلى المحافظة قادمة من بغداد بأمر من رئيس الوزراء حيدر العبادي بتنفيذ عمليات تفتيش عن السلاح والقبض على المطلوبين الصادرة بحقهم مذكرات توقيف من القضاء.