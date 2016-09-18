– September 18, 2016

أهالي الكرادة لـ (الزمان): داعش يقطع الأعناق والإجراءات تقطع الأرزاق

بغداد ـ صباح الخالدي

اتفقت اللجنة الامنية في مجلس محافظة بغداد مع قيادة عمليات العاصمة على فتح الطرق المغلقة في منطقة الكرادة الشرقية بعد ان تاثرت المنطقة تجاريا جراء غلقها بالكامل عقب الاعتداء الارهابي الذي وقع فيها قبل اكثر من شهرين واسفر عن استشهاد واصابة مئات الاشخاص.وقال نائب رئيس اللجنة محمد الربيعي في تصريح امس ان (اللجنة اجتمعت مع قيادة العمليات من اجل فتح المنطقة امام حركة السير عقب تهديد الاهالي بالخروج في تظاهرة غاضبة احتجاجا على غلق المنطقة وقطع ارزاقهم).

واضاف الربيعي انه (تم التوصل مع العمليات الى خطة لفتح ثلاثة شوارع فرعية من جانب شارع ابو نؤاس وثلاثة شوارع اخرى من جانب الكرادة خارج اضافة الى اعادة فتح ساحة كهرمانة وشارع سبع قصور باتجاهين امام حركة المركبات على ان تغلق الساعة الخامسة مساء ويقتصر الدخول بعد ذلك على الاشخاص دون المركبات).وتابع الربيعي ان (هذا الاتفاق مبدأي وتمت الموافقة عليه مبدئيا الا انهم طالبوا بتاجيل تنفيذه بحجة وجود تحضيرات لوجستية ستحدث خلال اليومين المقبلين).مطالبا (بتنفيذ الخطة فورا واعتبارا من اليوم لان صبر اهالي المنطقة بدا ينفد).واكد اهالي المنطقة لـ (الزمان) امس ان (داعش يقطع اعناقنا والاجراءات الامنية تقطع ارزاقنا حتى انطبق علينا القول قطع الاعناق والارزاق).معربين عن اسفهم (لعدم التمكن من معرفة وكشف المتواطئين مع داعش سواء كانوا من داخل المنطقة ام خارجها وبصرف النظر عن اعمالهم).

وذكرت قيادة العمليات في بيان امس أنه (تم افتتاح طريق باب الحوائج في مدينة الكاظمية لغرض تسهيل عملية دخول عجلات الحمل إلى داخل المدينة لتخفيف شدة الازدحام المروري الحاصل في مداخل الكاظمية كون الدخول مشترك بين العجلات المدنية الخصوصي وعجلات الحمل الكبيرة).

وأضاف البيان إن (افتتاح الطريق تم بحضور عدد من القادة والآمرين والمجلس المحلي للكاظمية وشيوخ ووجهاء المنطقة).ملفتا إلى أن (الطريق تم إنشاؤه تنفيذاً لتوجيهات قائد عمليات بغداد وبالجهد الذاتي للواء الثامن في الفرقة الثانية شرطة اتحادية).وطالب مواطنون قيادة العمليات بضرورة مراقبة الطرق التي يتم اعادة افتتاحها وضمان عدم غلقها من قبل بعض الافراد .وقالوا لـ (الزمان) امس ان (قيادة العمليات اعادت افتتاح العديد من الطرق الا ان المواطنين وعناصر الحماية والامن يجتهدون بصورة كيفية ويقومون باعادة غلقها جزئيا واحيانا كليا).ملفتين الى ان (الشارع الواقع بين فندقي عشتار وميريديان يتم تضييقه باسلاك شائكة وعوارض اصطناعية امام حركة المركبات مما يسبب ازدحاما مروريا ولاسيما ايام الخميس والجمع).