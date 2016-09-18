– September 18, 2016

كـرادة مـريم أهلها وساكنُوها3

المستشارة مس بيل تطيح بأكبر القوة السياسية المعارضة لمصالح بلادها في العراق

عصام مجيد حسن العبيدي

بغداد

كرادة مريم (جغرافية وموقع)

تحتل كرادة مريم القسم الجنوبي في شرق بغداد ويمثل الموقع الطبوغرافي وطبيعة الاراضي المحيطة بها عاملاً أساسياً في نشأتها وتطورها . وإن أصل تسميتها مشتقة من كلمة (الكرد) فالكرادة هم أصحاب (الكرود) التي تسقي الأراضي والبساتين . وينصب (الكرد) عادة على بئر مجاورة للنهر ، واللافت أن بعض العوائل تملك الاراضي والبساتين . ولكنها لا تملك الكرود ، لهذا تقوم باستئجارها . في حين يملك البعض الاخر الكرود ولا يمتلك الاراضي . وجاء في مجلة (العراق الجديد) أن اسم الكرادة الحالي حديث وحصل في فترة متاخرة من حكم العثمانين الذين تسلطوا على رقاب العراقيين مدة ناهزت عن اربعمائة عام عجاف في إن الطابع الزراعي كان غالباً على المنطقة منذ العهد العباسي وهي تعج بللكرود .

ناظم باشا

الكرادة وعند دخول القوات البريطانية

بعد اندحار القوات التركية في مواقع عديدة وخروجهم مهزومين مندحرين تلاحقهم الخيبة والخذلان والانكسار ولاسيّما في جبهة (الكوت وسلمان باك) على أيدي القوات البريطانية الغازية التي احتلت العراق سنه 1917م، حيث قام الانكليز باجراء مسح ميداني لمركز المدينة والضياع المحيطة بها وقد استقر رأيهم على التعسكر في منطقة كرادة مريم والكرادة الشرقية والتي يفصل بينها نهر دجلة، وكانت تلكما المنطقتان محاطتين بها البساتين الكثيفة والمزارع العديدة، وقد تم السيطرة والاستحواذ على (كرادة مريم) وبالاخص القسم الاكبر منها وجزء من (كرادة الشرقية)، حيث انشأ فيها الانكليز عدة معسكرات وثكنات ومؤسسات حكومية وصحية ونوادي وساحات رياضية حتى أن مقر القيادة البريطانية قد استقر بها في دار ضخمة يملكها المرحوم الشيخ (رايح العطية) الجنرال مود لورنس فليبي ، ومما شجع هذه القوات على الاهتمام بهذه المنطقة كونها على شكل شبه جزيرة تحيط بها البساتين والمزارع من كل جوانبها وفي أحد زوايها ينحدر النهر تاركاً وراءه جزيرة صغيرة تسمئ (ام الخنازير) يطوقها الماء على نحو اسطواني وعلى شكل نصف دائرة وقد شيدوا جسراً خشبياً علئ ضفتي النهر مابين الكرادتين واهتموا اهتماماً كبيراً بهذه الضيعة، وكان يرافق هذه القوات الغازية جيش من المرتزقة الهنود الذين جندتهم بريطانيا وجرى ارسالهم الى اتون الحرب، (ولكون الهند من ضمن مجموعة دول الكومنولث) جيء بهذا الجيش حيث كانت الهند واقعة تحت نيران الاستعمار البريطاني اسوة ببقية البلدان المستعمرة من قبلها وكان هذا الجيش الهندي مميزاً بزيه العسكري، حيث يضع على (قبعاتهم العسكرية) ريشة كبيرة وكانوا يعدون الخط الأول للقوات البريطانية عندما كانو يغزون الدول الضعيفة والمغلوب على امرها.

ولد وجود القوات البريطانية في هذه المنطقة حساسية كبيرة لأهلها مما أوجد مقاومة لها من المخلصين من رجالاتها، وكانت هنالك غزوات ليلية يقوم بها رجال المقاومة وكان على راسهم المرحوم (الشيخ محمود الجابر العبيدي) واخوه (الشيخ فهد الجابر العبيدي)، الذي كان المغذي والممول لها وعلى بساطة الحال لهؤلاء، وكان من ضمن الذين انضموا وشكلوا خلية هجومية الأخوان (سطاوي وغزاوي) من ال المفرج وحسن عبيد العبيدي وجميعهم تعود اصولهم الى قبيلة العبيد والمشهود عن هؤلاء الثلاثة شدة البأس والشجاعة والاقدام، وقد دخلوا في معارك ليلية عديدة كبدوا خلالها القوات الأنكليزية والهندية خسائر كبيرة في المعدات والارواح، وهذا ما دعا الأنكليز ان يبثوا المخبرين من أصحاب النفوس الضعيفة بتتبع هؤلاء . وبعد فتره القئ القبض علئ هذه الخلية وأحيل اعضاؤها الى المحاكم العسكرية الانكليزية، وقد صدرت بحقهم احكام لمدة عشر سنوات بسجون انفرادية وكان ذلك في سنة 1920م، ولا يفوتني الا ان أذكر هنا حادثاً عرضياً بقي عالقاً في ذهني طيلة هذه السنين التي انقضت، فنحن الصبية كنا- أنا وابناء عمومتي- قد كونا فريق كرة قدم بعد ان جمعنا مبلغ 500فلس اشترينا بها (كرة قدم ماركة الكريكر) وشكلنا فيما بيننا فريقين واثناء ما كنا نلعب في منطقة تسمى (الخيط) في حي الثعالبة التي يسكنها العبيد عثرنا على حفرة قد طمرت بالتراب ظهرت فيها جثة لأحد افراد القوات البريطانية مقتولاً بملابسه العسكرية الكاملة خلف دار السيد (حسين النقيب) التي تعود أصل ارضها الى (حسن عبيد العبيدي)، سرقها المدعو (علي كمال) الذي كان يشغل وظيفة مدير شرطة الكرخ وكان ظالماً ومتجبراً ويستحوذ على أراضي الناس وأموالهم من خلال موقعه، وباعها الى السيد (حسين النقيب) وكان ذلك في العام1930م تقريباً، وقد قيل في وقتها وكما روئ لنا المرحوم (ذياب العبيدي) – بأن هذه الجثة تعود الى ضابط انكليزي خطف على يد قوات من المقاومة التي ذكرتها في السطور السابقة، وكان الكثير من هؤلاء الجنود وخاصة (الهنود) من (الكركة) و (السيك) يرمون في النهر بعد قتلهم والاستحواذ على اسلحتهم، وقد أيد ذلك ما قاله المرحوم (ذياب العبيدي) رحمه الله والمرحوم (جاسم الحسين العبيدي)، والذي جعلني اتطرق لهذه الاحداث خوفي من ان يسدل ستار النسيان عليها، وانا استذكر هؤلاء الرجال الذبن رحلوا عنا من أعزتنا اصحاب القيم والكرم والشجاعة والايثار، وهذه هي حكاية الأيام المظلمات في تاريخ الكرادة.

والان اعود الى المحطة التي انطلقت منها بسرد ماسطره التاريخ عن الموضوع انف الذكر حيث تخبرنا الأحداث بأنه منذ السنوات الأولى للقرن العشرين وحتى منتصفها تقريباً القوات البريطانية تستعمر العراق وبشكل كامل وتهيمن على خيراته النفط والموقع الستراتيجي مابين القارتين حيث اخذت بريطانيا – ومن خلال سفارتها ودبلوماسيها المتحكمين برسم السياسة العامة لدولة العراق الفتية، ولا سيما في الأمور التي تتعلق بمصالح بريطانية الاستعمارية في العراق والوطن العربي بصوره عامة، حيث كان يطلق عليها الامبراطورية التي لا تغيب الشمس عن مستعمراتها، وقد اهتمت بريطانيا بإبراز دورها في العراق والمنطقة من خلال تعيين دبلوماسين متمرسين لهم دراية وخبرة متراكمة بنسيج هذه المجتمعات وكان وجود المستشارين قد ساعد كثيراً على إحكام سيطرتها على العراق . ومن خلال اختيارها ألمع الدبلوماسيين الذين لهم باع طويل بتاريخ العراق ومن الشروط الأساسية التي وضعتها وزارة الحرب البريطانية وبمشاورة وزارة الخارجية هو ان يكون هذا الدبلوماسي متدرجاً في وظيفته من أمثال (مس بيل)، التي كان لها قصب السبق . ويقال أنها كانت تشرف وتنصب وتطيح بأي قوة سياسية تتعارض مع مصالح بريطانيا وكانت ترشح سفراء لبلدها في العراق، وكانت مقترحاتها تلقى اذاناً صاغية وتدرس مقترحاتها عن كثب من قبل خبراء وفي ضوء هذه الدراسة وتلك المقترحات تتم الموافقة على ما تقدمه وتقترحه به تعين السفراء ومن أمثال السفير المخضرم (كينهان كور نواليس)، الذي لعب دوراً مهماً في وضع الخطوط العريضة لسياسة الدولة العراقية، وكانت مقترحاته وتوجيهاته التي يرئ فيها خدمة ما تتطلبه المصالح البريطانية في تلك الحقبة ولاسيما ان العالم كان في دوامة الحرب العالمية الثانية وانتصار الحلفاء على المحور كان على أشده، بدات بريطانيا بدراسة الأوضاع التي استجدت في المنطقة عامة والعراق خاصة والقيام بوضع ستراتيجية موضوعية جديدة بما تطلبه المرحلة القادمة ومن ضمنها كسب ود الشعب العراقي نحو بريطانيا، وهذه مهمة من المهمات الصعبة والمتشعبة، ولا سيما أن العامل النفسي للمواطن العراقي حيث الكراهية لبريطانيا مترسخة فيه بسبب مواقفها من قضية فلسطين و(وعد بلفور ومعاهدة سايكس بيكو) السيئة الصيت، وقد برهن الشعب العراقي على عدائه لهذه السياسة الاستعمارية والتي فرطت بمصلحة وطنه وأمنه العربي، لذا فليس من السهل ان يتحول الرأي العام العراقي الى صديق ومؤيد لبريطانيا بعد ان وضع يده على جروحه مما ولد لديه حساسية خاصة من الدور اللاأنساني التي تلعبه هذه الدولة الهرمة في تدمير مقومات الامة العربية والوقوف بوجه تقدمها . وما كانت تصبو إليه وهذا يبدو واضحاً ولا غبار عليه لاسيما ان العراق قد اصطف مع بريطانيا لاخراج الدولة العثمانية من أراضيه التي ارادت تقويض الهوية العربية لهذا الشعب ومسحها، هذا ما كان يرهق السفير (كورنواليس) من السيطرة على الأمور وتوجيهها بخطوط عكسية ولاسيما أن هذا الدبلوماسي يُعد من المخضرمين فقد عمل في السودان لفترة وقبلها كان مستشاراً في وزارة الداخلية ثم اصبح مستشاراً للملك فيصل الأول من شهر اب1921م وحتى 1935م، وفي سنه1941م حاولت السفارة تحسين صورة بريطانيا بتوسيع دعايتها ونشاطاتها على كافة الأصعدة من خلال السيطرة التامة على أجهزة الحكومة، وهذا مما حدا بالعناصر الوطنية الشابة ان تكون اكثر تصلباً وعناداً وكفاحاً الأمر الذي ولد شعوراً خاصاً لدى بريطانيا بانه من الصعب ترويض الشعب العراقي وجعله يتقبل هذه الاملاءات وهو ما تبين في التقارير التي كان يبعثها ويشرح فيها خلال فترة خدمته في العراق العوائق الحقيقية التي تعصف مستقبلاً بمصالح بريطانيا والتي وجهها مع السياسين العراقيين، فيقول في بعض تقريره بهذا الشأن ” المشكلة الحقيقية لا تقع علينا ولكنها تقع على عاتق رجال الحكم العراقيين أنفسهم والذين يرفضون باصرار التخلي عن امتيازاتهم التي كسبوها عن طريق مناصبهم”، ويستطرد بالقول ” انا مع موظفي السفارة نعمل باستمرار وباقصى طاقة من أجل ازالة هذا التحسس″ والى أخر البرقية، وهذا مما يعزز ما تطرقنا اليه . وأنا لا أريد أن أحمل الشعب العراقي العبء الأكبر عما وصلت اليه الاوضاع لكونه كان مكبلاً ومطارداً وفي هذه الساعة التي استرسل فيها الكتابة يحضرني بيت شعر للمرحوم الشاعر العربي ابراهيم اليازجي يناجي بها قومه وهو يحذرهم من عاديات الزمن وافرازاته قائلا:

تنبهوا واستفيقو أيها العرب فقد

طمئ الخطب حتئ غاصت الركب

الله اكبر ماهذا المنام فقد

شكاكم المهد واشتاقتكم الترب

ومن الطرائف والغرائب ان بريطانيا وطيلة وجودها العسكري لم تعتذر للشعب العراقي عما اقترفته قواتها من جرائم، حيث كانت تتمادى ولا تميز بين أن يكون الضحية واحداً أو عشرة، صغيراً أو كبيراً، وكان كل همها ترويع الناس واخافتهم من خلال الملاحقات والاعتقالات . وبالتاكيد ان هذه الافعال كانت تنافي حقوق الإنسان وتحضى بموافقة لندن، واذا اردنا ان نخوض في بطون التاريخ والاحداث بحثاً عن الحقيقة فسوف نخرج بقناعة تامة إن الذي أصابنا في السنين اللاحقة من مصائب ونكبات وتدمير وقتل عشرات الالاف من خيرة شبابنا وشيوخنا وتصفية الالاف من رجال العلم والمعرفة، هو جزءاً من مشاريع معدة سابقاً اعداداً جديد من بريطانيا التي لها باع طويل في اذلال الشعوب والهيمنة عليها وتدمير مقومات وجودها وتفتيت وحدة شعوبها وأراضيها، ناهيك عن البعثات التبشيرية والأثارية التي ترسلها طيلة تلك السنين ومن زرع عيون مخابراتها في كل زاوية من زوايا الدول التي استعمرتها واخضعتها لهيمنتها، كل هذا قد ولدى الشعوب المغلوبة على أمرها شعوراً بان مصائب الدنيا هي من ابجدياتها وهي شبه رسائل وضعتها امام قوى الاستكبار والهيمنة الامبريالية، وهي روافد وتجارب لايمكن الاسغناء عنها وهناك حكمه يونانية تقول: ” ان لكل سلطان جائر قانون يحميه”، ولا أريد أن أخرج من هذه الدائرة بدون أن أضع النقاط على الحروف من تلك الحقبة السوداء المرعبة وما تركته من بصمات، وحيثما توجد حروب في العام يمكن انهاؤها وفق جدول زمني يتفق عليه المتقاتلون الا بعد ان ينهار ويتهاوى قوى الطرفين او احدهما وان لهذه الدولة شواهد كثيرة بما فعلته وبما تركته من تخلف ومعاناة وألام وجروح لا يمكن نسيانها او تندمل اثارها بسرعة ومثلما يقول الشاعر الكبير ديكنز:” اذا نسيت عدوك ولم تعد تذكر حتى اسمه فانت انسان تحب الحياة “، لقد جرعتنا بريطانياً السم الزعاف حيث اخذ الانسان العراقي يتأكل ذاتياً لكونها قد وضعت على كاهلة تركة ثقيلة بعد أن دقت اسفين الفرقة والخراب التي اخذت تنخر في كياننا الاجتماعي ومثل هذا مايقول شاعر المرحوم الرصافي:

فهنا عميل ضالع متامر

وهناك وغد حاقد متحامل

ومتى العراق مضى ليرفع راسه

دارت فؤوس فوقه ومعاول

وهذه من اخطر الحروب التي مارستها بريطانيا معنا وضدنا تحت شعارهم الخالد (فرق تسد) . ان العراقيين تواقون للحرية وبناء الشخصية الوطنية ولهم خاصية بثقافتهم وتفكيرهم، ولا سيما بعد ان تلمس العراقيون بان هنالك فجوة عميقة ما بين الحرية والاستبعاد وان أصحاب النيات الخبيثة والفاسدة من هؤلاء المحتلين الانكليز، وطبقاً لمصالحهم قد تمادوا تعسفاً وتهميشاً لهذا الشعب الذي جرح في مشاعره تحت أسنة الحراب وهو مستنفر الإرادة والعزيمة مصر على انتزاع حقوقه رغم ما كان يعيشه، وهذه هي ابشع صورة من صور الاستعمار البريطاني الذي كان يسرق خيرات الوطن وشعبنا كان يجوع ويهزل ويموت، وهذا مما جعل شعراءنا النجباء يدركون مظلومية هذا الشعب وها هو شاعرنا الوطني الكبير محمدصالح بحر العلوم يقول:

وهذي بلاد الرافدين تكبدت

مصائب حتئ قاربت ماتؤمل

اضاعت رجالا عن سوابق خيلها

لدئ المجد شوقا للردئ تترجل

لقد وضعت بعض فقرات المعاهدة البريطانية العراقية في أخر هذه الدراسة بشروطها وابعادها وعلى نحو مختصر ليطلع عليها القارئ.