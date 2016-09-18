– September 18, 2016

مسيحيوّ بغداد يشاركون مسلميها أفراح الأضحى

كلنا العراق وبغداد تتألقان في عيد الصليب

بغداد- الزمان

تزامنا مع عيد الاضحى المبارك، أحيا مسيحيو بغداد احتفالاً بعيد الصليب، وذلك في نادي الهندية بحضور عائلي واسع. وبدا الحضور الذين تقدمهم سفير البرازيل في العراق، في غاية سعادتهم وهم يتبادلون التهاني ويصافحون ضيوفهم من المسلمين الذين توجوا الاضحى في يومه الأخير، الخميس الماضي، بمبادلة اصدقائهم وملح أرضهم، هذه الفرحة.وكانت كنائس العراق قد شهدت قداديس بالمناسبة، ابتهل خلالها المؤمنون الى العلي في السماء ان يحفظ العراق وان يلم شمل العوائل المتباعدة نتيجة النزوح والهجرة، كما دعوا الى مؤازرة القوات المسلحة وهي تستعيد الاراضي من تنظيم داعش، وحثوا جميع المواطنين على التآخي وتعزيز الالفة ووحدة الصف. ويعمد المسيحيون في هذا اليوم باضاءة الصلبان ووضعها على واجهات منازلهم او داخلها ويسطرون عليها امنياتهم.

واستهل الحفل الذي شارك فيه عدد من المطربين والفرق الموسيقية بكلمة لرئيس الهيئة للنادي واثق افرام هندو، هنأ فيها المسيحيين والمسلمين جميعاً بالمناسبة وتمنى للحضور التوفيق وقضاء وقت سعيد مشيراً الى عزم النادي مواصلة برامجه الترفيهية للعوائل كل اسبوع، فيما اكد الحضور ارتباطهم المصيري بأرض أبائهم واجدادهم ورفضهم اي مسعى للهجرة أو مغادرة منازلهم في بغداد وتغنوا بجمال العاصمة وتحدثوا لـ (الزمان) عن ذكرياتهم في ربوعها.

وقال طلال أبو زيد ان (معظم أهلي آثروا الهجرة الى أمريكا الا اني أرفض التنازل عن حقي في الوجود في بغداد التي امضيت فيها جل حياتي ولاسيما سنوات شبابي وقطفت خلالها اجمل ثروة وهي الاولاد والاحفاد).

ولوحظ وجود عراقيين قادمين من بلدان اجنبية شتى، بين حضور هذا الحفل. وقال رمزي شمعون (ان شقيق زوجتي قدم من الولايات المتحدة قبل أيام لزيارتنا، انه طبيب شهير يملك مستشفى في ولاية أريزونا وجاء محاولاً اقناع والدته لاصطحابها معه لكنها تصر على البقاء وترفض ترك ذكرياتها في بغداد). واضاف ( ان هذه الارادة تدل على ثبات المسيحيين في بلدهم).

وشهدت الاحتفالية مسابقات ترفيهية تم خلالها توزيع هدايا النادي بين الفائزين، ثم شرعت فرقة الباند الموسيقية (نجوم بغداد) بعزف اغنيات الزمن الجميل حيث استمع الحضور الى اغان ومعزوفات استعادت اصوات نجوم الغناء الاصيل، كما غنى المطرب التراثي نمير ناظم عدداً من اغاني المقام العراقي، وفي فاصل مثير ومدهش شهدت سماء النادي اطلاق الأسهم النارية واضيأت نفوس الحضور بافراح الالوان وهي ترسم سعادة الاعياد في النفوس. وكان هذا الفاصل يتخلل تقديم الهدايا الى المتميزين من الحضور. وقال مدير ادارة النادي عامر (ان عدد الصعّادات التي اطلقت اليوم فاق عدد ما اطلقته امانة بغداد خلال ايام الاضحى).ورقصت العوائل، فيما بعد، جذلى بوقع كلمات (كلنا العراق) للفنان الاماراتي حسين الجسمي. انها واحدة من الاعترافات العربية بدور العراق ومكانته وحضارته وعطاء ابنائه. واختتم الاحتفال الذي استمر الى ما بعد انتصاف الليل بأغنية (بغداد) التي جعلت المدينة تتسيد فقرات البرنامج دون منازع.