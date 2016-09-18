– September 18, 2016

البيشمركة ترد على إعتداء داعش في الخازر

تأهب عسكري لإنهاء تحرير جزيرتي هيت والبغدادي

بغداد – محمد الصالحي

تستعد القوات الامنية لاطلاق عمليات واسعة لتحرير جزيرتي هيت والبغدادي في محافظة الانبار بعد ان وصلت تعزيزات عسكرية ولوجستية ، فيما شرع حرس الحدود في تنفيذ عملية استباقية في صحراء المحافظة لملاحقة عناصر داعش الفارة من المدن.

وقال القيادي في حشد الأنبار ناظم الجغيفي في تصريح امس ان (القوات الامنية مسندة بافواج من الحشد العشائري تتأهب لاقتحام جزيرة قضاء هيت وناحية البغدادي مع وصول تعزيزات عسكرية ضمت اسلحة خفيفة ومتوسطة وثقيلة لتعزز القطعات العسكرية المتمركزة عند محاور الجزيرتين).واضاف ان (مواقع داعش في مناطق جزيرتي هيت والبغدادي والمناطق المحيطة بها تعرضت الى قصف عنيف من طيران الجيش ما ارغم عناصر التنظيم على الانسحاب وعدم قدرتهم على ايصال امدادات عسكرية من منطقة الرقة السورية باتجاه مناطق غربي الانبار بعد استهداف خطوط امداد داعش من الطيران الحربي). واوضح الجغيفي أن (مدفعية الجيش قصفت بشكل مكثف معاقل التنظيم على المناطق المستهدفة وانباء عن مقتل واصابة العشرات من عناصر التنظيم).وتابع ان (القوات الامنية والقوات الساندة لها على استعداد تام لاقتحام هذه المناطق حال تلقيها اوامر من القيادات الامنية العليا).وقال قائد حرس حدود المنطقة الثانية في الأنبار اللواء الركن عمار الكبيسي في تصريح امس ان (قوة من قيادة حرس الحدود المنطقة الثانية بالتعاون مع لواء 18 شرطة اتحادية والحشد العشائري في قضاء الرطبة نفذت عملية استباقية في صحراء الأنبار شملت التفتيش عن مجرمي داعش ولاسيما في قرى المناذرة وطوبى ووادي الغري والعوجة ومحطة ماء عكاشات).وتابع أن (العملية شملت أيضا تفتيش قاعدة سعد الجوية والتي تعتبر محطة انطلاق لهجمات داعش نحو مركز المدينة).وقال مصدر امس ان (قوة تابعة لمقاتلي حشد عشائر منطقة الدولاب غرب مدينة هيت تمكنت من العبور الى قرية يردة التابعة للجزيرة شمال غرب مدينة هيت).وأضاف أن (القوة تمكنت من قتل ثلاثة إرهابيين من تنظيم داعش احدهم سعودي الجنسية ورفعت العلم العراقي فوق احد المساجد).وذكر بيان لخلية الإعلام الحربي امس ان (طائرات القوة الجوية العراقية السوخوي نفذت أربع ضربات جوية استهدفت معسكر أشبال الخلافة ومعملا لتلغيم وتدريع العجلات في قضاء القائم اضافة الى مخزن للعبوات الناسفة داخل مدرسة وموقع آخر للعبوات الناسفة والمواد المتفجرة في منطقة عكاشات بناء على معلومات من جهاز المخابرات الوطني).وتابع ان (الاصابات كانت مباشرة ودقيقة أدت الى تدمير المواقع الاربعة وقتل العشرات من داعش).وفي صلاح الدين قال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت في بيان امس ان (اللواء 13 استهدف عجلات للدواعش مزودة بأسلحة ثقيلة خلف جبال مكحول).وأضاف أن (اللواء دمر عجلة تحمل احادية وقتل من بداخلها). وفي الموصل قال مصدر في قوات البيشمركة امس ان (إنتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه مستهدفا موقعا لقوات البيشمركة قرب قرية زهرة خاتون في محور الخازر ما اسفر عن استشهاد ثلاثة من مقاتلي البيشمركة وإصابة ثلاثة آخرين بجروح). وأضاف أن (مسلحي داعش هاجموا الموقع بقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة بالتزامن مع الهجوم الإنتحاري وتمكنت البيشمركة من صد الهجوم).وذكر مصدر ان ( داعش قصف جبهات البيشمركة بقذائف الهاون والبي كي سي إلا إن البيشمركة ردت على الإرهابيين بقوة).واعلن قائد القوات الجوية لعملية العزم الصلب الجنرال جيفري هاريغن بأن الولايات المتحدة سوف ترسل عددا من الطائرات لقاعدة القيارة لتقديم الدعم للقوات العراقية باستعادة مدينة الموصل.واكدت خلية الخبراء التكتيكية التابعة لوزارة الدفاع في بيان امس بان (هذه الطائرة مبنية على بدن طائرة النقل المتوسط الاشهر عالميا وهي موجودة بنسخ متعددة حسب تحديثاتها المختلفة ولكل منها تشكيلة سلاح رهيبة تشمل مدفعا عيار 105 ملم ذا كثافة نيرانية عالية و مجموعة مدافع رشاشة ثقيلة تتراوح عياراتها بين 20 ـ40 ملم.ووفقا لتقارير صحفية فان نسخها الاحدث يمكنها ان تحمل تشكيلة قنابل وصواريخ متنوعة منها صاروخ الهيلفاير الذي يعد اشهر وافضل صاروخ موجه مضاد للدروع ذي رأس حراري يطلق من المنصات الجوية.