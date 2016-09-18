مراجعة معايير قبول الأعضاء في المفوضيات المستقلة-مقالات- حسين الجاف

– September 18, 2016

سمعنا ان الدولة العراقية وحكومة الدكتور العبادي متجهة فعلاً الى اختيار اعضاء المفوضيات المستقلة كمفوضية الانتخابات ومفوضية حقوق الانسان وغيرها على أسس الكفاءة الأهلوية المهنية والوظيفية بعيداً عن المحاصصة و (كوم حب عمك وحب خالك) كما يقول أهلنا في جنوب الوطن.. وقد التقيت مؤخراً بمجموعة من الكفاءات العلمية العليا في مجالات السياسة والقانون والصحافة والتخطيط ممن بلغوا سن القاعد وخرجوا من الوظيفة وهم لا يزالون في قمة نضوجهم الفكري وعطائهم المهني لكن حكم قانون الوظيفة ابعدهم عن المساهمة الجدية في اثراء اكثر من محفل علمي وفكري وتخطيطي وتنظيمي ومن هؤلاء اساتذة الجامعات الذي يحالون الى التقاعد بمجرد وصولهم الى سن (63) بينما في مصر وسوريا وحتى الاردن والكويت والسعودية.. يبقى الاستاذ الجامعي في موقعه التدريسي حتى سن (75) ويمكن تمديد خدمته اكثر اذا كانت اوضاعه الصحية مساعدة لاداء متطلبات وظيفته العلمية والتربوية ما علينا.. فما علينا نحن بصدد مناقشته هو معايير قبول الاعضاء في المفوضيات المستقلة التي يجب ان ترتبط قانونياً وادارياً برئاسة مجلس النواب.. فتقول ترى هل ستقوم الدنيا ولا تقعد لو تمت الاستفادة من خبرات الذين ذكرناهم في هذه المفوضيات او تطعيمها ببعض هذه الكفاءات لغرض تحسين ادائها وتجنيبها من الوقوع في المطبات التي عانت منها بعد تأسيسها بعد زوال الدكتاتورية في 9 نيسان 2003.. بدلاً من تركهم ينتظرون الموت في بيوتهم او يضطرون الى الهجرة من البلد والعمل في الخارج.. تاركين اهلهم وبلدهم الى عالم الغربة… ولو نظرنا الى المنظمات الدولية والعربية والوسطاء الدوليين في الازمات لوجدنا اغلبيتهم قد تجاوز سن التقاعد منذ سنوات طويلة امثال احمد طالب الابراهيمي ديمستورا واحمد ابو الغيط ونبيل العربي وبان كي مون وغيرهم الذين اثروا الدوائر التي عملوا او يعملون فيها بعصارة افكارهم وخلاصة تجاربهم صحيح ان دور الشباب مطلوب في المساهمة في ادارة الكثير من مفاصل الحياة باعتبارهم اعمدة المستقبل لكن خبرة الشيوخ وتجاربهم مطلوبة ايضاَ في ادارة دفة هذه المفاصل الحيوية التي نتطلع جميعاً الى تفعيل ادوارها خدمة لمستقبل وطننا ورفعة ابناء شعبنا.