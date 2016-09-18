– September 18, 2016

غلق مقار الحشد غير المجازة في ديالى

ديالى – سلام عبد الشمري

اغلقت اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى جميع مقرات الحشد الشعبي غير المجازة داخل المحافظة، فيما اكدت حرص جميع الاطراف على دعم سلطة القانون والاستقرار الداخلي.وقال رئيس اللجنة صادق الحسيني في تصريح امس ان (اللجنة نجحت بالتنسيق مع هيئة الحشد الشعبي في حسم ملف مقرات الحشد غير المجازة رسميا في المحافظة من خلال اغلاقها وفق اطار يضمن تحقيق مبدأ تطبيق مضامين القانون ويبعد اي محاولات للاساءة للحشد الشعبي).واضاف ان (المحافظة خالية من اي مقرات غير مجازة لفصائل الحشد).مؤكدا (حرص كل الاطراف على دعم سلطة القانون والاستقرار الداخلي وابعاد اي محاولات للاساءة لتضحيات ودماء الحشد).وأعلنت قائممقامية قضاء المقدادية التابعة للمحافظة عن عدم تسجيل أية حالة اختطاف داخل القضاء للشهر الثاني على التوالي.وقال القائممقام وكالة حاتم التميمي في تصريح امس ان (القضاء لم يشهد للشهر الثاني على التوالي أية عمليات اختطاف سواء على الطرق الرئيسية أم داخل القضاء في انجاز أمني طمأن الأهالي).وقال المتحدث باسم شرطة ديالى العقيد غالب العطية في تصريح امس ان (المقدادية كانت إحدى أعلى مدن المحافظة بمعدلات الاختطاف خلال الأشهر الماضية لكن تطبيق سلسلة إجراءات وقائية واعتماد خطط أمنية أسهم في معالجة جذرية للمشكلة).