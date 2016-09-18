– September 18, 2016

الإعدام مصير متورط بتفجير منازل بابل

الحلة – الزمان

البصرة ـ الزمان

اصدر محكمة جنايات محافظة بابل حكما بالاعدام شنقا على أحد عناصر تنظيم داعش بعد ادانته بعملية تفجير أسقطت ثلاثة دور على ساكنيها في المحافظة.وقال المتحدث باسم السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار في بيان امس ان (الهيئة الأولى في محكمة جنايات بابل نظرت دعوى أحد المتهمين بالانتماء إلى تنظيم داعش وأن الادلة اثبتت اشتراكه بعملية تفجير أدت إلى هدم ثلاثة بيوت على ساكنيها).وأضاف بيرقدار أن (الانفجار الذي وقع في حي المثنى بناحية الاسكندرية أودى بحياة ستة اشخاص واصابة 10 اخرين بجروح وكان الدافع إرهابيا دنيئا).وتابع أن (المحكمة أصدرت حكماً بالإعدام على المدان الذي اعترف بانتمائه للتنظيم الارهابي منذ 2009). وفي البصرة قال مصدر أمس ان ( قوة من مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب ألقت القبض في قضاء الزبير على أربعة متهمين يشكلون عصابة لترويج عملة عراقية مزورة من فئة عشرة آلاف وخمسة آلاف دينار).مبيناً أن (القوة ضبطت بحوزة المتهمين مبلغاً من النقود المزورة).وأشار الى ان (المتهمين كانوا يستخدمون في تحركاتهم سيارة حكومية تعود الى احدى الدوائر الخدمية في المحافظة). مضيفاً أن (لعملية نفذت بعد مراقبة تحركات المتهمين وجمع معلومات عنهم).