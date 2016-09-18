– September 18, 2016

الصدر يحث على تحديث بيانات الناخبين

المفوضية تستأنف عملية التسجيل البايومتري

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

استأنفت مراكز التسجيل التابعة لمفوضية الانتخابات امس عملية التسجيل البايومتري في بغداد والمحافظات المقرر انتهاؤها في الثلاثين من الشهر المقبل، فيما حث زعيم التيار الصدري اتباعه على تحديث سجلاتهم الانتخابية استعداداً للانتخابات في حالة اشتراك التيار بالانتخابات او عدم مشاركته بها.

وقال رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية محسن الموسوي في بيان امس ان (مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات وافق على استئناف عملية التسجيل البايومتري في المراكز المنتشرة في انحاء العراق لاعطاء فرصة اكبر للذين لم يستطيعوا مراجعة هذه المراكز).

مضيفاً ان(مراكز التسجيل ستفتتح من الثامنة صباحا الى الرابعة عصرا).ودعا الموسوي المواطنين الى (مراجعة هذه المراكز لتسجيل بياناتهم الحيوية وهي اخذ بصمات الاصابع العشرة والتقاط صورة شخصية لكل ناخب).

على صعيد متصل، حث الصدر اتباعه على تحديث سجلاتهم الانتخابية .

وقال في رد على استفتاء وجهه اليه احد اتباعه بشأن تحديث السجل الانتخابي واطلعت عليه(الزمان) امس(على كل الأحوال ينبغي تحديث السجل الانتخابي، فإن قررنا الخوض في الانتخابات فهذا لا يكون إلاّ بمقدمة التحديث لسجل البيانات الانتخابية).

مضيفاً (واذا قررنا عدم الخوض بالانتخابات فذلك أيضا يستدعي تحديث السجل الانتخابي). وتابع(،(فإنك إن حدثت ولم تشترك بالانتخابات فسوف يؤثر بالعدد الكلي الذي سيخوض الانتخابات وان لم تك قد حدثت بياناتك مقدماً فخوضك للانتخابات لا يكون مؤثراً على الاطلاق).