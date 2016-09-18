– September 18, 2016

النجف تبحث مع مشهد توسيع السياحة الدينية وتطوير مطارها

تعطيل الدوام الرسمي في المحافظات الجنوبية لمناسبة الغديرية

بغداد – حسن الابراهيمي

محافظات – الزمان

اعلنت بقية المحافظات الجنوبية ومحافظات الفرات الاوسط امس عن تعطيل الدوام الرسمي غد الثلاثاء لمناسبة عيد الغدير من اجل منح الفرصة امام الموظفين للمشاركة بالمناسبة.وكانت محافظتا واسط والبصرة قد سبقت المحافظات الاخرى اول امس السبت بإعلان العطلة. واعلن رئيس مجلس محافظة النجف وكالة مجيد زيني غداً الثلاثاء عطلة رسمية بالمناسبة مستثنياً الدوائر المشمولة بالخطة الامنية والخدمية .وقال في تصريح ان(ذكرى هذا العيد تدفعنا الى استلهام العبر والدروس والالتزام بالنهج المحمدي القويم الذي يدعو الى المحبة والتسامح والوحدة بين المسلمين جميعاً بعيداً عن الغلو والتطرف والتكفير وهي مصطلحات غريبة وبعيدة عن ديننا الحنيف)، موضحاً ان اعلان العطلة يأتي(تماشياً مع قرار لمجلس المحافظة بشأن العطل صوَت عليه في وقت سابق ). الى ذلك، اعلن رئيس مجلس محافظة كربلاء نصيف الخطابي يوم غد عطلة رسمية بالمناسبة مقدَماً تهانيه بالمناسبة. وقرر مجلس محافظة المثنى اعلان الثلاثاء عطلة رسمية بالمناسبة نفسها. الى ذلك، اعلن مجلس محافظة ذي قار تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية في المحافظة غد الثلاثاء احتفاء بعيد الغدير الاغر، بحسب رئيس المجلس حميد الغزي . وفي بغداد ، اعلنت دائرة صحة بغداد/ الكرخ امس عن تهيئة جميع مؤسساتها الصحية وتجهيزها بجميع الأجهزة والمستلزمات الطبية استعداداً للمناسبة . ونقل بيان عن مدير عام الدائرة جاسب الحجامي قوله أن (الدائرة أعدت بهذه المناسبة خطة طوارئ صحية لمواجهة الحالات الطارئة حيث اتخذت جميع الإجراءات الصحية اللازمة لذلك)، مؤكداً(اتخاذ جميع الإجراءات الصحية والطبية اللازمة لتأمين وتقديم افضل الخدمات الطبية والصحية للمواطنين كافة وضمان الاستعدادات القصوى لمواجهة أي طارئ لا سمح الله). وتابع الحجامي (ستتم تهيئة مستشفيات الكرخ كافة، فضلا عن تهيئة سيارات الإسعاف فيها والعناية بمستلزماتها الطبية). في سياق متصل، بحث العراق وايران التعاون لتطوير مطار النجف وتوسيع مجال السياحة. وذكرت وكالة ارنا الايرانية ان محافظ خراسان الرضوية علي رضا رشيديان التقى امس في مدينة مشهد المقدسة بمحافظ النجف لؤي جواد الياسري وا>دا ضرورة توسيع العلاقات الاقتصادية و الثقافية خاصة في مجال السياحة. ونقلت الوكالة عن رشيديان قوله ان( تنمية السياحة ستكون محور التعاون بين محافظتي مشهد المقدسة و النجف الاشرف)، معلناً استعداد خراسان للمشار>ة في الاستثمار بمشاريع تطوير مطار النجف .من جهته، ا>د الياسري ضرورة( توسيع التعاون بين المدينتين خاصة في مجالات الاعمار والصناعات الغذائية).