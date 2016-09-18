– September 18, 2016

مشار كة تاريخية للبارأولمبية العراقية بمنافسات ريو

العراق خامس على العرب وبالمركز 38 في قائمة الأوسمة

ريودي جانيرو – خالد جاسم

{ موفد الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية

أسدلت الستار يوم أمس الأحد في مدينة ريودي جانيرو البرازيلية على مسرح أحداث 521 فعالية رياضية متنوعة للرجال والنساء ضمن النسخة الخامسة عشرة لدورة الألعاب البارالمبية والتي جرى حفل توديعها كما هو حال قص الشريط الإفتتاحي لها في السابع من ايلول الجاري في ملعب الماراكانا التاريخي الأثير في هذه المدينة البرازيلية العريقة التي شهدت بناء هذا الملعب العملاق نهاية أربعينات القرن الماضي وجرت عليه مباريات كاس العالم عام 1950 التي أحرز لقبها السحرة البرازيليون ،وإذا كان الماراكانا قد تشرف بحفلي الإفتتاح والختام للبارالمبياد الخامس عشر فإن هذا الحدث الكبير قد حقق نجاحا أكبر ليس في عدد الدول المشاركة حسب وهي 166 دولة ،أوفي الاثارة والسخونة التي رافقت الكثير من فعالياته التي قدمت لنا أحدث تقنيات اللعب والتدريب لمختلف شرائح رياضات ذوي الإحتياجات الخاصة بل ولأن الشعب البرازيلي العاشق للرياضة وهو يزحف رجالا ونساء من كل الأعمار وبأفواج مؤلفة يوميا ، لينشر هؤلاء الفرح والبهجة والتشجيع الجميل على مدرجات الملاعب المفتوحة والصالات المغلقة بكل ماتحتويه من تكنولوجيا الرياضة في كل شيء ، قد منح الحدث نجاحا منقطع النظير ربما فاق حتى ماسبقه من حدث قريب في نفس مدينة ريودي جانيرو وهو دورة الألعاب الاولمبية الصيفية الـ31 ولكنها كانت في واقع الحال الدورة الـ28 التي تقام فعلا، إذ إن دورات 1916 و1940 و1944 ألغيت لانشغال العالم بالحربين العالميتين الأولى والثانية . ولعل من أبرز ماعشناه في البارالمبياد الخامس عشر هو النجاح العراقي الكبير الذي تجسد في إحراز خمسة أوسمة من بينها وسامين من الذهب وثلاثة من الفضة في أفضل حصيلة تحققها الرياضة العراقية عبر تاريخها الطويل حتى الان على مستوى الرياضة الاولمبية والبارالمبية .

نتيجة متوقعة

كانت النتيجة التي حققتها الرياضية زهراء نجاح في فعالية رمي القرص امس الأول في خاتمة الفعاليات العراقية في البارالمبياد متوقعة جدا حيث شاركت هذه الرياضية وهي في أول مشاركة لها على مستوى البارالمبياد في المنافسة مع 11 متسابقة يمثلن دول الصين والمانيا والدانمارك وجنوب افريقيا ومالي والبحرين ولاتفيا وكولومبيا ونيجيريا والهند وبلغاريا حيث كان مستوى أرقام بطلات الصين واوربا واضحا وكبيرا عن بقية المتسابقات اللائي كانت لكل واحدة منهن ست محاولات في رمي القرص وكانت أفضل محاولة لرياضيتنا زهراء في المرة الثالثة عندما سجلت 16 مترا و69 سنتمتر محرزة المركز التاسع في المجموعة بينما كانت قد حققت في منافسات بطولة العالم الأخيرة التي جرت في قطر وأستطاعت التأهل منها الى البارالمبياد بعد حصولها على المركز الرابع الرقم ( 17 ،03) مترا ، بينما سجلت بطلة الصين التي أحرزت الوسام الذهبي 25 مترا و3 سم واحتلت بطلة المانيا المركز الثاني والوسام الفضي برقم قدره 24 مترا و56 سم فيما كان الوسام البرونزي من نصيب بطلة لاتفيا برقمها البالغ 22 مترا و66 سم .

المركز 38 عالميا

حتى صباح أمس الأحد حيث انتهت نتائج 500 فعالية من بين 521 فعالية معتمدة في البارالمبياد كان ترتيب العراق هو 38 من بين 75 دولة أحرزت مختلف الأوسمة في جدول الترتيب النهائي حيث تربعت تونس على عرش الزعامة العربية برصيد اجمالي بلغ 18 وساما وتليها الجزائر ب16 وساما متنوعا ومصر بالمركز الثالث وحققت 11 وساما ملونا ، فالامارات بالمركز الرابع ولها ستة أوسمة والعراق خامسا برصيد 5 أوسمة ثم تاتي في الترتيب من السادس الى الحادي عشر كل من المغرب والبحرين والكويت والاردن وقطر والسعودية على التوالي من بين 16 دولة عربية مشاركة في البارالمبياد. أما في الترتيب العالمي فقد تربعت الصين على الصدارة بفارق كبير عن أقرب ملاحق لها بريطانيا حيث حقق الصينيون وحتى قبيل الإقفال الختامي لحصاد الأوسمة 231 وساما كان من بينها 101 وسام من الذهب و79 وساما فضيا و51 وساما من البرونز تلتها بريطانيا بالمركز الثاني ولها 141 وساما من بينها 63 وساما ذهبيا و35 وسام فضة و43 وسام من البرونز بينما جاءت اوكرانيا بالمركز الثالث ولها 112 وساما من بينها 40 وساما ذهبيا و34 وساما فضيا و38 وساما من البرونز ، علما ان الصين قد شاركت باكبر بعثة في الحدث تالفت من 366 شخصا بينهم 163 رياضيا و186 رياضية و57 مدربا واداريا ، تلتها البرازيل بمجموع 360 شخصا بينهم 102 رياضيا و124 رياضية مع 72 مدربا واداريا ،ثم الولايات المتــــحدة بوفد قوامه 354 شخصا منهم 154 رياضيا و124 رياضية و76 مـــدربا واداريا .