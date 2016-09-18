– September 18, 2016

فوضى سائبة وليست خلاّقة-مقالات- ماجد الكعبي

( الفوضى ) هي السمة السائدة في كل شيء في حياتنا الآن ، في السياسة ، في الفن ، في الرياضة ، في الإعلام والصحافة في الأخلاق ، في العلاقات الأسرية والعاطفية والاجتماعية ، في المأكل والمشرب ، في التعليم والمرور والشوارع …

فلم نعد نعرف الحلال من الحرام ، الخطأ من الصواب ، المحترم من الفاسد ، الصادق من الكاذب ..وأصبح من الصعب في الوقت الحالي أن تجلس في جلسة ما تضم مجموعة من الناس من مُختلف الأعمار والفئات والطبقات الاجتماعية إلا وتوجد على ألسنتهم أسئلة حائرة ، وعلى وجوههم شك وحزن ، وأسئلتهم كلها تدور في فلك واحد : ماذا يجري لنا ..؟؟ وماذا يحدث للعراق وللعراقيين .. ؟؟ وكيف الخلاص من الذي نحن فيه وعليه ..؟؟

ماذا حدث لنا ..؟؟ وكيف وصلنا إلى هذه الحال ..؟؟ وهل من طريقة للخروج منها ؟ كلها أسئلة تحتاج إلى الإجابة عنها !!

إن مجتمعنا_ بعد الإحتلال_ تغير تغيراً جذرياً لأن هويته ضاعت وتشوهت ، فالأغلبية العظمى من الشعب العراقي يعاني معاناة شديدة من الفجوة الطبقية الهائلة بين بعض الناس ممن يعيشون حياة كريمة مرفهة وتمتلك الملايين والمليارات ، وآخرون ( وهو الغالبية العظمى من الشعب ممن ينحتون في الصخر ويناطحون السحاب ليأكلوا ويتعلموا ويعيشوا .

إن القطط السمان أخذت كل الأموال وكل المكاسب ، ولم تكتفِ بذلك بل تستغل أيضاً كل ماتبقى في جيوب البسطاء والمغلوب على أمرهم لتأخذ مابها غير عابئة بشيء ، فإلى أين نحن ســــائرون في ظــل هذه الفوضى ؟!