– September 18, 2016

في غياب الإرادة الوطنية-مقالات- عبدالله عباس

بغض النظر عما تنقله المصادر المعلوماتية و شبكات الاعلام في بلدنا (التعبان جداً) .. فالتعمق في وجوه المواطنين بعيدا عن اضواء تلك الشبكات ‘ يبين لنا بوضوح وتحت عنوان المقولة العراقية : (الحجي بيناتنه…) العلامة البارزة في وجوهم هو اليأس الحقيقي

والقول الواضح : نتوقع اسوأ مما يحدث … و ان مايعلن ليس الا خداعا وكل طرف يطرح توجهاته بعكس هذه ا لحقيقة لايعني انه يريد تغييرا النتيجة بل كل طرف في حالة المراوغة وتسابق مع الزمن لينقذ مايمكن انقاذه ولكن …. هذا (ما يمكن انقاذه) لايقصد الوطن و الوجوه المتعبه من مواطنيه بل انقاذ ما كسب كل طرف من مشاركته في (إذية الارض والناس) … وبعد صحوة (بعضهم وليس كلهم … من المشاركين في عملية إلاغفال ….. تحت عنوان العملية السياسية ..!) من غفلته وعرف ان ماحدث لبلده واهله كان مخططا لعملية انسلاخ الطرفين او معنيين : (البلد واهلة) من الارادة الوطنية الموحدة لرسم المستقبل مابعد نيسان 2003.

يقول البعض : أن هذا البلد الذي يسمى العراق ماكان له وجود وهو صناعة الإنكليز !! وإستناداً الى هذا القول الذي روج له ومن خلال جمل مؤثرة في الاعماق تمت صياغته في غرف مظلمة في واشنطن ولأنه تمت صياغته بطريقة تكون مؤثره وفعاله رأينا ومنذ (التحرير) ومع مرور الايام ارتفاع وتيرة الكلام وكذلك العمل للتأكيد على صحة ماروج له المحتل رغم أن العمل من أجل تحقيق الهدف يجري من قبل البعض في الخفاء وبعكسهم هناكَ منسجمون مع الفكرة وهم يعملون في العلن هكذا ورغم إلادعاءات المختلفة بحيث يظهر (إختلاف) إلا أن إلانسجام لتفكيك البلد كما يدعي المتنفذون الأمريكيون (كلهم دون إستثاء) انه بلد مصطنع ! تسير على قدم وساق لتحقيق حلم (بوش) الذي فتح الطريق لتحقيق الحلم علناً ويعمل (أوباما) بهدوء لنفس الغرض والفارق فقط أن هدوء أوباما يؤدي إلى نتيجة أفضل حيث أن الصراعات التى أوجدها (المحرر المحتل) لو نفذ بسرعة وفي حينها لتمت محاربة الفكرة بالقوة لأنه كان من الصعب تفكيك كل الروابط الروحية التى تصلبت مع مرور الزمن فلابد العمل لإضعاف روحية الشعور بالوحدة وكلما يكون هذا على حساب العراقيين أنفسهم ودمأئهم يؤدي إلى إفتراق ستكون نتائجه أفضل لتنفيذ مخططهم .

حيث أن الاذى الذي يعصف بالعراقيين والصورة المؤلمة وصلت ألى حد عدم شعورهم بوجود أي ظاهرة فعلية يعطي معنى وجود دولة بما فيه العلم الذي لم يعترف به الكثيرون منهم بما فيهم المشاركون في مايسمى بالعملية السياسية والدستور الغريب الذي يشرح بنوده كل مسؤول في الحكم (في المؤسستين التشريعية والتنفيذية) كل حسب مصلحته الفئوية بل حتى العشائرية تم أضافة مصلحته التجارية الخارجية (وتطيب المصلحة الداخلية كل الامراض حيث لو يستطيعون لاستوردوا الهواء من دول الجوار والتقاليد العصرية من الغرب…!!)

ويرى العراقيين أن كثيرا من المتنفذين يشعرون أن خريطة العراق كبيرة والسيطرة عليه صعبة تتطلب الجهد وأن العراقيين ماكانوا يوماً من الأيام متوحدين بل (هذا ما يدعيه اصدقاء كل الاطراف) ماكان بين من كانوا يسمونهم شعب العراق أي صلة رحم وكانوا دائماً وفي الخفاء خناجر تلمع تحت عبارات اليأس وماكانت كل إلأنتفاضات والتضحيات لبناء العراق إلا كذب وماكانت تسمى باللحمة الوطنية والترويج لها إلا عمل في الخفاء ليأتي المحرر الامريكى ويفسح المجال لتطير هذه اللحمة عند أول فرصة وكما يحصل الأن .

ويحصل كل هذا لأنه عندما هاجم المحتل هذا البلد كانت إلأرادة الوطنية محطمة مع الأسف وأضاف المحتل تحطيم كل ركائز الدولة وفتح المجال أمام أناس لايملكون مشروعاً لبناء دولة لذا ومنذ 9 نيسان 2003 نرى أن مايجري ونتائجه تعكس أن عددا غير قليل من المتنفذين يتعاملون مع ما تحت يدهم كغنيمة حرب يحق لهم إمتلاكها ويريدون إقتحام المستقبل أمامهم من خلال أخطاء الماضي ونشر كل ما يؤدي إلى الحقد وروح الإنتقام .

أن نتائج الحربين العالميتين ليس فقط أسست دولة من اطراف مختلفة ومتنوعة في العالم من ضمنهم جارنا الشمالي تركيا وفيها الكرد (اصحاب الارض والتأريخ) والترك بقايا إلأمبراطورية المريضة بإلأضافة لتنوع الاديان والمذاهب الفارق أن أمريكا أحتلت العراق هادفة في الاساس لتفكيكه …

والخطة مستمرة وخلف هذا الضباب المكثف المصطنع بعناية وضعف ألأرادة الوطنية ليس أمامنا مع الأسف غير قول : أن مايعلن صوت وصورة ليس إلا استغفال وليكن الله في عون العراقيين على ما سيحدث في مرحلة ما بعد داعش وتوابعه …

لسنا من المتشائمين بالارادات الخيرة …. ولكن قوة وسمك الضباب الذي صنعته ادارات الشر التي تقودها احقر ارادة شر في الارض الان (الادارة الامريكية) تضعنا امام صورة توقع اسوأ … والله اعلم