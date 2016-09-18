– September 18, 2016

حان دور الشلع قلع-مقالات- فائز جواد

بالرغم من عدم اهتمام وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية الا ماندر بظاهرة انتشار زهرة النيل ومخاطرها الانية والمستقبلية ، فزهرة النيل اذا مادققنا وتفحصنا مخاطرها فسنجدها وباء رهيباً يصيب انهارنا واهوارنا.. ويقينا اننا وهذا هو الذي يجري الان للاسف اذا ماسمحنا وغضضنا النظر عن هذا الوباء الجديد وسمحنا له بالتمدد سنتسبب هذه الزهرة بتجفيف سريع لمياه انهارنا وجداولنا وبالتالي فان الخراب والدمار لاسمح الله سيصيب مزارعنا وبساتيننا التي هي اساسا تعاني الاهمال والعطش واصابتها بين الفترة والاخرى بحشرات زراعية تدمر محاصيلنا واشجارنا المثمرة تتصدرها الدوباس ناهيك عن عزوف الفلاحين والمزارعين عن الاهتمام ببساتينهم بعد توجههم الى المدينة لاختيار مصادر رزق بديلة عن الزاعة التي تعد من الاساسيات في انعاش اقتصاد البلد ولاسباب اهماها ضعف قرارات الحكومة التي لم تحد من عملية الهجرة من الريف الى المدينة وعدم محاسبة المقصرين او بعبارة اخرى ان حكومتنا لها همومها ومشاكلها في عمليات ترقيعية تريد ابعاد المواطن عن عمليات الفساد الاداري والمالي الذي تفشى بين دهاليز واروقة الحكومة ومجلس النواب ، نعود الى الزهرة اللعينة زهرة النيل التي ستسبب لنا اذا ماتركنها تمتد عندها وسيحل الفقر والجوع بيننا وبعدها لاينفع الندم… نعم واعتقد ان دور مرجعيتنا الحكيمة والرشيدة في مواقف تهدد امن واقتصاد العراق لابد ان تكون حاضرة وسريعة الى جانب الدعم الشخصي من السيد مقتدى الصدر الذي حان دوره ليوجه اتباعه في جميع العراق للتوجه الى القضاء على هذا الوباء الجديد الذي يعد كوباء داعش ربما يكون اخطر منه لانه ياتي صامتا وينتشر سريعا وتظهر نتائجه المدمرة في المستقبل القريب ، ولان العراق يكفيه ماتعرض ويتعرض من مشاكل وهموم وويلات تدمر معنويات شعب احب الحياة واللسلام والامان ودفع مادفع من اجل العراق فحان وقت المرجعيات الحكيمة ورجالات العراق للتدخل السريع لوقف امتداد زهرة النيل ولنتخذ شعارا لها وهو الشلع قلع لزهرة النيل قبل ان نندم على مثل هذه الايام وبعد ان يصيبنا الفقر والجوع وتبقى زهرة النيل هي المتسيدة لتلتهم ماتبقى من خيرات من جهة وداعش يصول ويجول مرحبا ومتشفيا بخراب في وقت يستطيع الجهد الشعبي القضاء عليها اذا تشكلت حملات جادة لقلع هذه النبته .الجهد الشعبي هو من يستطيع القضاء على هذه النبته وليس الجهد الحكومي ..اخرجوا كما اخرجنا اولادنا لقتال داعش نعم زهرة النيل اخطر من داعش ..فلنقلعها قبل ان تبتلعنا جميعا . بقي القول بان نبات زهرة النيل هو أحد الحشائش المائية السائدة والمنتشرة في جمهورية مصر العربية في الترع والمصارف والنيل وسريعة الإنتشار أيضاً.اسمه العلمي Eichhornia carssipes (Mart.) Solms وأسمه الإنكليزي water hyacinth ويرجع إلى المناطق الأستوائية في أمريكا الجنوبية ودخل مصر في عهد محمد على باشا كنبات زينة لأنه يمتلك زهرة رائعة الجمال ذات لون بنفسجي. حيث يعيش النبات في المياة العذبة ونحن الآن في أشد الحاجة لقطرة الماء. وتعتبر حشيشة ورد النيل من أخطر الحشائش المائية على المياة العذبة حيث تتضاعف النباتات كل إحدى عشر يوماً وذلك في الظروف المناسبة وكل نبات يفقد لتر ماء يومياً. اما اهم أسباب انتشار نباتات زهرة النييل فهي ارتفاع نسبة مخلفات الأسمدة الكيماوية في الصرف الزراعي التي تصرف في بعض الترع بالإضافة إلى مخلفات المصانع التي تلقى في مياه النهر وتساعد على نمو وانتشار النياتات. توقف الفيضان الذي يعتبر بمثابة غسيل يتم سنوياً بصورة طبيعية لمجرى النهر ويدفع النباتات إلى البحر المتوسط حيث المياة المالحة ويتم التخلص منها. تجميع النباتات على جانبي الترع والمصارف وتركة على الجسور وهذا يساعد انتشار النباتات مره أخرى حيث أنه يتكاثر خضرياً في مصر. اما الأضرار التي يسببها ورد النيل فهي .. طفو النباتات فوق سطح الماء يؤدي إلى فقدان كمية كبيرة من المياه عن طريق النتح. الكثافات العالية من نباتات ورد النيل تحجب أشعة الشمس عن القاع وتموت الكائنات والنباتات الخضراء التي تنتج الآكسيجين. يستهلك كمية كبيرة من الأكسيجين الذائب في الماء مما يضر بالكائنات الأخرى.يعمل على إعاقة سريان الماء في قنوات الري. يعمل على إعاقة الملاحة النهرية والنباتات المتحللة ترسب في القاع ويؤدي ذلك إلى ارتفاع مناسيب القنوات المائية مما يدفع الدولة بضرورة إجراء عمليات التطهير المستمرة التي تتكلف مبالغ باهظة.يعمل كناقل لقواقع البلهارسيا من مكان إلى اخر حيث تلتصق بالجذور ويساعد ذلك على انتشار المرض. التبخر والنتــــــــــح ويصل إلى لتر ماء/ نبات . واما طرق مكافحة زهرة النيل تعتمد المكافحة لنباتات ورد النيل على ثلاث طرق أولاً: طرق ميكانيكية يتم ذلك عن طريق الكراكات والحفارات الهيدروليكية المزودة بمقصات لإزالة الحشائش بأنواعها وهذة الطريقة تساعد على انتشار النباتات حيث أن التكاثر خضرياً في الظروف المصرية وتلك المهمة من إختصاص وزارة الري والموارد المائية. ثانياً: الطرق الكيماوية:كانت تتم عن طريق استخدام المبيدات الكيماوية شديدة السمية وتوقف استخدامها الآن بعد أن ثبت أنه لها تأثير كبير على الحيوان والإنسان والثروة السمكية والنباتات والبيئة ككل وقد صدر قانون بمنع استخدام المبيدات وأي مواد كيماوية في جميع المسطحات المائية في مصر.

ثالثاً: المكافحة البيولوجية بدأت المكافحة البيولوجية بإستخدام نوع من السمك المعروف بإسم المبروك الصيني وهذا لم يحقق النجاح المطلوب ولكن الذي أثبت نجاح مذهل هما نوعين من السوس Neochetina eichhornia و N.bruchi من عائلة Curculionidae اللاتي تم إدخالهم مصر عن طريق الأستاذ الدكتور يحيى حسين فياض أستاذ المكافحة الحيوية بمركز البحوث الزراعية الذي أتى بهم من الولايات المتحدة الأمريكية. وهاتين الحشرتين وحيدة العائل لا تتغذى ولا تضع بيضاً إلا في نباتات ورد النيل.وبعد توقف الفيضان إمتلأت البحيرات الشمالية الأربعة بنباتات ورد النيل وبدأت مكافحة النباتات بالحشرات منذ عام 2000 وهذه الحشرة تضع البيض مغروساً في نصل الأوراق ويفقس وتتغذى اليرقات داخل أعناق الأوراق ويتم التعذير في الجذور العالقة في الماء، وهي وحيدة العائل ولا تتغذى إلا على زهرة النيل وعند عدم وجود كمية كافية تتوقف عن التغذية وعن وضع البيض. تم إطلاق الحشرات في البحيرات الشمالية ( مريوط- إدكو- المنزلة- البرلس) وأصبحت البحيرات خالية من نباتات زهرة النيل إلا من جزء بسيط على الحواف وتعتبر هذة النباتات مأوى لهذة الحشرات حين يتكاثر النبات ويزيد تبدأ هي الأخرى في التزايد ووضع البيض والتغذية وهذا ما يسمى التوازن الطبيعي .

بعد كل هذا نقول نعم حان الوقت لنتخذ شعار الشلع قلع لزهرة النيل قبل ان تبتلعنا