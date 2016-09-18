– September 18, 2016

النزعة الإستهلاكية-مقالات- صفاء الصالحي

فاجأ مؤسس موقع فيس بوك الاجتماعي مارك زوكرمان بيرغ اصدقاءه والمقربين منه عام 2011 عندما عقد قرانه على صديقته بريسيلا تشان في حفل زفاف خاص وصغير في منزله في كاليفورينيا بحضور مئة شخص فقط من المدعــوين على الرغم من امتلاكه ثروة تقدر 35 ملياراً بحسب مجلة فوربس .

وفاجأ عروسان كويتيان الاصدقاء والمقربين بتأجيرهما الفيلا التي صور فيها مسلسل نور استعداداً لإقامة حفل زواجهما هناك وذكرت التقارير الصحفية الكويتية ان العروسين قاما بتأجير الفيلا وحديقتها بالكامل لمدة ثلاث ايام كاملة وقد قام العروسان بتوزيع بطاقات الدعوة المرفوقة بتذكرة سفر (كويت – اسطنبول) مع الإقامة في فندق خمسة نجوم للمدعوين من المقربين والاصدقاء ، بل حتى كانت لهم محاولات حثيثة لدعوة مهند ونور لحضور حفل الزفاف .

فشتان ما بين المفاجئتان فالاولى من شاب شغف العمل لاهث وراء الابداع والتألق فحاز على المكز السادس كأغنى رجل في العالم ونجح في الوصول الى 1.39مليار مستخدم ، اما المفاجأة الثانية من صاحب النزعة الاستهلاكية اللاهث خلف سراب المسلسلات المدبلجة والشغوف برومانسية مهند ونور . يقول الدكتور خضير عباس المهر في كتابه (المجتمع الاستهلاكي واوقات الفراغ) ان محاولات التقليد والمحاكاة هي من عناصر النظام الرأسمالي التي تعمل بعكس الاتجاه الذي يؤدي الى التنظيم والترشيد لأخلاقيات المجتمع .

لم يعد امراً غامضاً الا على المتغاضين ان للتلفزيون اهداف تسعى الهيئات المالكة لها او المسيطرة عليه تحقيقها فما من لحظة تمر على الشاشة الصغيرة بغير هدف او قصد وان التلفزيون يعطي للمادة الدرامية اهتماماً خاصاً ويعدَّها من اكثر المواد التي تشد الجماهير للشاشة الصغيرة لما لها من اثر على وجدان المتلقي وتوجيه افكاره سواء أكانت الدراما عربية ام المدبلجة التي تستخدم التقنيات الحديثة والاساليب الفنية في الاخراج واعتماد المؤثرات النفسية والعاطفية التي شكلت حيزاً مهما في عمليات الترغيب والترويح واخترقت جبهات الحياة المختلفة وساهمت في تدفق بعض المفاهيم والعادات والتقاليد التي تترك الاثر البارز في البنى النفسية والسلوكية للمتلقي ولاسيما النساء التي اثبتت العديد من الدراسات والبحوث ارتفاع معدلات تعرضهن للمسلسلات المدبلجة مقارنة بالرجال . وان ظاهرة التقليد والمحاكاة لتصرفات ابطال المسلسلات المدبلجة والانطلاق الى حدود بعيدة في أفق البذخ وسوء التصرف الاستهلاكي البذخي يعد مؤشراً لسلوك سلبي اصبح يشكل عبئاً على الاسرة والمجتمع الى حد يتجاوز حدود مدخولات الاسرة فتجد كثيراً من الفتيان والفتيات لاهثين محاكين لشخصية ابطال المسلسل وفي طريقة كلامهم وحركاتهم وتسريحة شعرهم والملابس التي يرتدونها ، واخرين مهوسين في اقتناء الهاتف النقال ( عمار كوسفي ) الذي اجتاح محال بيع الاجهزة النقالة او النقال الذي يقتنيه بطل مسلسل مدبلج اخر ، وتجد شاب يتأخر عن الزواج لاشتراطات منها تجهيز اثاث قد شاهدته حبيبته في أحد مشاهد هذه المسلسلات او قضاء شهر عسل في احدى المناطق السياحية التي سوقتها المسلسلات المدبلجة ، بل حتى حياة العوائل التي تسكن القصور الفخمة وسياراتهم الفاخرة وحياة البذخ والاسراف الظاهرة في موائدهم المقدمة للعائلة وفي المناسبات بل الاضافة الى مستحضرات التجميل والغسيل والتنظيف والملابس بات داء ولع ىفي نفوس أغلب الاسر .

وان هذا الاستهلاك الترفي الذي نشهده ليس قاصراً على الطبقات العليا وانما هو من اهم خصائص الطبقة الوسطى وما دونهما .وان هذه الحالات الغريزية والنفسية وغيرها يتم استغلالها من قبل منتجي الافلام والمسلسلات المدبلجة وكذلك المعلنين استغلالاً مدروساً لتسويق السلع والافكار والعادات والتقاليد لتمتلئ الجيوب ولا عزاء في خراب المجتمع . وهنا يجب ان تدرك وسائل الاعلام حجم المسؤولية الاخلاقية والاجتماعية الملقاة على عاتقها وان المجتمع اليوم بأمس الحاجة الى مسلسلات جادة رصينة تعالج قضايا المجتمع وان تلعب وسائل الاعلام دوراً فاعلاً في التثقيف المجتمعي لترشيد الاستهلاك واحداث حالة من التوازن سواءً لدى الافراد او المجتمعات وان تاخذ البرامح الاقتصادية كغيرها من البرامج الاخرى حيزاً في ساعات بثها وتقديم برامج من شأنها توعية المجتمع بأهمية الأدخار وكيفية القيام به وشرح منافعه للفرد والمجتمع والدولة ، وكذلك تعريف المجتمع بالنشاطات الاقتصادية بشتى مجالاته ونشر ثقافة التنمية وتوجيه الفرد في تطوير حياته المعاشية وتحديد احتياجاته وترتيب اولياته وإرشاده لأنسب الطرق لمعالجته وعلينا كافراد في المجتمع ان نعي مثلما نتعلم الدروس في مقاعد الدراسة ونهيئ انفسنا فترة الامتحانات النهائية لتحقيق النجاح والعبور الى مرحلة اخرى ينبغي علينا ان نتعلم الدروس من الازمات الاقتصادية التي عصقت بنا وان نكون على قدر المسؤولية والإدراك والفهم لما كان أو سيكون من كساد اقتصادي مقيت .