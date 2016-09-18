– September 18, 2016

بغداد تفوز بصعوبة والنفط يعكس قوته وثلاث نقاط للحدود

5 مواجهات غداً في سباق الممتاز أبرزها بين الزوراء والطلاب

الناصرية – باسم الركابي

قبل الولوج في تفاصيل مباريات الجولة الاولى من مسابقة الدوري الممتاز بكرة القدم نود ان نسال لجنة المسابقات حول اسباب عدم عرض نتائج مباريات الجولة المذكورة مباشرة من خلال موقع كرة والفيس بوك وبعد انتهاء المباريات ومن سجل الاهداف كما يجري في كل دوريات العالم عندما تجد النتائج امامك مباشرة لحظة بلحظة ونحن نريدها كذلك فقط عرضها بعد انتهاء المباريات وهذا هو سر نجاح المباريات التي مهم ان تكون عند متناول يد المتابعين ممن يهتمون في متابعة النتائج الذين يقدمون خدمة للدوري وللجنة المسابقات التي نامل ان تنتبه لهذه الحالة وتوجه بمتابعة ما اشرنا اليه خاصة وان جمهورية القدم لديها جيش عرمرم من العاملين في لجانه ممكن ان يتفرغ شخص لإدارة الموقع الذي من شانه ان يساهم في الاثارة من خلال الاعلان عن النتائج مباشرة وهو ما نامله في الجولة الثانية التي تنطلق يوم غد الثلاثاء

تسليط الاضواء

وهنا نسلط الاضواء السريعة على جولة افتتاح الدوري التي جرت نهاية الاسبوع الماضي التي شهدت اقامة تسع مباريات بعد ارجاء لقاء اخو والجوية لارتباط الثاني في مواجهة حاسمة مع الجيش السوري فيما يتصدر فريق الميناء البصري القحولة الاولى بفارق الاهداف بعد ان خرج بالفوز على الوافد الجديد للدوري فريق الحسين بالتغلب عليه بثلاثة اهداف لواحد تناوب على تسجيلها محمد شوكان وعلي حصني وحسين عبد الواحد(11و51و57) وهو ما يعكس القوة الهجومية للفريق التي ظهرت في مباراة الافتتاح التي اسعدت الانصار الكثر الذين تابعوا المباراة وخرجوا مطمئنين على وضع الفريق ويأملون ان يستمر اللاعبين في العطاء لتعويض نكسة الموسم الماضي عبر تقديم الايقاع في المباريات كافة وان يعكس دوره امام الفرق الجماهيرية المعيار الحقيقي لكشف قوة الفريق الذي يشعر بالسعادة مع جمهوره ويأملون ان يستمدوا قوتهم من الفوز الاول الذي شكل الخطوة العريضة في مسار المنافسة التي يقدرها المدرب الروماني الذي عليه ان يقدم نفسه والفريق بوضوح لان الميناء دخل بهدف واحد هو الحصول على لقب الدوري وهو ما يتوقعه اهل البصرة الذين تلقوا بارتياح نتيجة الفوز التي منحتهم صدارة الجولة الاولى وهذا جانب معنوي اي انه خرج بكل الفوائد فيما عاد فريق الحسين بحسرة الخسارة بعد ان فقد فرصة التفوق لابل التعادل امام احد الفرق القوية ويبدو ان رهان الفريق وتحديد مصيره على مباريات الارض في العاصمة

بطل النسخة

افتتح بطل النسخة الاخيرة الزوراء الموسم الجديد بالفوز على الكهرباء بهدفين دون رد سجلهما حسن علي (50و61) والفوز مثل الفرصة الحقيقية للزوراء الذي يصر على تحقيق رغبة التواصل مع النتائج المهمة والبقاء على نظافة سجله كلما امكن ولمنح نفسه التفوق والمنافسة ليس على لقب الدوري بل على الكاس والسوبر وبطولة الاتحاد الاسيوي وهي مهمة تظهر كبيرة امام مدرب الفريق ثائر احمد الذي يمتلك خبرة تدريب الفرق الجماهيرية وسبق وان حصل معها اكثر من لقب ويعول على خبرته مع اللاعبين في مواصلة تحقيق النتائج التي استهلت بالفوز على الكهرباء النتيجة التي ترقبها جمهوره الكبير الذي خرج فرحا بها ومهم ان يبدا الفريق بهذه النتيجة التي يامل ان تمهد الطريق للحصول على نقاط لقاء الغريم الطلبة يوم غد في وقت يرى الكهرباء ان ما حصل قد يبدو طبيعيا للفوارق الفنية بين الفريقين رغم استحضارا تاها المبكرة لكن القرعة وضعته في مهمة صعبة في بداية المشوار

كسر التعادل

وفشل الطلاب والشرطة في كسر نتيجة التعادل الذي استمر منذ( 46)عندما اعاد لاعب الطلبة سامر سعيد المباراة للبداية بعد ان تقدم الشرطة بهدف امجد وليد( 36)وكان بامكان اي من الفريقين رفع غلة الاهداف بسبب عدد الفرص التي لاحت امام لاعبي الفريقين التي افتقدت لمن يترجمها لكن مهم ان يظهر المرشحين بقوة للمنافسة على لقب الدوري بهذه الروحية والعطاء في اول مباراة اكثر ما تظهر صعبة امام كل الفرق لكن ما يضمه طرفا المباراة من مجموعة لاعبين معروفين ساهم في تقديم المستوى الفني الذي ظهر اغلب وقت المباراة التي شكلت بداية مهمة لكليهما وسط حضور جماهيري تابع مسار اللعب وكل منهما تمنى ان يحقق فريقه الفوز قبل ان تنتهي المباراة بنتيجة التعادل التي يراها المراقبون عادلة خاصة امام التحديات التي تواجه الشرطة بعد الخروج المخيب الموسم الماضي والحال للطلاب الذي كانوا يمنون النفس في ان ينجحوا في الاختبار الاول ما وضعهما تحت تسلسل الغريم الزوراء بفارق نقطتين ويامل جمهور الشرطة ان يتمكن مدربهم محمد يوسف من تجاوزها من الان لان المهمة لاتبدو سهلة والدوري سيكون حافل بالاثارة والمفاجئات ولان الشرطة تلعب من اجل لقب الدوري والحال للطلاب مع فارق الامكانات المالية التي تميل للشرطة في الكثير من التفاصيل في وقت اشاد اوديشيو بجهود لاعبيه بعد ما قدموه من اداء مقنع والاهم هنا ان تتقبل انصار الفرق الجماهيرية النتائج كما هي بعيدا عن لغة الفوز التي لايمكن ان يحققها اي فريق لان المباريات فوز وخسارة لكن من يتقبلها هنا تكمن المشكلة ولايسمح اطلاقا لاي تصرف خارج عن اللياقة والتشجيع

فوز النجف

وخطف النجف الفوز من الوافد الجديد البحري بهدف امير صباح (48)وينهي المهمة الاولى بنجاح تحت انظار الانصار المؤكد خرجوا بفرحة بفضل النتيجة التي تعد مكسبا للفريق الاذي يسعى جهزاه الفني الى مداواة جراح المشاركات الاخيرة التي عانى فيها كثير حيث الموسم الماضي وسط احتجاجات الجمهور الذي نعم قبل بالنتيجة لكنه يريد المزيد وان يبقى الفريق يسير على سكة الانتصارات التي لايمكن ان تبقى فقط على مباريات الارض بل ان تظهر قدرات اللاعبين في مباريات الذهاب التي لازالت تشكل التحدي الحقيقي للفريق الذي يدرك لاعبوه اهمية منافسات الموسم الحالي

ويتنظر جمهور النجف المزيد من اللاعبين في الدخول بقوة في المنافسات التي تحتاج الى عمل قوي ومركز لانه سيواجه منافسين أقوياء ولان الامور هنا تختلف في كل شيء عن دوري المواسم الاخيرة التي توارى فيها الفريق عن الانظار على امل ان تتغير الامور في المشاركة الحالية وبعد الخطوة الايجابية التي شكلت دعما للفريق في وقت تحتاج مهم البحري الى معالجات سريعة لكي يؤدي المهمة على ما يرام بعد العودة الى الدوري الذي يدرك جهاز الفريق الفني كم هو صعب في ظل وجود فرق قوية تمتلك امكانات كبيرة ولان المباريات لا تخلوا من الصعوبة خصوصا عند الذهاب ولايمكن التعويل فقط على مباريات الارض اذا ما بقيت تشكل عقبة وصعوبة امام مهمة لاعبي الفريق الذي يقرون واقع الدوري الممتاز منه الى الدرجة الاولى

فوز الحدود

وانتزع الحدود الفوز الاول على كربلاء بهدف اللاعب كرار جبار (65) في مباراة ظهرت فيها ضعف الامكانات لكربلاء منه الى الحدود ولان الثاني كثف من التحضيرات التي منحته نقاط مباراة افتتاح الموسم ويبدو ان مدرب الفريق نفسه قد عالج الاخطاء والمشاكل التي واجهت الفريق في المرة الاخيرة ومهم ان تأتي الخطوة الاولى كما يريد لكن الطريق لازالت طويلة امام كربلاء الذي على ادارتي المحافظة ومجلسها الوقوف مع الفريق ودعمه كل ما امكن لان الحديث يدور بقسوة بين جمهوره الذي احبط في النتيجة التي جاءت من فريق بمستواه فما بالك لو واجه فرق العاصمة ومهم ان تتدارك الامور من هذه الاوقات وان لاتبقى تدار من قبل الادارة التي تواجه مشاكل مستمرة منذ اكثر من موسم وفي كل مرة تاتي محاولاتها من اجل البقاء وهو مال تقوم به الموسم الحالي الذي مؤكد سيكون صعبا في كل تفاصيله

عودة النفط

وعاد النفط بقوة للمنافسة و بنقطة مهمة من ملعب نفط الوسط بعد ان كان هو الاقرب من الفوز الذي فرط به قبل عشر دقائق على نهاية المباراة التي استهلها اصحاب الارض بتسجيل هدف التقدم عن طريق علاء عباس (4) قبل ان يتمكن لاعب النفط مصطفى جودة من تحقيق التعادل لفريقه(20) وعاد نفس اللاعب ليسجل هدفه وفريقه الثاني (50)والذي بقي النفط متقدما به الى (80) وكان على الضيوف ان يكونوا اكثر توازن وحذر من جل العودة بالفوز وكامل النقاط التي تقاسمها الطرفين بعد ان نجح اللاعب مصطفى كريم من تسجيل هدف التعادل من ركلة جزاء انقذ فيها فريقه من الخسارة لان النفط قدم امكانية يستحق عليها الفوز

وتعكس النتيجة مستوى النفط المتطور والبحث عن الافضل وعما قدمه في الموسم الاخير عندما لفت الانظار اليه خاصة في النخبة التجربة الناجحة التي الزم فيها الاضواء ان تسلط عليه وعلى المدرب حسن احمد عن قرب وهاهو يعود بثقة ويحقق نتيجة مهمة وكاد ان يحقق الفوز على فريق اكثر ما يظهر قويا في ملعبه وهو ما حصل عندما نجح في تغير مسار المباراة من الخسارة الى التعادل وكاد ان يتعرض للخسارة الثانية في ملعبه بعد الاولى التي تلقاها من الزوراء في النخبة قبل ان يفلت هذه المرة في الوقت القاتل لكنه يبقى الفريق المثابر والقادر على العطاء لما يمتلكه من عناصر مؤثرة قادرة على خلق الفارق وتحقيق المردود

فوز صعب لبغداد

وقاد مروان عباس بغداد الفوز في الثوان الاخيرة(94) من وقت مباراته مع ضيفه السماوة الذي كان يفترض به ان يتعامل بذهنية فنية مع اخر الثوان لكي يعود بتعادل وهو ما كان يبحث عنه وكاد ان يحققه لولا سوء الطالع الذي لازم الفريق الذي فرط بالتعادل وتقبل الخسارة التي تركت اثارها على نفوس اللاعبين وجمهورهم الذي تابع اللقاء على امل ان يعود الفريق بنقطة لكن ظروف اللعب منحت فرصة الفوز لبغداد الذي اكثر ما ينجح في مباريات الارض لكن ليس بهذه الكيفية ويبدو انه توقع اللقاء تحصيل حاصل وكاد ان يدفع الثمن لو اجتهد السماوة الذي تنقصه عناصر الخبرة التي تظهر الحاجة اليها هنا وتخدم من يظهر فيها والضيف بين احد الفرق التي تواجه مشاكل مالية صعبة ما يجعله ان يواجه مشاكل النتائج

وفي مباراة مملة وباهتة خرجا الكرخ واربيل بنقطة لكل منها اثر تعادلهما بهدفين وكان اصحاب الارض في وضع قريب من الحسم لولا التفريط بالتقدم الاول عندما تقدم بهدف علي سعد وعاد مرة اخرى ليتقدم بهدف علي سعد الثاني قبل ان ينجح ثامر الحاج في فرض التعادل على المضيف ويعود مع فريقه بنقطة تقبلها مدير الفريق مظفر جبار الذي عاب السقوط المتعمد للاعبي الكرخ لقتل الوقت والمستوى الذي ظهر به اربيل لايليق به كفريق حصل على لقب الدوري اربع مرات خلال فترة عقد من الزمن قبل ان يتواجد في المراكز المتقدمة في بقية المواسم وقدم العديد من النجوم للمنتخبات الوطنية لكن مهم ان تتدارك ادارته الامور وتقبل على المشاركة في ظروف عمل تبدو صعبة والحال لم يكن افضل عند الطرف الاخر الذي تاخر في مهمة الاعداد لكنه فضل المشاركة بلاعبين شباب واعدين يامل ان تظهر قدراتهم بمرور الوقت لان المعتاد على اغلب الفرق لم تظهر كما ينبغي في بداية الموسم

فرحة وسعادة

وظهرت الفرحة والسعادة والقبول الواضح على محيا مدرب نفط الجنوب علي وهاب بعد العودة من ملعب نفط ميسان بالتعادل بهدفين ويبدو ان الرجل واقعي لانه يدرك كم هي الامور صعبة على كل فريق يلعب خارج الأرض ليس في المهمة الاولى بل على مدار الموسم خاصة ان ملعب العمارة لازال يشكل صعوبة امام الزوار على مختلف عناوينهم ويرى نفط الجنوب انه قد نجا من كمين العمارة الذي وقع فيه الكبار من قبل حتى فيما يرى مدرب العمارة ان ما حدث يعد خرقا في النتيجة التي عمل كل ما في وسعه ميسان لاثبات حضوره وان يشار اليه من خلال النتيجة الاولى ولان الرهان يبقى على مباريات الارض

خمس مواجهات

وتقرر ان تجري يوم غد الثلاثاء خمس مواجهات في الجولة الثانية من الدوري وفيها يضيف ملعب الشعب اللقاء الجماهيري بين البطل الزوراء والطلبة المتوقع ان يحضى بحضور جماهيري مرتقب لاهمية اللقاء كما جرى التقليد حينما تلعب الفرق الجماهيرية وجها لوجه

ويضيف نفط الجنوب الكرخ في مباراة تظهر الافضلية لاصحاب الارض بعد الاداء المتواضع للضيف امام اربيل الجمعة

ويتجدد لقاء السماوة وجيرانه نفط الوسط بعدما الحق اصحاب الارض الخسارة بهم وبلاشك ستكون مواجهة البحث عن الثار

ومهم اخرى تشهدها العاصمة حينما يلتقي النفط والنجف حيث الاختبار الاول للنجف خارج الديار والحال لا صحاب الارض

ويلعب الحسين والشرطة في مهمة يبحث عنها كلا الفريقين عن الفوز بعد خسارة الاول في البصرة وتعادل الاخر مع الطلاب

وتستكمل المباريات بعد غد الاربعاء عندما تقام اربع مواجهات وفيها يتواجه الجيران البحري والميناء في ديربي البصرة الاول.ويبحث اربيل عن الفوز الاول على حساب ضيفه الحدود المنتشي بالفوز على كربلاءويضيف بغداد نفط ميسان بحثا عن الفوز التالي من خلال دعم الارض. ويسعى كربلاء الى عزف نغمة الفوز الاول عندما يستقبل زاخو لتكرار نتيجة الموسم الماضي وحسمها مرة اخرى