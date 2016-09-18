– September 18, 2016

ساؤول يدخل نادي المئة

أنشيلوتي: إرتكبنا بعض الأخطاء

{ روما – وكالات: اعترف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ، بأن فريقه ارتكب بعض الأخطاء خلال مواجهة إنكلوشتات في الجولة الثالثة من الدوري الألماني. وتمكن الفريق البافاري من تحويل تأخره بهدف، إلى فوز بنتيجة (3-1) عن طريق روبرت ليفاندوفسكي وتشابي ألونسو ورافينيا. وقال أنشيلوتي المؤتمر الصحفي الذي انعقد عقب نهاية المباراة: كانت مباراة صعبة. نجحنا في الضغط بقوة على المنافس ولكن كانت لدينا بعض الأخطاء. وأضاف أنشيلوتي: أنكلوشتات قدم أمامنا مباراة جيدة للغاية.

وبذلك الفوز، استعاد بايرن ميونيخ صدارة جدول ترتيب البوندسليجا، والذي أحتله فريق كولون مؤقتًا، حاصدًا 9 نقاط من 3 مباريات. من جهته يخوض اللاعب الإسباني الدولي الشاب ساؤول نيجويز، لاعب وسط نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، مباراته رقم 100 اول امس السبت مع الروخيبلانكوس.

ووفقًا لصحيفة آس الإسبانية فإن ساؤول بدأ اللعب للفريق الأول بأتلتيكو مدريد عام 2012، ووصل اول امس السبت إلى المباراة رقم 100 أمام سبورتنج خيخون. وخاض ساؤول مع أتلتيكو 61 مباراة في الدوري الإسباني و27 مباراة في بطولات أوربا و10 مباريات في كأس ملك إسبانيا ومباراتين في كأس السوبر. وسجل ساؤول مع أتلتيكو في هذه المدة 19 هدفا بالإضافة إلى سبع تمريرات حاسمة قدمها للفريق الإسباني معظمها كان في النصف الثاني من الموسم الماضي.