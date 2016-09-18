– September 18, 2016

مدرّب بيلباو: لن نكون حصّالة بالدوري الأوربي

{ مدريد – وكالات: قال إرنيستو فالفيردي، مدرب فريق أتلتيك بيلباو الإسباني لكرة القدم، إنه على الرغم من الهزائم الثلاث التي مني بها الفريق في أول 4 مباريات رسمية له هذا الموسم، فإن فريقه ليس بهذا السوء الذي تشير إليه النتائج، وخصوصا خسارته في إيطاليا على يد ساسولو يوم الخميس الماضي في الدوري الأوربي. وأكد فالفيردي، خلال المؤتمر الصحفي عشية مباراة فريقه مع فالنسيا في الجولة الرابعة للدوري الإسباني على ملعبه (سان ماميس)، أنه باستثناء النتائج، فالمباراة (ساسولو) لم تكن سيئة، لقد كانت النتيجة كبيرة، ولكن الفكرة هي الثبات على المستوى، أن تخرج للملعب في كل مباراة وتحاول السيطرة على اللعب والنتيجة. وعلى الرغم من استقبال شباك فريقه لثلاثة أهداف، يرى فالفيردي أن فريقه لن يكون حصالة المجموعة، لأن نهج الفريق في المواسم الأخيرة، هو استقبال أهداف قليلة، ولكنه اعترف أن لاعبيه في حاجة إلى أن يكونوا أكثر حسمًا في إنهاء الهجمات. وأوضح فالفيردي: ليس لدي أدنى شك في أنه يتوجب علينا خلق فرص تهديفية أكثر مما نفعل الآن، وأن نقوم باللعب الهجومي. يجب علينا أن نسجل أهدافا أكثر، ومن غير الوارد أن نخسر مباراة أخرى مثل تلك الماضية. وقال عن فريق فالنسيا: يلعب أفضل من مركزه الحالي عندما يتجاوز هذه الكبوة، فإنه سيصبح من ضمن المرشحين للمنافسة على مراكز متقدمة في جدول الترتيب، لأنه يمتلك لاعبين كباراً في قائمته. وتابع: الأجواء المحيطة بالفرق تتحول إلى كارثة عندما لا تفوز. واعتبر فالفيردي أن غياب كل من إيزيكيل جاراي وإنزو بيريز عن فالنسيا سيكون مؤثرا، ولكنه أضاف أن وجود لاعبين مميزين مثل ناني ومنير الحدادي ورودريجو وسانتي مينا سيضيف نشاطا للفريق. كما يرى مدرب بيلباو أن الفريقين، أتلتيك وفالنسيا، يواجهان نفس المشكلة، وأنهما سيخوضان المباراة تحت ضغط كبير