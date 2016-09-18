– September 18, 2016

إيبار يفرض التعادل على أشبيلية بواسطة تسعة لاعبين

إيفرتون ينفرد بوصافة البريمرليغ بعد ثلاثية في ميدلسبره

{ مدن – وكالات: حقق إيبار اول امس السبت تعادلا رائعًا مع ضيفه إشبيلية بهدف لمثله على ملعبه إيبورا، في مباراة شهدت الكثير من القرارات التحكيمية المثيرة للجدل ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني. وعلى الرغم من أن إيبار كان الأكثر قوة في أول 30 دقيقة من المباراة، إلا أن إشبيلية بادر بالتسجيل. وجاء هدف الفريق الأندلسي في الدقيقة 27، عقب بينية من الياباني هيروشي كيوتاكي للأرجنتيني لوسيانو فييتو الذي أودعها في المرمى.

معاناة ايبار

ولعب إيبار منقوصا بداية من الدقيقة 45، بعدما تعرض لاعبه يويل رودريجيز للطرد بسبب تدخل خشن ضد أحد لاعبي إشبيلية، بل وأنه عقب مرور خمس دقائق على بداية الشوط الثاني تعرض مدرب الفريق الباسكي خوسيه لويس مينديليبار للطرد بسبب اعتراضه على أحد قرارات الحكم. وعلى الرغم من النقص العددي أدرك أصحاب الأرض التعادل بالدقيقة 64، بعدما حول بيدرو ليون عرضية أنطونيو لونا الأرضية لتعانق الشباك. وعانى إيبار مجددًا في المنعطف الأخير من المباراة بعد طرد داني جارسيا في الدقيقة 86، ولكن الفريق عمل على اللعب بكفاح وقوة لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لمثله. وحرم إيبار بهذه الطريقة إشبيلية من فرصة تصدر الليجا مؤقتًا، حيث ارتفع رصيد الفريق الأندلسي نقطة واحدة فقط ليصبح 8 نقاط في المركز الرابع خلف أتلتيكو مدريد صاحب نفس الرصيد. من جانبه أصبح لدى إيبار 7 نقاط في المركز الخامس لتصبح هذه ثالث مباراة له على التوالي دون تذوق طعم الهزيمة.

وصافة الدوري الإنكليزي

وواصل إيفرتون عروضه القوية منذ بداية الموسم في البريمييرليج بعدما حول تأخره أمام ضيفه ميدلسبره، الصاعد حديثا، بهدف دون رد لفوز بثلاثة مقابل واحد مساء اول امس السبت على ملعب جوديسون بارك في إطار مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. كان الفريق الضيف هو البادئ بالتسجيل في الدقيقة 21 عبر مارتن ستكلنبيرج حارس التوفيز بالخطأ في مرماه، إلا أن فرحته لم تدم طويلا بعدما عادل جاريث باري الكفة بعدها بثلاث دقائق. وقبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق، وضع سيموس كولمان التوفيز في المقدمة، قبل أن يختتم المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو الثلاثية في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع لهذا الشوط (45+1). وجاء الهدف الأول لـالبورو إثر كرة عرضية من اليسار اشترك فيها نيجريدو مع الحارس الهولندي مارتن ستكلينبرج لتفلت الكرة من يد الأخير وتسكن الشباك. إلا أن رد أصحاب الأرض جاء سريعا بعدما تهادت الكرة من ركلة ركنية داخل المنطقة أمام باري ليسددها مباشرة بيسراه داخل الشباك. وبعد توغل رائع من الأيرلندي كولمان داخل المنطقة، سدد الأول كرة أرضية اكتفى الإسباني المخضرم فيكتور فالديس بمتابعتها وهي تتهادى داخل الشباك. وعندما كان يلفظ الشوط أنفاسه الأخيرة وسع هداف إيفرتون لوكاكو الفارق بعدما تابع عرضية بينية رائعة من يانيك بولاسي داخل شباك فالديس، ليرفع رصيده لأربعة أهداف ويزاحم على صدارة الهدافين. وبهذه النتيجة يواصل رجال الهولندي رونالد كومان نغمة الانتصارات للمباراة الثالثة على التوالي ويضيفوا ثلاث نقاط جديدة لرصيدهم الذي أصبح 13 ويرتقوا للمركز الثاني خلف المتصدر مانشستر سيتي صاحب الـ15 نقطة. في المقابل، تذوق ميدلسبره، الذي يدربه الإسباني أيتور كارانكا، مرارة الهزيمة الثانية على التوالي ليتجمد رصيده عند 5 نقاط يحتل بها المركز الحادي عشر مؤقتا لحين انتهاء جميع مواجهات الجولة