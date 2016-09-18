– September 18, 2016

متى يحاسب الفاسدون ؟- مقالات- معاذ عبدالرحيم

لا يختلف اثنان بان شخصية الدكتور حيدر العبادي فيها من صفات البساطة والشفافية والتواضع الشيء الكثير ومثل هذه الصفات لم تكن راسخة في شخصية سلفه الذي كان يتقوى ويتبختر على الاخرين وخاصة مما يختلفون معه في الرأي , ومع ذلك فان لدى العبادي صفة غالبة عليه وهي صفة التردد فمنذ اليوم الاول من استلامه دفة الحكم ومنذ ان اعلن عن منهج وزارته الاصلاحي الذي كان بمقدمة مواده محاسبة الفاسدين مما جعل المواطنين يرحبون ويهللون بمقدمه منتظرين اجراءاته حتى ملوا الانتظار ولم يسمعوا او يروا مسؤولا فاسدا وقف امام السلطة القضائية الامر الذي جعلهم وجعل متظاهري ساحة التحرير تشتد حدتهم وتقوى عزيمتهم ناسين عيون المهى وهي تخطر على الجسر آخذين بقول ابي تمام عندما قال السيف اصدق انباءا من الكتب ويعبرون الجسر ليدخلوا المنطقة الخضراء المحصنة مطالبين السيد رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب بتحقيق اصلاحاتهما وفي المقدمة منها محاسبة كبار الفاسدين واستعادة اموال الشعب المسروقة وكان ما كان من هروب النواب وسلاطين اخر زمان .

ويبقى السر عما يكون السبب وراء سكوت رئيس الوزراء ونكوصه عن البدء بما وعد به المواطنين باحالة الفاسدين الى ساحة القضاء لينالوا جزاءهم فهناك من يقول ان السر او السبب في ذلك هو ان بعض الفاسدين يمتون بصلة الى حزب الدعوة الذي هو من قادته وقد اشارت الى ذلك النائبة عالية نصيف في مقابلة متلفزة مساء يوم السبت الماضي مع فضائية الاتجاه عندما قالت ان بعض احزاب السلطة تحمي اعضاءها المتهمين بالفساد حتى ان بعض المراقبين والسياسيين قد فسروا اصرار مسؤول هيأة النزاهة على الاستقالة لها علاقة بامرالتستر على عدد من كبار الفاسدين ممن يمتون بصلة ما باحزاب السلطة وهنا يأتي دور رئيس مجلس النواب الذي يخالف رئيس الوزراء في كثير من الامور الا انه يماثله تماما في السكوت عن الاسراع بمحاكمة المفسدين ,

اما مجلس النواب الذي ينتمي اغلب اعضائه الى احزاب السلطة الذي من مهماته في دولة تاخذ بالنظام الديمقراطي محاسبة الحكومة و ان يكون دوره رقابيا ومعجلا للحفاظ على المال العام وثروة الشعب نراه هو الاخر معطلا لا يلوي على شيء وكأن الامر لا يعنيه من قريب او بعيد الا فئة قلبلة من بين اعضائه استيقظت ضمائرها اخيرا وسارعت تطلب استدعاء السيد رئيس الوزراء ومساءلته عن اسباب تلكؤه وعدم محاسبة كبار المتهمين بالفساد من الوزراء وغيرهم وبعد ان عاد اكثر من مائة حاج من النواب مما يعني اكتمال النصاب القانوني لاجتماع المجلس ترى هل يتم استدعاء الدكتور العبادي ليفصح عن الاسباب التي جعلته او اضطرته الى غض النظر عن احالة المتهمين الى القضاء وهو يعرفهم جيدا كما صرح بذلك مرة وربما اكثرمن مرة انها مسألة فيها نظر لابد من كشفها امام الرأي العام قبل ان يحمى الشعب ويفور تنوره وتحدث امور لا ترضي رئيس الوزراء نفسه وقد ترضي خصومه الذين توقعوا له الفشل .