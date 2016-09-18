– September 18, 2016

بصيلة ومقالاته الشرسة

لقطات ذكية من واقع غارق في الأزمات

بغداد- عماد ألدعمي

عن دار تموز – دمشق صدر مؤخرا للأديب حاتم عباس بصيلة كتاب بعنوان مقالات شرسة ، وقد ركز بصيلة فيها على عدة مواضيع مهمة في مفاصل الحياة العامة وكان للثقافة فيها النصيب الأكبر مشدداً في مقالته على الجمال الذي أخذ من حياة بصيلة الحيز الواسع وهو يتجسد أمامه بكل ما يحيط به ، ولو تمعننا بما كتبه سنلحظ مدى التأثير الكبير من الذي يدور حول بصيلة مما أظهر العاطفة القوية فيما بين الأسطر التي كتبها حتى أحيانا تصل إلى غياب العقلية نتيجة الغضبية العاطفة التي كان مصدرها ما أحاط وأثر ببصيلة ، ودلالة ذلك هو روح سامية متمردة بعيدة عن المجاملة وهي أحد السمات المهمة في صدق المشاعر التي ظهرت وكُتبت من غير النظر والوقوف لما سيحدث ويجري .ركز الكاتب على مواضيع مهمة تدور في بلده ألا وهو العراق محاولا وجاهدا أن يحقق رسالته ومفاهيمه التي تدل على وطنيته الخالصة كما ركز على مواضيع ثقافية مهمة كما ورد في مقاله الحياة والثقافة ومحرك الشعوب ثقافة بيع الإنسان الذي جسد من خلاله معاناة المرأة وما يدور حولها من ذئاب لا تمت بصلة للإنسانية ، كما ركز على خونة الثقافة معبرا عن دور المثقف أزاء ما يجري ويحدث في بلده وهو صامت معتبرا إياه خائناً بسكوته وصمته ، وقد ضرب لنا مثالا رائعا حينما كرس موضوعا غاية الأهمية بالشاعر عبد الرزاق عبد الواحد معتبرا أنه خائن للشعب حينما كان مواليا للسلطات القائمة على الحكم وهجاه بقصيدة رائعة ، وركز في مقاله تماثيل الأدب على الشجاعة التي يجب على كل متأدب أن يتسلح بها لكي لا يكون قلمه تابعا لجهة ما أو شخصية محددة ، ثم استكشف في عدد من مقالاته عدة شخصيات كالملحن العراقي محمد جواد أموري والروائية نوال السعدي التي عالجت في روايتها القمع الاجتماعي والقهر الجنسي ثم الشاعر الروسي بوشكين وقصيدته النبي الذي صور نفسه فيها كالنبي وخلاصة ما أردنا الوصول إليه من كتاب بصيلة

1 -بصيلة غلب على مقالاته طابع العاطفة القوية وهذا بحد ذاته مكسبه له رغم أنه سيواجه الكثير من النقد لكن يكفيه انّه سيشعر بالرضا على نفسه لأنه لم يحيد عن الشعور الصادق ولم يضع حسابا لما كتب وعن ماذا كتب

2 – الوطنية الخالصة ظهرت وبقوة وتجلت زاهية من خلال ما قرأنا بتمعن وهي استقلالية مطلقة وتجرد تام للوطن

3 – أظهر بصيلة مواطن الجمال من خلال رؤيته والتي تجسدت لنا بشكل كبير وهذا دليل على وجدان شفاف متأثر بما يدور حوله

4 – استخدام الاختزال في مقالاته ولكنه اختزالا بلاغيا حقق من خلاله الهدف وهو الوصول والانتهاء إلى ما يريد بطريقة فنية محكمة

5 – لم تكن مقالاته صعبة المفردات والتراكيب استخدم فيها السرد والمفردات المأنوسة التي لا ترهق أيَّ متلقٍ للنصوص

6 – عالج في مقالته عدة مواضيع حياتية مهمة جدا كالحرية والإنسانية والوفاء والشجاعة والصدق ونبذ النفاق وإلى ما غير ذلك من قضايا مهمة جدا

7 – العاطفة القوية والشفافية الحادة خرجت به في الأحيان للابتعاد عن الواقع وكأنه في عالم آخر

8 – مقالات شرسة كُتبت في زمنٍ صعبٍ لذا كان على بصيلة أن يتسلح بالشراسة وهذا ما لاحظناه جليا في الكتاب.