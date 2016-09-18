– September 18, 2016

هدنة العيد والخروف المجسّم –مقالات- أفراح شوقي

اكثر من أسبوع، قضاها العراقيون في عطلة، هي عطلة عيد الاضحى المبارك بعيدا عن هموم الدوام الرسمي والمراجعات والزحامات والمخاطبات ومسلسل كتابنا وكتابكم لشريحة الموظفين، وسواهم، كانت عطلة اشبه بهدنة الحرب، فهي فرصة للمراجعة والتعبئة وتحفيز النشاط وتبديل الخطط والمناورة احيانا ، فمن المعروف ان حياة الناس في العراق عبارة عن قلق وصبر متواصل مابين تأمين متطلبات العيش المقبول ومنغصات الكهرباء والماء و زيادة مبالغ الايجارات، وغيرها زاد عليها صداع الرأس الذي تسبب به صراع السياسيين والبرلمانيين وحرب الملفات المستعرة بينهم والاستجوابات والعركات على الهواء مباشرة هذه المرة، من دون ان يلمس المواطن اي تحسن او تغيير في مستوى الخدمات او اداء عمل الوزارات والمؤسسات الخدمية.النشطاء ايضا على مواقع التواصل الاجتماعي كانت لهم هدنة غير معهودة عن تنظيم الحملات والمبادرات الانسانية والاجتماعية لكنها لم تستمر طويلا حتى كسرها البعض اواخر ايام العيد، بضجة نصب الخروف المجسم، ذلك المجسم الكبير والمضحك الذي نصبته امانة بغداد في قلب متنزه الزوراء،( اكبر المتنزهات العراقية الى الان) فقلبت معادلة ترديدنا في كل عيد لبيت شعر المتنبي ( عيد بأي حال عدت ياعيد) لتجعلنا هذه المرة امام نصب الخروف المجسم في العيد، والطريف ان الامانة قالت عن ذلك الخروف وعبر بيانها الرسمي انه يهدف الى ادخال الفرحة في قلوب الناس، وهوايضا احد صور التكافل الاجتماعي والتضامن الاخوي؟… ماذا يعني ذلك؟ هل هناك توجه حكومي جديد لاعلان المؤاخاة بين العراقيين والخرفان؟ بوصفهم ( اي الخرفان) اوفى من غيرهم من جيران دول الجوار؟ ذلك الامر يحتاج الى الوقت كي نفهم ماذا يدور في ذهن امانة بغداد، وهي تختار الخروف دون غيره نصبا تعلن عنه في العيد بكل زهو وافتخار.. وتنسى الخراب الكبير والنفايات في شوارع وأزقة العاصمة.ماشغل الرأي العام ايضا، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي خلال عطلة العيد ، هو اعتراف عضو مجلس النواب والمستشار السابق للامن الوطني موفق الربيعي بإستفادة اخيه الهارب والمدان بتهمة الاختلاس من قانون العفو العام، وهو الذي اقام الدنيا ولم يقعدها بانتقاده لهذا القانون كونه يمكن ان يمول داعش بقيادات بشرية مدربة ومحترفة على الاجرام، في حين ان قضية اخيه المختلس لمليارات الدنانير من اموال الشعب والمحكوم ب15 سنة سجن غيابي لايعد شيئا يذكر!…

ماذا بقي لنا من مشاهد خلال ايام العيد.. نعم انها رسائل المعايدة بين الاهل والاصدقاء،والتي تجاوزت الرسائل النصية القصيرة، لتأخذ اكثر حداثة لتعبر الى الرسوم المتحركة والفيديوات القصيرة الاجتماعية والمضحكة منها، في تطيبقات الواتس اب والفايبر والماسنجر، وتسحب معها الناس شاءوا ام ابوا الى شاشات هواتفهم النقــــــالة للرد عليها فكانت اشبه بالزي الموحد الذي سرعان مايفقد رونقه لتشابه المرتدين له!. قطوعات الشـــــوارع في العيد هي الاخرى لم تشكل امرا غريبـــــاً او مدعاة للتذمر فقد اعتاد عليها الناس وتقبلوها على مضض علهم يحصلون على الامان المنشود، في ظــــل غياب الاجهزة التي تنقذنا من الموت المجاني المتواصل بعد اكثر من 13 عاما من عمر التغيير، ولعل من صور العيد الاجمل هو اناقة النساء العراقيات اللواتي حافظن على اناقتهن وعاداتهن بإرتداء الملابس الجديدة حتى لو كان المشوار الى الشارع التجاري القريب من دورهن! . المهم طقوس العيد لابد ان تتواصل فهي الامل الوحيد بتواصل الحياة في بغداد.. برغم كل الاوجـــاع والمتاعب. كل عيد اضحى والجميع بخير.