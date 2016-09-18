– September 18, 2016

أهداف عملية درع الفرات-مقالات- ناجي الزبيدي

عملية درع الفرات عملية عسكرية تركية واسعة النطاق انطلقت فجر الاربعاء 24 اب 2016 لاعادة هيبة القوات المسلحة التركية التي تأثرت بشدة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز 2016 ولرفع معنويات الجيش التركي ، الهدف المعلن لها تحرير مدينة جرابلس السورية الواقعة على الضفة الغربية لنهر الفرات على الحدود السورية التركية بريف حلب الشمالي من تنظيم داعش الذي سيطر على المدينة في كانون الاول 2014 وتسعى تركيا من هذه العملية الى فرض واقع جديد على مسار الحرب في سوريا ،هدفها تعزيز الانتشار العسكري التركي شمال سوريا ،واقامة قاعدة عسكرية في مدينة جرابلس ،كالقاعدة التي انشأتها في شمال العراق قرب منطقة بعشيقة ،وتعمل تركيا حاليا بالتمدد لانشاء مطار وادخال تجهيزات عسكرية ومعدات ثقيلة ،وتهدف ايضا مساعدة جماعة المعارضة السورية المتمثلة بالجيش الحر للسيطرة على المدينة ومنع قوات سوريا الديمقراطية (أكراد سوريا ) من الاستيلاء عليها وضمها الى مدينة منبج التي استعادتها من قبضة داعش مؤخرا ،يذكر ان القوات التركية لم تواجه اية مقاومة من عصابات داعش ،ولم تخسر القوات التركية سوى دبابة واحدة ،ومقتل جندي واحد فقط، وانسحب جميع مقاتلي داعش من جرابلس باتجاه مدينة الباب القريبة من المدينة ،لوجود تفاهمات وتنسيق بين القوات التركية وعصابات داعش ،على غرار ماجرى من تفاهمات مع داعش حول قضية افراد طاقم القنصلية التركية في الموصل بعد احتلالها في حزيران 2014 وأخلوا سبيلهم جميعا دون الحاق الاذى بأي منهم .

تكتسب مدينة جرابلس السورية اهمية ستراتيجية لتركيا ،حيث قال وزير الدفاع التركي (فكري ايشيق ) ان هدف تركيا من عملية درع الفرات هو منع اكراد سوريا من الربط بين ضفتي نهر الفرات ،ومنعهم من انشاء شريط لهم على طول الحدود السورية التركية يربط بين مناطق سيطرتهم شرقا وغربا ،ومنعهم من قيام كيان مستقل لهم غرب الفرات كونه يمثل تهديداً للامن القومي التركي، ويشجع اكراد تركيا على انشاء دولتهم المنشودة التي ينادون باقامتها جنوب شرق تركيا منذ عشرات السنين .

العديد من المراقبين يبدي تشاؤمه من اقدام تركيا على القيام بمثل هذه العملية العسكرية ،والكثير من المشككين قد ايقنوا ان احتلال تركيا لمدينة جرابلس السورية هدفه منع أكراد سوريا من التمدد على الشريط الحدودي وتوسيع منطقة حكمهم الذاتي المنشود ،وليس القضاء على تنظيم داعش ،هذه العملية قد تجعل الاتراك يغرقون في المستنقع السوري ،فاكراد سوريا والاتراك كلاهما سيخسران الحرب ،لان المواجهات ستطول بسبب علاقتها باجندات خارجية ،وسيتعذر حسمها لصالح أي من الاطراف المتنازعة ،شأنها شأن القتال الدائر منذ أكثر من خمس سنوات ونصف على الساحة السورية ،ويرى المحللون العسكريون ان تركيا ستخسر هذه الحرب ،بينما الاكراد لن يخسروا شيئا فهم يعيشون الحرب منذ ثمانين عاما . عملية درع الفرات هي بداية لانشاء منطقة امنة عازلة داخل سوريا لتمتد الى المناطق الواقعة على مشارف مدينة حلب بين اعزاز غربا وجرابلس شرقا ،طولها نحو 70 كيلو متر وبعمق لايقل عن 20 كيلو متر ،بعد ان توغلت تركيا داخل الاراضي العراقية وعبور دباباتها ومدرعاتها ومدفعيتها الى منطقة بعشيقة والمناطق المحيطة بها شمال العراق دون ان يردعها أحد لا من الجانب العراقي ولا المجتمع الدولي ،بدأت تركيا باختراق حدود سوريا ونقل دباباتها ومدرعاتها واسلحتها الثقيلة في أوسع عملية عسكرية داخل الاراضي السورية ،ورغم تأكيد الولايات المتحدة وعلى لسان المتحدث باسم البيت الابيض (جوش ايرنست )الذي اكد رفض الادارة الامريكية مسألة أقامة منطقة امنة شمال سوريا ،وقال ايرنست في مؤتمر صحفي مساء الجمعة 26 اب 2016 أي بعد يومين من اختراق تركيا لحدود سوريا (ان مسألة المنطقة الامنة لا تزال خارج الاهداف، نظرا للالتزامات العسكرية الضرورية لضمان عمل مثل هذه المناطق بشكل فعال )وجاءت التصريحات الامريكية على خلفية اعلان تركيا انشاء مناطق امنة خاصة بايواء النازحين السوريين في محيط مدينة جرابلس شمال سوريا ،والتي سيطر عليها الجيش الحر بدعم عسكري تركي .

أهداف عملية درع الفرات:

.1اختبار القدرة القتالية للجيش التركي بعد اعادة هيكلة مؤسساته اثر محاولة الانقلاب الفاشلة .

.2ازالة القلق التركي من تنامي قوة اكراد سوريا المدعومة من الولايات المتحدة ،واتخذتها تركيا ذريعة لاجتياح مدينة جرابلس .

.3 مشاركة تركيا ميدانيا في الازمة السورية ،وهو أول توغل عسكري تركي داخل الاراضي السورية .

.4ايصال رسالة واضحة للولايات المتحدة وروسيا بأهمية تركيا في مستقبل سوريا .

.5تحقيق هدف تركيا بانشاء منطقة امنة عازلة داخل الاراضي السورية تعيد اليها ملايين النازحين السوريين من تركيا ،لتشكيل حاجزا طبيعيا يمنع اكراد سوريا من قيام كيان كردي على مقربة من حدود تركيا الجنوبية .

.6الرئيس التركي اردوغان في هذه العملية يستهدف أكراد سوريا ،وقد صرح هو علانية بذلك ، على الرغم من اعلانه ان العملية تستهدف طرد داعش من شمال سوريا .