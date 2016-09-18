– September 18, 2016

الوزير بين الأنفاق والتدبير-مقالات- صادق العلي

بات واضحاً ان الفاسدين هم بلا ادنى شك من ذوي الشأن والسلطة حتى ليبدو الامر ان ثمة معضلة تقف دائماً امام من يسعى لمواجهة الفساد طالما ان الفاسدين يتربعون على المراكز العليا في الدولة حتى لم يعد لابناء البلد العاديين أي امل في مواجهة هذا الاستشراء لاخطبوط الفساد المدعوم بأعتى الامكانات السلطوية التي تفوت على الدوام فرص التصدي لهكذا تجاوزات على المال العام يضاف الى ذلك الدعم المعلن لهؤلاء الفاسدين من قبل كتلهم ومواجهة من يتلفظ بالحقائق حتى على مستوى القول والكلام حتى وان كان ذلك يجري تحت قبة البرلمان نفسه وهذا ما حدث للنائب المستجوب حينما كشف بالمستندات الرسمية لوزارة المالية ذاتها على الاسراف في صرف الاموال من قبل احد الوزراء والتي وصلت الى قرابة 500 مليون دولار ومقابل هذا الاسراف الناجم عن تأجير البيوت والطائرات الخاصة والصرف بلا حدود على عناصر حمايات السيد الوزير والذين يبلغ عددهم 527 عنصراً بالاضافة الى ذلك يوجد ثمة اسراف وبذخ فاضح وعلى سبيل المثال فأن مسبح مكتب السيد الوزير تبلغ تكاليف ادامته شهريا 500 الف دينار وجرياً على عادت السيد الوزير التي توجب شراء زهور طبيعية وغير اصطناعية يومياً وبمبلغ قدره 250 الف دينار لتوفير عنصر الاوكسجين في هواء مكتبه كما ذكر ذلك النائب المستجوب ومعروف ان الزهور في تنفسها تسحب ثاني اوكسيد الكاربون وتطرح الاوكسجين اما تكاليف ضيافة السيد الوزير فحدث ولا حرج فهي تبلغ نحو 50 مليون دينار شهرياً ومن ذلك نستدل على مدى التمادي لهؤلاء الفاسدين المتنفذين والذين اصبحوا علامات يهتدى بها لمن يريد ان ينعم بالثراء فبوسعه الاستحواذ على اموال لا طائل لها من السحت الحرام .وما هو مغفول عنه حقاً تلك السلف التي اسماها الوزير بالسلف المستديمة والنفقات الحاكمة والتي يتم تسويتها بأتقان ومهارة حسب التعليمات الحسابية وحسب الاصول كما ذكر الوزير نفسه وبأجراءات يعدها الوزير سليمة مئة بالمئة وهي اجراءات يقوم بها اناس خبروا الالتفاف على الصرف العام وتسويته بما يرضي الوزير ولا يحدث له اشكالاً بعينه تحت غطاء قانوني لم يبقي للذين يبحثون عن الفساد ومكامنه أي مجال للتحرك حتى على مستوى القول لا الفعل طالما ان طرق الافلات والنجاة من العقاب ما زالت وستظل طرقاً تقبل المخاتلة والمراوغة ومن ثم تبرئة الفاسدين بطرق قانونية بل ان الضرر سيقع لا على الفاسدين بل على المتصدين للفساد بالنهاية .

ومن هنا فأن النظر الى هؤلاء الفاسدون بعين الريبة وحسب لا يفسد في الود قضية ولا يخدش حتى مشاعر السائرين وسط تقلبات الافعال اللصوصية لأولئك السراق ولسوف يجد المتصدون للفساد انفسهم امام عدد من التحديات يستحيل تجاوزها او تجلية الامر حولها اما دعواتهم فمهما انطوت عليه من دليل فلا يمكن التسليم بها ابداً من قبل الجهات الرقابية .وعلى عكس ما متوقع فان الاعتداء الذي حصل على مستجوب الوزير كان صادراً من كتلة الوزير نفسها ومن حتى بعض اعضاء الكتلة من النساء وهذا ما ينم عن حقيقة مفادها بأن الفساد اصبح لا يسير بقدم واحدة بل بقدمين راسختين فمشاركة المرأة للتصدي لمستوجب الوزير في مجلس النواب لها مدلولها الخاص في هذا التصدي للدفاع عن الوزير المستجوب وان ثمة قناعة عامة اصبحت تتبلور في عقول وضمائر المتصدين للفساد بان ظاهرة الفساد المتأصلة منذ زمن بعيد لم يستطيعوا بعد الان مواجهتها بالفعل وليس بمقدورهم الوقوف امام الاندفاع الجارف والازدهار الكاسح للفساد ما يجعل دعوات انقاذ البلاد من آفة الفساد امر غير مبرر بالمرة .بل هي عين المجازفة من حيث كونها لا تنتج سوى صوتاً خافتاً لا يقابله أي فعل حقيقي ناجز فهي بكل الاحوال تقع في الهامش الذي لا يوفر غطاءً كافياً لمحاسبة المفسدين واحالتهم الى القضاء والامثلة كثيرة على ذلك حيث لم تفلح المحاولات السابقة جميعا عن شيء سوى الخروج عن السائد والمألوف لبعض الوقت من دون ان يعني هذا الخروج فعلاً قويا تجاه جهابذة الفساد وعناصره المتمترسة خلف الكتل الحاكمة ودهاء اساليبها التي تجعلهم في منأى عن المساءلة القانونية على الدوام . وهذا وجه آخر من وجوه غلبة الفاسدين ولو عدنا الى ما فعله اعضاء كتلة الوزير المستجوب في البرلمان لتبين لنا ان حالة الفساد هي حالة شاملة وليست خاصة وشموليتها متأتية من اتساعها بعد ان اصبحت الوجه الابرز في مؤسساتنا كافة ومن ضمنها مجلس النواب نفسه لقد مكن التقادم الزمني للفساد زمر الفساد من التغلغل في اروقة مجلس النواب بعد ان اصبح الفساد حقاً وحقيقة رديفاً للدولة اينما يكون وجودها فمن المحال ان نتصور ان ما حدث للنائب المستجوب هو اعتداء وامر طارئ بل انه يمثل ما ذكرناه بمعنى الكلمة لقد ابتدأ الامر بواسطة اشاعة الفوضى داخل مجلس النواب لدرجة تدل على ان مجلس النواب يسير على نقيض قوانين نظامه الداخلي ومن ثم بدأت محاولات الكبح والتصدي لما كان يقوله النائب والذي يمثل تحولاً نوعياً لنائب يتصدى للفساد بهذه الصورة ولم يسبقه في ذلك سوى وزير الدفاع المقال خالد العبيدي والذي دفع ثمناً باهظاً ضاعف من غلواء الفاسدين ثم ما جرى بعد ذلك من محاولة نقض والغاء التصويت على عدم القناعة باجابات الوزير والادعاء من قبل اعضاء كتلة الوزير بأن التصويت قد جرى في ظل حالة الانفعال المتولدة عما حدث في البرلمان وهي محاولة ان دلت على شيء فأنما تدل عن المماطلة والتسويف ومحاولة النأي بالوزير عن ممارساته التي تتسم بالبذخ والانفاق اللا مسؤول الذي يبدو في نظرهم امرا مشروعا حسب معايير الفاسدين التي ما برحت تعزز الفساد بقوة وجبروت .

وفي ظل هذه الاجواء لا يتوانى الوزير من التصريح لاحدى وسائل الاعلام بالقول ان تمت اقالتي فسأكشف المستور ونستطيع ان نقرأ ما وراء السطور في هذا التصريح المغتضب والمعبر عن حجم الفساد الغاطس وغير المنظور والذي لا يعرفه سوى الراسخون في الفساد .

ومن جهة ثانية قالت النائبة ماجدة التميمي عضو اللجنة المالية ان استجواب الوزير ليس قائما من فراغ وان ما تم صرفه على افراد حمايته شيء مبالغ فيه كثيراً وتساءلت عن مصير اكثر من ستة مليارات دولار اختفت على اثر مزادات سوق العملة التابعة للبنك المركزي منذ سنوات وهي كافية لان تغطي ميزانية دولة بأكملها ان ما جرى لهو دليل قاطع على انعدام مقدرة المواطن العادي في كشف الفساد والذي يكاد ان يكون معدوماَ وان ظهر فانه يظهر في احايين قليلة واهناً وضعيفاً وهامــــــــــــشياً لا قيمة له اطلاقاً