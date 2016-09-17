– September 17, 2016

يوسف العاني على فراش

العافية في مستشفى بعمان

عمان – رند الهاشمي

قالت عائلة الفنان الكبير يوسف العاني ، انه يرقد حاليا بوضع صحي حرج في احد مستشفيات عمان، بعد نقله من مستشفى كان يعالج فيه من جلطة دموية.وكان العاني الذي يبلغ من العمر89 عاما قد حاز قلادة الابداع الذهبية التي يمنحها رئيس مجموعة الاعلام المستقل الاستاذ سعد البزاز لكبار الفنانين والرياضيين والاعلاميين . ويعد احد ابرز كتاب (الزمان) منذ صدور اول عدد لها في بغداد بعد نيسان 2003. والعاني خريج كلية الحقوق بجامعة بغداد، اسس فرقة الفن الحديث مع الفنان الراحل إبراهيم جلال وعدد من الفنانين الشباب 1952 وقدم من خلالها اشهر مسرحياته منها الشريعة والخرابة و اني امك يا شاكر.واسس مديرية السينما والمسرح عام 1969 وكان اول مدير عام لها وكتب أكثر من خمسين مسرحية طويلة أو من فصل واحد من ابرزها:(القمرجية) أول مسرحية للعاني من فصل واحد، (مع الحشاشة)، (طبيب يداوي الناس) عام 1948 وهو مايزال طالبا في كلية الحقوق ، و (راس الشليلة) ، وفي عام 1950 كتب مسرحية مجنون يتحدى القدر موندراما وعدت هذه المسرحية أول موندراما في العراق.ومثل العاني في اكثر من 58 مسرحية منها: مسمار جحا – ، 1952، تموز يقرع الناقوس – 1968، النخلة والجيران – 1968، ولاية وبعير – 1971، والشريعة 1973البيك والسائق 1974 ، بغداد الازل بين الجد والهزل – 1975، القربان – 1975، الإنسان الطيب 1985 اخراج عوني كرومي. واسهم في العديد من الافلام العراقية منها :سعيد افندي عام 1957 و المنعطف وشارك في فيلم المسألة الكبرى .وشارك في العديد من المهرجانات العربية والعالمية وحصد مئات الجوائز.ووثق الاكاديمي حمدي التكمجي حياة العاني بكتاب صدر العام الماضي بعمان تحت عنوان (يوسف العاني فنان الشعب).

وفي تطور نقل وزير الثقافة والسياحة والاثار فرياد راوندزي تحيات رئيس الوزراء حيدر العبادي للعاني وتمنياته له بالشفاء التام خلال زيارته له الجمعة الماضية في المستشفى بصحبة سفيرة العراق لدى الاْردن صفية السهيل مقدما له باقة ورد معربا عن استعداده لإبداء كل المساعدة من اجل استكمال مراحل علاجه.