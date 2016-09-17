– September 17, 2016

الحديثي لـ (الزمان) : العبادي يشارك في إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

بغداد – تمارا عبد الرزاق

اكد المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي مشاركة الحكومة برئاسة حيدر العبادي في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك لبحث القضاء على الارهاب وحل المشاكل الاقليمية. وقال الحديثي لـ(الزمان) امس ان (العراق احدى الدول المشاركة في الجمعية لبحث ملفات عدة منها القضاء على الارهاب والمشاكل الاقليمية التي تؤثر سلبا على المنطقة). واضاف انه (خلال المشاركة سيقوم العبادي بتوثيق العلاقات الثنائية والمشتركة مع بعض رؤوساء الدول المشاركة). من جانبه اكد الرئيس الامريكي باراك أوباما التهيؤ للقاء العبادي. وقال نائب مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض بن رودس في تصريح امس إن (أوباما سيعقد لقاءات منفصلة على هامش الاجتماعات السنوية للجمعية مع العبادي والرئيس النيجيري محمد بخاري والرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس). وكان رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني قد بحث مع نائب وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن الإستعدادات والخطط العسكرية لتحرير الموصل. وقال بيان امس ان (الجانبين بحثا الإستعدادات والخطط العسكرية لتحرير الموصل والتنسيق والتعاون بين القوات المشاركة). واكد البارزاني (أهمية وجود خطة سياسية تلبي استحقاقات المرحلة المقبلة التي ستعقب تحرير الموصل). فيما شدد بلينكن (على دور وموقع قوات البيشمركة في معركة تحرير الموصل). وفي تطور لاحق التقى العبادي عددا من القادة الامنيين عقب وصوله ناحية القيارة. وقال بيان امس ان (العبادي بحث مع القادة الامنيين واقع الناحية وواقع الخدمات فيها). مشيرا الى انه (التقى بعدد من وجهاء واهالي الناحية).