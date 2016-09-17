– September 17, 2016

العراق يرحّب بتعيين نادية مراد سفيرة أممية للنوايا الحسنة

بغداد – الزمان

رحب رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بتعيين الناجية الايزيدية العراقية نادية مراد سفيرة للنوايا الحسنة لدى الامم المتحدة داعيا الى مضاعفة الجهود لانهاء معاناة المختطفات والمختطفين من المواطنين لدى تنظيم داعش . وقال بيان امس ان (معصوماً ثمن هذه الالتفاتة القيمة من الأمم المتحدة واعرب عن شكره للدعوة للمشاركة في مراسيم تتويج مراد سفيرة للنوايا الحسنة) وشدد معصوم على ( ضرورة مضاعفة الجهود لانهاء معاناة كافة المختطفات والمختطفين من المواطنين من قبل داعش الإرهابي و أهمية تكثيف الجهود للتخفيف من هذه المعاناة وإنهائها بدحر المجرمين وبعودة المواطنين إلى مدنهم وقراهم بخير وأمن وسلام). وبعث رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني رسالة الى مراد جاء فيها (فرحت كثيرا لاختياركم سفيرة للنوايا الحسنة للامم المتحدة وبهذه المناسبة اتقدم لكم بتهانيّ الحارة ومن اعماق قلبي) متمنيا (لها النجاح في مهمتها) مجددا (دعم حكومة الاقليم لمراد ومن جميع الجوانب والاستعداد لتقديم كل ما تحتاجه في مسيرة عمله). وأشار البارزاني الى ان (اختيار مراد كسفيرة للنوايا الحسنة للامم المتحدة يدل على تعاطف ودعم المجتمع الدولي للاخوات والاخوة الايزيديين وهو موضع فخر لجميع الايزيديين ولكل كردستان بشكل عام). وتابع (اتمنى ان تكون مهمتكم خطوة اخرى لدعم محاولات حكومة الاقليم والايزيديين لتعريف الجرائم المرتكبة بحق الاخوات والاخوة الايزيديين وجميع المكونات الدينية والقومية الاخرى كجرائم ضد الانسانية على مستوى المجتمع الدولي ) فيما وصف النائب الأول للأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني كوسرت رسول تتويج مراد بالنجاح الكبير و رد مسالم على الظلاميين والإرهابيين. وقال رسول في بيان امس ان (تتويج مراد كسفيرة للنوايا الحسنة في الأمم المتحدة نجاح كبير ورد مسالم على الظلاميين والإرهابيين) مهنئا (مراد بهذا التتويج ) معربا عن امله أن (يكون الجميع داعمين لكِ للتعريف بمآسي الابادة الجماعية ضد الاخوات والإخوة الإيزيديين) وكانت منظمة الأمم المتحدة قد توجت امس مراداً سفيرة للنوايا الحسنة من أجل كرامة ضحايا الاتجار بالبشر في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على ضحايا داعش خصوصا النساء والفتيات.