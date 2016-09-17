– September 17, 2016

داعش يسرق الأعضاء البشرية من الراقدين في المستشفيات

عودة نازحي الفلوجة وتأمين طريق بغداد ـ أنبار ـ طريبيل

بغداد – محمد الصالحي

بدأت محافظة الانبار تستعيد الحياة الطبيعية وعافيتها بشكل تدريجي بعد طرد عناصر تنظيم داعش منها حيث تمكنت القوات الامنية من تأمين الطريق من بغداد وصولا الى منفذ طريبيل الحدودي تمهيدا لعودة النازحين الى المحافظة.

وقال المحافظ صهيب الراوي في تصريح امس ان (نحو 70بالمئة من مدينة الفلوجة مؤهلة وان الحكومة المحلية ستدعم تفعيل الجانب الاستثماري).واضاف ان (الأمم المتحدة بالتعاون مع القوات الأمنية يبذلون قصارى جهدهم لاعادة النازحين الى القضاء).وتابع الراوي ان (الحكومة المحلية تدعم الاستثمار الخارجي وسيتم تشجيع العمل به بعد ان تشكلت هيئة استثمار للمحافظة فضلا على وجود فرص استثمارية وصناعية كبيرة في مدينة الفلوجة).وقال قائممقام الفلوجة عيسى العيساوي في تصريح امس ان (عملية دخول الدفعة الاولى من اهالي مدينة الفلوجة بدأت وسط اجراءات امنية غير مسبوقة في خطوة تهدف الى منع تسلل الارهابيين الى داخل احياء المدينة).واضاف ان (ساحة استقبال العوائل النازحة شهدت منذ ساعات الصباح الاولى وصول 12 عائلة تروم الدخول الى احياء المدينة وان القوات الامنية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة تقوم بتدقيق الاوراق الثبوتية لأفراد كل عائلة).وأضاف أن (عددا من قادة القطعات العسكرية وصلوا الى مدينة الفلوجة للإشراف على عملية اعادة النازحين).موضحا أن (القوات الامنية خصصت ممرين لدخول العوائل هما ممر الجسر الجديد غربي مدينة الفلوجة والممر الثاني من سيطرة الموظفين شرقي المدينة).وذكر عضو المجلس المحلي قضاء الكرمة اسعد الحلبوسي في تصريح امس ان (مركز القضاء شهد عودة 433 أسرة نازحة الى مناطق سكناها بالتزامن مع اعادة افتتاح الاسواق الشعبية والمحال التجارية).واضاف أن (المجلس يعمل على استحصال الموافقات القانونية لافتتاح عدد من محطات تعبئة الوقود بالتزامن مع وصول منتجات نفطية مرسلة من وزارة النفط الى القضاء ليتم توزيعها بين الاسر النازحة بأسعار مدعومة).وقال قائد شرطة الانبار اللواء هادي رزيج في تصريح امس ان (قيادة الشرطة امنت بشكل كامل الطريق الدولي بين الانبار وبغداد وهي مستعدة لتقديم المساندة والحماية لمديرية شرطة الطاقة في محافظة الانبار لغرض نقل الطاقة الى مدينة الفلوجة).وذكر ان (الطريق لعودة النازحين سالكة من بغداد وصولا الى طريبيل كما لدينا خطة لاعادة حجاج بيت الله الحرام وفق الخطة المعدة).وقال قائد حدود المنطقة الثانية اللواء الركن عمار الكبيسي في تصريح امس ان (قوات حرس الحدود بالتعاون مع قوات الشرطة الاتحادية طهرت محطة ماء عكاشات غرب محافظة الانبار من داعش).واضاف ان (العملية اسفرت عن مقتل عدد من عناصر التنظيم).وقالت قيادة عمليات الأنبار في بيان امس ان (التحالف الدولي نفذ ضربات صاروخية في جزيرة البو ذياب قتل خلالها ستة ارهابيين وتم تدمير مضافة واحادية وخمسة مستودعات للاسلحة).وتابع أن (طيران التحالف نفذ ضربة جوية اخرى في منطقة البو علي الجاسم ما ادى الى مقتل ستة ارهابيين اخرين وتدمير احادية وبناية يتحصن بها عناصر التنظيم).وأوضح البيان أن (عمليات البحث والتفتيش مستمرة حيث عثرت القوات الامنية على 20 عبوة ناسفة في منطقة الجريشي). مشيراً الى أن (القوات عثرت ايضاً على ستة عبوات ناسفة في الكليو 160 باتجاه الكليو 35 وتم تفجيرها كما اعتقلت ارهابيين اثنين في منطقة الملعب).وقال قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن قاسم المحمدي في تصريح امس ان (طيران التحالف الدولي تمكن من قصف مضافة لداعش في حي البكر التابعة لجزيرة هيت ما أسفر عن تدمير المضافة وقتل خمسة إرهابيين من التنظيم فيها).

وفد عسكري

وفي الموصل قال مصدر في قيادة عمليات نينوى في تصريح امس ان (رئيس الوزراء حيدر العبادي وصل الى قاعدة القيارة برفقة وفد عسكري رفيع لبحث الخطط الامنية لتحرير الموصل من داعش وتحديد ساعة الصفر لانطلاق العمليات).واضاف ان (العبادي ناقش مع قيادة عمليات نينوى جميع خطط اغاثة السكان المحاصرين في المدينة إضافة الى سبل دعم القطعات العسكرية).وتابع (كما اجتمع العبادي بعدد من وجهاء واهالي القيارة وبحث معهم واقع الخدمات).

واعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون عن مقتل قيادي بتنظيم داعش كان يعمل وزيرا للإعلام في التنظيم بغارة جوية للتحالف الدولي في سوريا.وقال المتحدث باسم البنتاغون بيتر كوك في تصريح امس إن (التحالف قتل قياديا بارزا بتنظيم داعش كان يعمل وزيرا للإعلام بالتنظيم في غارة جوية في السابع من أيلول).وأضاف أن (الضربة التي وجهت بدقة حدثت قرب الرقة في سوريا واستهدفت وائل عادل حسن سلمان الفياض المعروف أيضا باسم الدكتور وائل وقتلته).وقال مصدر امس ان (وحدة طبية خاصة تابعة لتنظيم داعش أقدمت على سرقة الأعضاء البشرية لنحو 23 عنصراً من التنظيم الراقدين في مستشفيات نينوى). واضاف أن (ما جرى سرقته من أعضاء شمل الكلى والأمعاء وغيرها حيث تم نقلها تحت رقابة شديدة إلى مستشفى تابع له في اطراف المدينة).

وتابع ان (أحد الراقدين من مرضى نينوى كان قد أدخل لإجراء عملية لكنه تفاجأ بأن كليته اليسرى قد فقدت وتمت مصادرتها من قبل أطباء التنظيم). موضحا أن (ذلك جاء بعد فقدان التنظيم غالبية مصادر تمويله المالي وخاصة فيما يخص النفط الخام الذي كان يوفر نحو 80 بالمئة من واردات التنظيم).وتابع المصدر أن (داعش بات يمول عصابات دولية وظيفتها الإتجار بالأعضاء البشرية عبر وسطاء بûسوريا). مشيرا الى أن (التنظيم يستغل إصابة عناصره وقتلاه من الذين يحملون جنسيات عربية وأجنبية لسرقة أعضائهم البشرية ورمي جثثهم في حفرة الخسفة جنوبي المحافظة).