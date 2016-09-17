– September 17, 2016

كركوك تشهد 219 حالة ولادة خلال أيام العيد

الصحة تسجـّل 140 إصابة بالصجم بين الأطفال

بغداد – قصي منذر

كركوك – مروان العاني

اعلنت وزارة الصحة والبيئة عن نجاح خطة الاسناد الطبي الخاصة بعيد الاضحى التي شملت جميع دوائر مركز الوزارة والمؤسسات الصحية التابعة لها ودوائر الصحة في المحافظات . وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة احمد الرديني في بيان تلقته (الزمان) امس ان (نجاح الخطة التي وضعتها الوزارة جاء نتيجة تظافر جهود الملاكات الطبية والصحية بالتعاون مع الجهات الساندة). واضاف ان (الخطة شملت تقديم الخدمات الصحية والطبية للاعداد الكبيرة من المواطنين في الاماكن العامة والحدائق والمتنزهات وزيارة الاماكن المقدسة). فيما اعلنت دائرة صحة الرصافة عن تسجيل 85 حالة اصابة نتيجة استخدام لعب الاسلحة البلاستيكية الصجم خلال عيد الاضحى . وقال المتحدث الرسمي باسم الدائرة قاسم عبد الهادي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الدائرة سجلت 85 حالة اصابة اغلبها في العيون بين الاطفال نتيجة استخدام الاسلحة البلاستيكية الصجم خلال ايام العيد). واضاف ان (الوزارة حذرت من استخدام لعب الصجم مرات عديدة ولكن دون وجود اية استجابة). واوضح عبد الهادي ان (هذه الاصابات توزعت بين 42 اصابة في مستشفى ابن الهيثم للعيون و8 في مستشفى ضاري الفياض و8 في مستشفى الامام علي 18في مستشفى الشهيد الصدر و6 في مستشفى الكندي التعليمي وثلاث اصابات في مستشفى الزعفرانية). متابعا ان (هذه الاعداد ازدادت عن عيد الفطر الماضي اذ سجل 67 اصابة). ودعا عبد الهادي (الاسر الى عدم شراء هذه الانواع من الاسلحة لاطفالها لما تخلفه من اضرار قد تؤدي الى فقدان العين). كما سجلت دائر صحة بغداد الكرخ 55 اصابة بالالعاب النارية والبلاستيكة الصجم . وقال مدير اعلام الدائرة احمد الحيدري لـ (الزمان) امس ان (الدائرة سجلت ومن خلال المستشفيات التابعة لها 55 حالة اصابة بين الاطفال). مشيرا الى ان (الدائرة حذرت الاسر من استخدام العاب الصجم لما فيها من ضرر على سلامة وصحة الاطفال ). وكان مدير عام دائرة صحة الكرخ جاسب لطيف الحجامي قد اعلن عن نجاح خطة الطوارئ الطبية التي اعدتها الدائرة لاستقبال العيد . وقال الحجامي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الدائرة هيأت جميع المؤسسات الصحية بكافة الأجهزة والمستلزمات الطبية وذلك لاستقبال العيد). واضاف ان (الخطة شملت فتح العيادات الاستشارية في المستشفيات مع تهيئة ردهات الطوارئ وتوفير السديات وعربات نقل المرضى وتجهيزها بالمستلزمات الطبية الكاملة). وأعلنت لجنة الصحة في مجلس محافظة ديالى عن مرور العيد دون تسجيل أية إصابات في صفوف الأطفال بالصجم لأول مرة منذ خمسة أعوام. وقالت رئيس اللجنة نجاة الطائي في تصريح امس إن (المؤسسات الصحية في مناطق المحافظة لم تسجل أية اصابة في صفوف الأطفال لأول مرة منذ خمس سنوات). عادة أن (أدوات التوعية المبكرة التي أطلقتها الصحة والشرطة ومنظمات المجتمع المدني أتت ثمارها وأسهمت في إبعاد الاسر عن شراء ألعاب المثيرة للعنف والتي للأسف مصدر بؤس وشقاء بعض الأطفال بعدما اصيبوا بعاهات مستديمة في الأعياد الماضية). وكانت وزارة التجارة قد أصدرت قرارا بمنع أي اجازة تجارية لاستيراد الالعاب المحرضة على العنف . يذكر ان المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني قد اكد عدم جواز بيع وتجارة لعب الاسلحة البلاستيكية اذا تسببت بالرعب او الضرر. وقال ردا على استفتاء وجه له بشأن جواز بيع او اقتناء او المتاجرة بهكذا العاب وما تسببه من ضرر خاصة للاطفال (لا يجوز ان كان يرعب الناس او يصيبهم بضرر). وتشهد الاسواق في بغداد والمحافظات خلال ايام الأعياد رواجاً كبيراً للالعاب المحرضة على العنف مثل أسلحة الصجم والمفرقات النارية بانواعها كافة والتي تسبب تلوث بيئي في الجو. وعلى صعيد متصل فقد شهدت مستشفيات بغداد والمحافظات حالات عديدة لولادات جديدة خلال ايام العيد ومن بينها أعلنت دائرة صحة محافظة كركوك عن تسجيل 219 حالة ولادة خلال أيام العيد .

وقال مدير عام الدائرة صباح أمين الداودي في تصريح امس ان (الدائرة سجلت 219 حالة ولادة خلال أيام العيد).

مشيرا الى (نجاح الخطة التي وضعتها الدائرة خلال ايام العيد).