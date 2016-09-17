– September 17, 2016

إفتتاح الممتاز بلا مفآجأت: علامة كاملة للميناء والنجف وبغداد والحدود

الزوراء تنتصر على الكهرباء والأنيق يتعادل مع الشرطة

الناصرية – باسم الركابي

شهدت الجولة الافتتاحية لدوري الكرة العراقية الممتاز الذي انطلق الخميس الماضي في الموعد الذي حددته لجنة المسابقات في وقت سابق عن تحقيق البطل الخطوة الاولى عندما اوقف الكهرباء بهدفين دون رد والميناء على الوافد الجديد فريق الحسين بثلاثة اهداف لواحد في الوقت الذي سقط البحري في ملعب النجف بهدف قبل ان ينتهي لقاء الشرطة والطلاب بالتعادل بهدف فيما نجح الحدود بعبور كربلاء وفوز بغداد على السماوة بهدف وتعادل نفط الوسط والنفط بهدفين والكرخ واربيل بنفس النتيجة ونفط ميسان ونفط الجنوب بهدف لتمر الجولة الاولى من الموسم الجديد من دون مفاجأة في مهمة لم تكن سهله امام الكل رغم التحضيرات الطويلة للفرق المشاركة مع حجم التغير الذي شمل جميع الفرق والتطلع الى مشاركة مقبولة في ظل العودة الى الية الدوري العام ويامل ان يدفع اللاعبين اللعب بقوة وحماس

فوز الزوراء

فقد حقق البطل الزوراء فوزا مهما جاء على حساب الكهرباء عندما هزمها بهدفين دون رد وقع عليهما اللاعب حسن علي الذي افتتح التسجيل( 50)قبل ان يعزه بالهدف الشخصي الثاني والفوز لفريقه( 61)لتاتي الخطوة الاولى التي كان يبحث عنها الفريق الذي واصل مسيرته من الموسم الماضي دون خسارة مفتتحا الموسم بالحصول على اول ثلاث نقاط مؤكدانها ستدعم مهمة الفريق القادمة عندما يلاعب الغريم الطلبة في ابرز مباريات الجولة الثانية التي ستدفع بجمهور الفريق الكبير للحضور للمباراة المقبلة التي اكثر ما تستهويه لقاء الغريم الطلبة ومواصلة دعم الفريق من اجل تحقيق هدف المشاركة حيث لقب الدوري هدف كل موسم ولو ان الامور تختلف هذه المرة في ظل الية الدوري التي تحتاج الى عمل كبير منذ البداية التي جاءت كما يريدها مدرب الفريق الذي يعلم طبيعة المهمة وما تتطلبه من ادارة ناجحة وان تاتي الاسبقية في تحقيق النتائج من جولات البداية والتخلص من ضغوط مبارياتها التي مؤكد ان الفوز اسعد جمهور الفريق الكبير الذي شعر بالفرح بعد انتزاع الفوز الاول وتسجيل هدفي الفوز خلال احدى عشر دقيقة ومهم ان تظهر قدرات اللاعبين مع مرور الوقت بعد انتهاء الشوط الاول بالتعادل من دون اهداف قبل ان يعكس لاعبي الفريق جدارتهم بقوة ويخطفوا الفوز في مهمة لم تكن سهلة خاصة وان الفرق الجماهيرية اكثر ما تتعرض لقوة بقية الفرق ولان الزوراء رتب صفوفه من وقت مبكر لانه سيكون امام اربع مهمات حيث كاس السوبر والدوري والكاس وبطولة كاس الاتحاد الاسيوي ولابد ان يظهر بمستوى مقنع امام الانصار الذين خرجوا مطمئنين على مستوى الفريق والامل على ان يظهر بشكل افضل الثلاثاء المقبل امام الطلبة ولان الكهرباء يدرك طبيعة المهمة بعد ان غير الكثير من الاشياء شملت الجهاز الفني واغلب اللاعبين وعينه كانت على نتيجة اللقاء الاول الذي تعادل نتيجته اللقب لانه من يمتلك الحظ من يفوز على الزوراء الذي عرض الكهرباء للتوقف رغم جهود القطان التكتيكية التي لم تفلح في الحد من خطوة البطل الذي واصل مسيرة التالف في الخطوة الاولى ولانه التحدي الحقيقي هذه المرة في ظل طبيعة الدوري وما يترتب على ذلك من جهود مشتركة من الجهاز الفني واللاعبين ولجمهور الذي خرج بفرحة كبيرة لان الفوز جاء في الجولة الافتتاحية ولان فارق النقاط والاهداف هي من تتحكم في الامور وتحدد مصير الفرق التي رفعت الرهان منذ البداية في دوري لم يكن سهل ويمثل الحقيقي لكل الفرق والحاجة تدعو للظهور القوي

تعادل الطلبة والشرطة

وانتهت مباراة الشرطة والطلبة بتعادلهما بهدف في اللقاء الذي جرى بملعب الشعب في نتيجة تبدو عادلة لكليهما وسجل للشرطة امجد وليد(36) وعادل للطلاب سامر سعيد(46)في مباراة قوية شهدت تسابق الطرفين على ضياع الفرص التي لم تستغل كما يجب حيث الشرطة الذي انطلق مهاجما وكان متحمسا للتسجيل وضمان النتيجة لمصالحة جمهوره الذي يان من مشاركة النخبة الصيف الاخير والذي فشل في تقديم ما كان مطلوب منه ولم يكن مؤثرا ما دفع بالإدارة الى الاستعانة بعدد من افضل اللاعبين من اجل استعادة الفريق للثقة بعد تكليف المدرب المصري محمد يوسف لادارة الفريق الذي تمكن من انهاء الشوط الاول متقدما بالهدف الذي فتح الباب امام الطلاب للقيام للرد في محاولات لم يكتب لها النجاح وبقي محافظا على نواياه الهجومية التي شهدت ضياع العديد من الفر ص وواصل عمله الهجومي مع بداية الشوط الثاني الذي شهد تسجيل هدف التعادل من ركلة ركنية تصدى لها سامر سعيد براسية هزت شباك نور صبري وتعيد المباراة للبداية ورفع الهدف من حرارة اللعب والرغبة في تحقيق الفوز بعد استعادة الطلاب للدور الهجومي والسيطرة النسبية على مجرى اللعب الذي يبدو ان كلا الفريقين يريد ان يقنع جمهوره من انه قادم بقوة والعمل الى تحقيق النتيجة الاولى لتاكيد الجدارة في مهمة مختلفة تماما تتطلب التوازن في الاداء والنتائج لما يمتلكان من عناصر مهمة ولكثرة المباريات التي تتطلب التعامل الدقيق امام نوع من المباريات الصعبة دون استثناء

وكانت الحاجة الى اللاعب القادر على التسجيل وحسم الامور التي استمرت بفاعلية وتقديم مستوى مؤثر وكان مهم ان يترجم الى اهداف لكن كماقلنا ان النتيجة كانت عادلة ولو ان الشرطة اراد ان ينطلق بنتيجة الفوز ويطمان جمهوره على انه عا زم على الظهور بشكل مختلف عن الوضع الذي كان عليه الموسم المخيب الاخير والعود بثقة التي افتقد لها في دوري النخبة وما حصل عندها

ومهمة المدرب محمد يوسف لاتبدو سهله وعليه ومجموعة اللاعبين التي اختيرت بدقة التي تدرك طبيعة المنافسة هذه المرة ولابد ان يتحدث الفريق عن طريق النتائج لمحو اثار المشاركة الفاشلة بكل معنى الكلمة ليس في النخبة وحدها بل ضمن مراحل البطولة المخيبة

فوز النجف على البحري

وقاد امير صباح النجف الى الفوز والنقاط الثلاث بهدفه( 48)على حساب الوافد الجديد للدوري البحري في اللقاء الذي جرى في ملعب النجف تحت انظار جمهور اصحاب الارض الذين سعدوا بالنتيجة التي مهم ان تاتي في الجولة الافتتاحية وتدون النقاط كاملة في سجل الفريق الذي يامل اقناع جمهوره في تقديم موسم افضل والظهور متوازن في مباريات الارض والذهاب وان يستعيد دوره في المنافسة بقيادة المجرب القديم الجديد هاتف شمران المطالب بتقديم الفريق من حيث الاداء عبر جهود عناصر الفريق التي اختارها بنفسه وان يكون لها تاثير في تحقيق النتائج المطلوبة ومهم جدا ان تاتي البداية من خلال تحقيق الفوز الذي كان يبحث عنه الفريق الذي يمتلك مجموعة لاعبين حققت المطلوب في الخطوة الاولى التي قد لاتقنع جمهور الفريق الذي ينتظر ان تاتي بقية النتائج كما يريد وليس كما كان الحال عليه في الموسم الماضي

ثار الميناء

وثار الميناء البصري لخسارته الموسم الماضي من قبل فريق الحسين والخروج من بطولة الكاس قبل ان ينجح بتحقيق الفوز على ضيفه فريق الحسين بالتغلب عليه بثلاثة اهداف لواحد تعاقب على تسجيلها محمد شوكان(11)وعلي حصني (51)وحسين عبد الواحد(57)قبل ان يهدر الميناء ضربة جزاء في مباراة ظهرت الافضلية للمضيف الذي لعب مهاجما ونجح في التسجيل وخرج باكبر نتيجة في اليوم الاول من الدوري ومتوقع ان تاتي الاهداف لوجود عدد من اللاعبين القادرين على التسجيل وفي ظل الظروف التي لعب فيها البصريين حيث الارض والجمهور الذي يامل ان تاتي نتائج الفريق في السياقات المطلوبة والمنافسة على لقب الدوري بعد فترة اعداد مثالية شملت معسكرات داخل وخارج البلد لتاتي النتيجة الاولى بالطريقة التي قادها المدرب الروماني الذي يدرك طبيعة المهمة وصعوباتها واهمية ان يكون الفريق منتجا داخل وخارج الميدان في وقت يكون فريق الحسين قد تلقى الخسارة الاولى بعد العودة لمنافسات الدوري التي سبق وان لعب فيها موسمين وعليه ان يستخلص درس النتيجة والتوجه الى المباراة المقبلة بشكل افضل

لقاءممل

وفي مباراة مملة انتهت بتعادلهما بهدفين فشل الكرخ واربيل في تقديم المستوى المطلوب ويبدو ان فترة اعداد الفريقين مرت بظروف صعبة وكلاهما بدا التحضير بوقت متاخر وكان الكرخ هو البادئ بالتسجيل من ضربة جزاء عن طريق علي سعد الذي قاد فريقه للشوط الاول قبل ان يعيد فرحان شكور المباراة للبداية بتسجيله لهدف التعادل قبل ان يعود علي سعد من تسجيل هدفه وفريقه الثاني الذي لم يقدر الفريق الحفاظ عليه والمباراة تلفظ انفاسها الاخيرة عندما تمكن ثامر الحاج من حرمان المضيف من الفوز عندما سجل هدف التعادل لاربيل الذي عاد بنقطة وهي في كل الاحوال افضل من الخسارة التي تفادها والزم الكرخ على الخروج بالنقطة ايضا رغم تقدمه مرتين لكنه فشل في الحفاظ على التقدم ليهدر فوزا كان في متناول اليد

وانتهت مباراة نفط الوسط والنفط بتعادلهما بهدفين في اللقاء الذي جرى في النجف ويبدو ان النفط محافظ على مستواه بعدما فرض التعادل على احد ابرز فرق الدوري ويسعى النفط الى فرض نفسه كمنافس لايستهان به عبر مجموعة لاعبين لازالت تقدم المستويات المهمة بعدما عاد الفريق بنقطة ليظهر منذ البداية برغبة التواجد الحقيقي في المنافسة كفريق مؤثر كما ظهر امام نفط الوسط وتدخل النتيجة في حسابات نتائج الذهاب التي اكثر ما تشكل صعوبة امام اغلب الفرق ومهم ان يظهر النفط بثقة والعمل على تقديم موسم اخر بشكل جدي كما شاهدناه يقدم نفسه بنجاح كبير بالمقابل يبدو ان نفط الوسط تاثر بانتقال عدد من عناصره المهمة ليتعثر في اللقاء الاول من خلال الاعتماد على مجموعة لاعبين شباب يامل غني شهد ان يستقر عليهم كما هو الحال مع حسن احمد مع النفط

فوز الحدود وبغداد

وخطف الحدود الفوز من كربلاء وتظهر النتيجة منطقية امام وضع الحدود الذي استعد بشكل افضل من ضيفه الذي يعاني من ازمة مالية حادة منعته من التعاقد مع لاعبين قادرين لتمثيل الفريق الساعي للبقاء في مهمة لاتبدو سهلة بعد الاعتماد على تشكيلة محلية خالصة كما اعلنت ادارته

ونجح فريق بغداد في تخطي السماوة بهدف منحهم الحصول على كامل نقاط المباراة الاولى التي تشكل دعما لبغداد الذي هو الاخر استعد بصورة افضل من السماوة ويضم مجموعة لاعبين يريد منها مدرب الفريق احمد خلف ان تدافع عن مستقبل الفريق في دوري صعب كما تظهر امكانات بغداد اكبر بكثير من السماوة الذي لم يتغير شيء من وضعه المالي وقد لاتكون مشاركته مجدية وتوفر له البقاء هدف المشاركة الصعبة كما يبدو

وعاد نفط الجنوب بنقطة من جيرانه نفط ميسان بعد تعادلهما بهدف وتبدو النتيجة خارج قناعات جمهور ميسان الذي يرى التعادل بطعم الخسارة ولان الرهان اكثر ما يكون على مباريات الارض التي تجعل من مبارياته الاقرب لاصحابها في وقت تبدو النقطة مهمة عاد بها نفط الجنوب بقيادة علي وهاب الذي يقود الفريق هذا الموسم فيما يتولى مهمة تدريب ميسان عدي اسماعيل.