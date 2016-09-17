– September 17, 2016

جرّاح يضيف الذهبي الثاني وتأخر عداء عراقي يحرمه من التنافس

البارأولمبية بالمركز 36 عالمياً والرابع عربياً في ختام منافسات ريو

ريودي جانيرو – خالد جاسم

{ موفد الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية

توجت البعثة الرياضية العراقية حضورها الزاهي والمتألق في النسخة الخامسة عشرة للبارالمبياد الذي تسدل الستار على مسرح منافساته مساء اليوم في ملعب الماراكانا التاريخي في ريودي جانيرو بوسام ذهبي ثان حققه بطل رمي الثقل العالمي جراح نصار أمس الأول في الملعب الأولمبي (ملعب خوا هافيلانج ) في ريو دي جانيرو محققا رقما عالميا جديدا في هذه الفعالية ( 10,76 متر ) , ناسخا به الرقم السابق المسجل بأسمه أيضا لتبلغ حصيلة أبطالنا وسامين من عيار الذهب وثلاثة أوسمة فضية في أفضل حصاد وأحسن إنجاز تحققه رياضة ذوي الإحتياجات الخاصة في تاريخ الرياضة العراقية وفي سجل حضورها البارالمبي منذ أول إطلالة لها في بارالمبياد برشلونة عام 1992 حيث أهدت البعثة العراقية هذا الإنجاز التاريخي الكبير الى الشعب العراقي الحبيب وفي مقدمته أبطال الوطن من قواتنا المسلحة الباسلة بكافة صنوفها وفرسان الحشد الشعبي ومن معهم في خنادق العز والكرامة من رجال العشائر الأصلاء وقوات البيشمركة الشجاعة .

جراح ..بلسم الجراح

أما حكاية جراح مع الوسام الذهبي في فعالية رمي الثقل ( فئة أف 40 ) فكانت قمة في الروعة والتحدي المتفرد الذي وضع بطلنا المتألق في خانة متميزة عن بقية المتسابقين وهم تسعة متنافسين من بينهم ثلاثة من الصين ومتسابق واحد من كل من تونس والكويت وسنغافورة والبرتغال وساحل العاج ( كوت ديفوار بالتسمية الفرنسية ) وكرواتيا حيث يمنح نظام المسابقة ست محاولات لكل متسابق وتحتسب في النهاية نتيجة أفضل المحاولات رقميا , كان فيها البطل العراقي متقدما على بقية منافسيه بفارق صريح وواضح جدا حيث حقق في المحاولة الرابعة رقمه القياسي العالمي الجديد الذي ظفر به الوسام الذهبي وهو 10,76 متر بينما سجل في المحاولات الثلاثة الأولى على التوالي العشرة أمتار مع 36 و33 و2 سنتمتر فيما سجل في المحاولتين الخامسة والسادسة على التوالي عشرة أمتار و12 و53 سنتمتر , لتعتمد بالتالي نتيجة محاولته الرابعة وهي الأفضل والتي توجته بالذهب في هذا البارالمبياد مع إعتماده رقما عالميا جديدا حطم به رقمه السابق البالغ عشرة امتار و66 سنتمترا والذي حققه في بطولة العالم التي جرت في العاصمة القطرية الدوحة عام 2015 وتأهل بواسطته الى بارالمبياد 2016 , أما صاحب الوسام الفضي في هذه الفعالية فهو الصيني شين زينياو والذي سجل رقما قدره 10 ,10 متر فيما كان الوسام البرونزي من حصة البطل التونسي اسماعيل بوعبيد بعد أن سجل 9,44 متر.

وعبر البطل الذهبي جراح نصار عن فرحته العميقة وسروره الخاص بهذا الإنجاز الذي أهداه الى الشعب العراقي العظيم وقواته المسلحة الباسلة وأبطال الحشد الشعبي مؤكدا إن هذا الإنجاز جاء بعد كفاح وعرق وتدريب مستمر معبرا عن شكره البالغ للجنة البارالمبية واتحاد العاب القوى للمعاقين من خلال توفيرهما الإعداد المثالي له ولبقية زملائه الأبطال منذ مطلع السنة الحالية , كما عبر فاخر الجمالي امين عام اللجنة البارالمبية العراقية رئيس اتحاد العاب القوى للمعاقين عن سعادة غامرة قال إنها الأولى من نوعها التي يعيشها بهذه الصورة العميقة والمؤثرة خصوصا وإن مجهودات اللجنة البارالمبية العراقية قد فاقت حدود المرسوم من الطموحات في هذا الحدث الرياضي العالمي الكبير , كما هي نتاج جهد شاق قدمه اتحاد العاب القوى الذي حقق وسامين ذهبيين ووسام فضي واحد من حصيلة المشاركة العراقية التاريخية في البارالمبياد الخامس عشر .

إستبعاد حاتم

أدى تأخر العداء عباس حاتم في الحضور الى المضمار في الملعب الأولمبي في ريودي جانيرو أمس الأول للمشاركة في تصفيات سباق 400 متر رجال الى حرمانه من المشاركة في هذا السباق من قبل اللجنة المنظمة مفوتا على نفسه فرصة التنافس مع ستة متسابقين اخرين في تلك الفعالية , برغم إن الأرقام التي نتجت عن التباري في التصفيات كانت متقاربة بين زمن 49 وعشر الثواني و50 وكسور الثواني وهي أرقام عالية جدا مقارنة بقدرة العداء العراقي عباس حاتم الذي قد لايتجاوز حاجز ال 53 ثانية , مع إن ماحدث من خطأ تجسد في عدم حضوره بالموعد المحدد للسباق قد ألحق به أضرارا نفسية مؤلمة برغم محاولة ادارة البعثة العراقية التدخل لإقناع اللجنة المنظمة من أجل مشاركته في السباق من جدوى .هذا ومن المؤمل أن تكون زميلته زهراء نجاح قد خاضت صباح أمس السبت اخر الفعاليات الخاصة بالبعثة العراقية وهي فعالية رمي القرص للنساء والتي تجري منافساتها في الملعب الأولمبي الرئيس في ريودي جانيرو .

عبطان يؤكد التكريم

عبر وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان عن غبطته وسروره بالنتائج التي حققها أبطال رياضات ذوي الإحتياجات الخاصة في العراق في النسخة الخامسة عشرة للبارالمبياد الذي تختتم فعالياته اليوم في مدينة ريودي جانيرو البرازيلية . وقال عبطان إن ماتحقق في هذا المحفل الرياضي العالمي الكبير بمشاركة 166 دولة هو محط تقدير وإعتزاز كل العراقيين شعبا وحكومة لأنه يؤكد قدرة التحدي العراقي في قهر الصعاب والإصرار على تحقيق الإنجازات برغم التحديات الجسيمة والظروف الصعبة في إشارة منه الى مايعيشه العراق من وضع إستثنائي

وأشاد الدكتور عقيل حميد رئيس اللجنة البارالمبية العراقية رئيس وفدنا الى بارالمبياد ريودي جانيرو بحضور الوزيرالى البارالمبياد وتلبيته دعوة أشقائه وأبنائه في الوفد البارالمبي العراقي في الحضور الى البرازيل وحرصه شخصيا على التواجد الدائم والمكثف في الوحدات التدريبية والمنافسات الرسمية وتفقده اليومي لإحتياجات البعثة والوقوف ميدانيا على أحوال الرياضيين العراقيين والمساهمة المباشرة في تشجيعهم ورفع روحهم المعنوية في التنافس الرياضي الشريف كذلك عبر النائب الأول لرئيس اللجنة البارالمبية العراقية رئيس البعثة خالد رشك عن عظيم شكره وإمتنانه للوزير الشباب والرياضة لحضوره الفعال ودوره الفاعل في تحشيد الدعم المعنوي للرياضيين العراقيين المشاركين في بارالمبياد ريودي جانيرو, مؤكدا إن هذا الحضور كان له وقع مؤثر لدى البعثة العراقية كلها كون الوزير عايش البعثة في كافة تفاصيل حياتها اليومية من حيث التدريب والإعداد والتنافس الصعب وكان وجوده خير باعث لهؤلاء الرياضيين على مضاعفة الجهد والعطاء من أجل تحقيق الأفضل .

تحصيل حاصل

كما أوضحنا في رسائل سابقة حول واقعية حضورنا في البارالمبياد الخامس عشر ,جاءت النتائج متوافقة بشكل متكامل مع مارصد لها من توقعات مسبقة , وهو أمر يحسب للقائمين على إدارة الشأن البارالمبي العراقي لأنهم حسبوها بدقة وفق قراءة موضوعية وواقعية لما سوف يكون عليه الحضور العراقي في ريودي جانيرو , سواء في الفعاليات التي خطفنا فيها الأوسمة كالعاب القوى ورفع الأثقال والمبارزة على الكراسي أوتلك التي أعتبرت مصنفة في خانة الحضور المشرف على إعتبار إن مجرد تأهلها الى الحدث الكبير هو نجاح بعينه , وهو مانعنيه برياضات القوس والسهم والجودو والسباحة وفعاليتي الركض ( للرجال ) ورمي القرص للنساء , ومن هنا جاءت نتائجنا متوقعة تماما في تلك الفعاليات ومن بينها خسارة رامية القوس والسهم زمن حسن سباق الفردي في المنحنى المفتوح في القوس والسهم حيث إنها وبرغم تقديمها مقدرة حماسية وجميلة لكنها كانت بعيدة بقليل عن كسب الجولة مع منافستها القوية من اوكرانيا دزوبا باليان التي فازت على بطلتنا زمن بنتيجة 6- 2 حيث سجلت زمن 89 نقطة في مقابل 100 نقطة لمنافستها القوية.

ورش عمل وضيافة يابانية

شهدت كواليس البارالمبياد الخامس عشر وبعيدا عن مضامير وملاعب وميادين وصالات التنافس الساخن العديد من الفعاليات التي إرتدت طابعا أكاديميا لبعض منها وجوانب تنظيمية للبعض الاخر والتي حرص مسؤولوا اللجنة البارالمبية العراقية المتواجون هنا في ريودي جانيرو على المشاركة الفاعلة والميدانية فيها ومنهم الدكتور عقيل حميد رئيس اللجنة ورئيس وفدنا في البارالمبياد ورئيس البعثة خالد رشك النائب الأول ومساعده والامين العام فاخر الجمالي وعضو المكتب التنفيذي عبيد عنيد ومن بين تلك الفعاليات ورشة العمل النظرية التي أقامتهااللجنة المنظمة لبطولة العالم لألعاب القوى البارالمبية التي تقام في لندن العام القادم ,وورشة العمل الأكاديمية الخاصة التي أقامتها اللجنة البارالمبية الدولية مع مسؤولي اللجنة الدائمة والأكاديمية البارالمبية العالمية بحضور الخبراء والفنيين ومسؤولي اللجان الوطنية المشاركة في البارالمبياد الحالي والتي سلطت فيها الأضواء على التقنيات الفنية الحديثة في مختلف فضاءات العمل البارالمبي فنيا وإداريا وسبل التعاطي العملي مع تلك التقنيات مع إستعراض مفصل لأبرز التطورات التي شهدها البارالمبياد الخامس عشر في مختلف جوانبه الفنية والتنظيمية , كما سجل الوفد العراقي حضورا لافتا من خلال فعالية الإستضافة في البيت الياباني الذي إحتل جناحا كبيرا بالقرب من المجمع الأولمبي في ريودي جانيرو وإحتوى مجسمات ونماذج عينية وبصرية مع أفلام فيديو تتضمن تحضيرات العاصمة اليابانية طوكيو في إستضافة دورة الألعاب البارالمبية السادسة عشرة التي تقام في اليابان صيف العام 2020

تفرد عراقي خاص

النتائج القياسية في الأوسمة والأرقام المسجلة حققت للرياضة البارالمبية العراقية أفضل تسلسل في جدول ترتيب الأوسمة في تاريخ مشاركاتها حتى الان حيث أحتل العراق المركز 36 حتى صباح أمس السبت من بين 75دولة حققت الأوسمة بكافة معادنها في البارالمبياد الخامس عشر , كا إحتل العراق المركز الرابع عربيا بهذه الحصيلة بعد تونس صاحبة المركز الأول عربيا والمركز 18 عالميا ولديها 6 أوسمة ذهبية ونفس العدد من الأوسمة الفضية والبرونزية تليها الجزائر بالمركز الثاني عربيا والمركز 29 عالميا برصيد 3 أوسمة ذهبية وخمسة فضية و7 برونزية , ثم مصر بالمركز الثالث عربيا والمركز 30 عالميا بحصيلة بلغت 3 أوسمة ذهبية وخمسة فضية و3 أوسمة برونزية . وبعد العراق جاءت الامارات بالمركز الخامس عربيا و37 عالميا ثم المغرب والكويت والاردن وقطر والسعودية بالمراكز السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر عربيا على التوالي والمواقع 38 و59 و65 و68 و75 عالميا على التوالي , علما إن عدد الدول العربية المشارة في بارالمبياد ريودي جانيرو بلغ 16 دولة عربية.