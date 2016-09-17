– September 17, 2016

الفاسدون ملة واحدة- مقالات- طالب قاسم ألشمري

فسد الرأس فأصاب الجسد الحقيقة المرة التي يشعر بطعم مرارتها العراقيون بعد كل هذه الانهيارات المتسارعة التي خربت السياسة والاقتصاد وبناء ألدولة وأسسها وثوابتها وحياة المواطنين وأمنهم واستقرارهم ومعيشتهم بشكل عام بعد إن سيطر الفاسدون الأقوياء في الدولة والمجتمع على الضعفاء وعمدوا الى إذابة وتدمير الطبقة الوسطى وحولوها إلى طبقه فقيرة ما شكل خطورة مضاعفه زادت الأوضاع سوءاً حيث جاء التأكيد على الطبقة الوسطى كونها الطبقة الأنشط دائما في حياة الشعوب والمجتمعات تشكل الأقطاب والمراكز الثقافية والسياسية والاجتماعية و هي الذراع الطويل والقوي في مقارعة الدكتاتوريات والوقوف بوجه التيارات المتطرفة وقيادة الانتفاضات والتظاهرات والمطالبه بحقوق الشعب وتطبيق العدالة الاجتماعية بين إفراده وهي العنصر الأساسي المشارك في بناء الأنظمة الديمو قراطية وحمايتها لقد دمرت الطبقة الوسطى في المجتمع العراقي بمنهجيه وتصميم وتوسع الخراب وكثرت مشاكل العراقيين وكوارثهم وتشعبت وتركبت وتعقدت بعد سقوط النظام الدكتاتوري على يد الاحتلال الأمريكي الذي تحكم في بناء دولة العراق الجديد وغير في أسسها وثوابتها بالشكل الذي يحقق أهداف الاحتلال ومصالحه و حلفائه في المنطقة بعد أن احدث ثغرات في البناء الأخلاقي للمجتمع وضوابطه وأعرافه وتقاليده الايجابية وصولا إلى تأسيس وبناء دوله ضعيفة ترتكز أسس سياساتها على المحاصصات الطائفية والعنصرية والمذهبية التي أدت إلى خراب المجتمع والحياة العامة والخاصة للمواطنين ثم أجهزت على تخريب مؤسساتنا الوطنية العلمية والتربوية والصناعية وخربت ألزراعه بشكل شامل وبلا رحمه وعلى هذا الأساس تم بناء الدولة و العملية السياسية بسياقات تتقاطع بالضرورة مع بناء الدولة المدنية ألحديثه والتطور الاجتماعي وتطلعات العراقيين وطموحاتهم في بناء دولة و نظام سياسي ومجتمع تتحقق فيه تكافؤ الفرص لإفراده من خلال دولة مدنية احد أهم أهدافها بناء الإنسان لان بناء الإنسان يعني صناعة المجتمع وما حدث هو العكس بعد أن صحا الشعب العراقي على اضطرابات وحروب طائفيه مذهبيه عنصرية وضعته إمام حله جديدة في حاضره ومستقبله ومصير مجهول بعد أن ضعف دوره الجماهيري بشكل عام و دور الطبقة الوسطى بشكل خاص وهذا دليل على ضعف ألدولة وسقوط هيبتها وتصدع أسوارها وأركانها وهذا نتاج طبعي لان قوة أي دوله ونظامها وسلامتها وسلامة مواطنيها من الإخطار والكوارث يتأتى و يرتبط بقوة مجتمعها وإبداعاته وثقافاته المتنوعة يعني تستمد الدولة قوتها من قوة مجتمعها وهي جدليه طبعية مجتمع قوي دولة قويه يعني ارتباط قوة الدولة بقوة المجتمع وناسها الأكفاء و المخلصين من جميع الشرائح والطبقات ومن عامة الشعب لكن هذا لا يعفي القيادات السياسية ومن يحكم مؤسسات الدولة وسلطاتها من المسالة عند فشلها وإخفاقها وخرقها للأنظمة والقوانين وعدم القيام بمسؤولياتها كما يجب يعني لا يعفوها احد من محاسبة الشعب لهذه القيادات الفاشلة عبر السياقات والنظم الديمقراطية المتمثلة بالبرلمان ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان ومن المؤسف لم يحصل الشعب العراقي على قادة وسياسيين وحكام كما كانوا يحلمون ويرسمون ويتوقعون قبل سقوط النظام الدكتاتوري بل تفاجئوا بحكام وقادة وسياسيين لم ينصفوهم ويعوضوهم حرمان السنين العجاف سنين الحصار والحروب الكارثية الثلاث التي زجهم في مجاهلها النظام الدكتاتوري الساقط فتفاجئوا بقادة وسياسيين وحكام متنافسين متخاصمين متنازعين متصارعين على سلطات الدولة و سرقة المال العام ونشر وتعميم الفساد و فيهم من والى الخارج وتعاضد معه على حساب وطنه وشعبه فجاءت المفاجئات وإحداثها ثقيلة على العراقيين ومحزنه بعد سقوط النظام البائد خاصتنا بعد أن أقدم المحتل على تفكيك الدولة العراقية وحل ودمر واسقط مؤسساتها العسكرية والأمنية المسؤلة عن حماية امن المواطنين والمجتمع بشكل عام وتحقيق الانضباط والالتزام فيه وحماية وتطبيق الأنظمة والقوانين والمال العام والخاص ومؤسسات الدولة من العبث والتخريب يعني حماية الدولة برمتها وهذا العبث بأمن الدولة ومؤسساتها الأمنية أشاع الفوضى والفلتات وسرقة المصارف والبنوك والمحال التجارية ومؤسسات الدولة وتخريبها واخطر من كل ذالك تدمير تاريخ البلاد بسرقتهم أثارنا الوطنية وتخريب متاحفها من هنا خاب ظن العراقيين وفقدوا الأمل بالتغير بعد سقوط النظام ولاح في الأفق كل ما توقعوه أن يحدث ولم يحصلوا على ألفرصه التي حلموا بها لتحقيق طموحاتهم في حياة حرة كريمة ودولة مدنية ديمقراطية كما كانوا ينسجون في هذه الأحلام ويتوقعون رؤيتها حقيقة بعد سقوط الدكتاتورية بل تفاجؤا وعاشوا نظام متهرئي فاسد ضعيف وعمليه سياسيه بنيت على أسس وثوابه وتقاليد وسياقات فاشلة أنتجت دوله ضعيفة تتجاذبها صراعات الدول الإقليمية وتدخلنها في شؤون العراق وقراراته السيادية بالإضافة إلى سطوت الاحتلال التي ما زالت تتحكم بقراراتنا الوطنية وعمليتنا السياسية وبناء الدولة بعد أن أصبح سفراء الأقوياء وبعض دول الجوار الإقليمي مرجعيه لبعض القادة والسياسيين لهم رأيهم المسموع والنافذ في الدولة التي كثر (ملاليحها) ومسكوا بشرايينها قادة وسياسيين تنقصهم التجربة والخبرة في فن الحكم والقيادة ولهذه الأسباب وغيرها الأكثر جاءت الحصيلة دولة ونظام ضعيف تابع وبرؤوس أكثرها فاسدة دمرت الأعراف والتقاليد الوطنية في إدارة الدولة والمجتمع وهكذا دولة ومن الطبيعي أن تحوم شبهات الفساد حول قياداتها وصراعاتهم وخلافاتهم وحروبهم البينية من اجل الاستحواذ على سلطاتها ومنافعها خير دليل على هذا الفساد ولهذه الأسباب لبس الفساد الدولة برمتها ثم تحول هذا الفساد وشمل بعض الفئات الاجتماعية ما افقد المواطنين ثقتهم بدولتهم بعد أن ضعفت وتضعضعت أسسها وتصدعت أسوارها وخارت قواها فاجتمع علينا الحاقدون من الداخل والخارج ومن كل حدب وصوب ليجعلوا منا أضحوكة أمام العالم الذي يتقدم ونحن نعيش التخلف والفساد بل الانتحار على جميع المستويات وكل هذا التردي والكوارث التي أصابت الوطن وشعبه يتحملها القادة والسياسيون ومن يحكم ويتحملها الشعب الذي انزوى واستكان وقبل بالواقع الفاسد وعلى الجانب الأخر تنشط الثلل الفاسدة التي يسيطر البعض منها على أجهزت الدولة وهذه الثلل أفسدت الأوضاع في البلاد بشكل عام بما فيها الثقافة والفنون والسياحة التي تعتبر الواجهة الحضارية للدول والشعوب الحية بهذه الظروف والأحوال والواقع يواجه ويعيش العراقيين الفساد والخراب والكوارث وهذه هي بعض أسباب التردي والانحسار والتراجع عن ركب العالم المتطور المتحضر المتمدن لان الحاكم والسياسي الفاسد ينتج الفساد والخراب والتخلف وكل هذه الكوارث يتحملها من افسد الدولة بكل سلطاتها ومؤسساتها ومفاصلها الحيوية ليكونوا تحت طلب الأقوياء والأعداء ليصبح بعدها العراق ضيعات للبعض منهم انه الزمن الرديء يا ترى ما ذا سيحصل لنا إذا بقينا على هذا الحال وبعد أن ابتعدت النخب الفكرية والسياسية والثقافية الوطنية بعد أن حجمت وأصبحت على الحياد وبقى العراقيون بلا معين حقيقي لان عدم مساعدة النخب الثقافية والفكرية للمجتمع و الجماهير التي تطالب بالإصلاح يعني الكثير من التراجع على طريق الخلاص و الإصلاح وبناء الدولة والمجتمع ونحن بأمس الحاجة للإصلاحات في مقدمتها الإدارية والسياسية ووضع حد لترهلانها وفسادها بشكل يتماشى جنبا إلى جنب مع إصلاح التعليم والنهوض بمستويات التأهيل والتدريب التي من شئنها رفع كفاءات طلبتنا العلمية و الأيدي العاملة الوطنية لمواجهة التحديات وهذا يتحمله القادة والسياسيون والنخب السياسية والثقافية الوطنية وكل أصحاب الاختصاص المعنيين بهذا التغير للنهوض بشكل جاد وفاعل وسريع لإجراء الإصلاحات والعمل بجديه وحماسه على بناء الإنسان كونه عماد الحياة والتمدن والتطور والتحضر وصولا لتحقيق العدالة ألاجتماعيه بين جميع طبقات الشعب وأطيافه وشرائحه وفئاته و كل هذا يتعلق بمدى وعي الجماهير واستعداداتهم للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها وهي اليوم أي الجماهير تتحمل الجزء الكبير من مسؤوليات الإصلاح والتغير وبلا حدود وكذلك يتحملها الوطنيون من القادة والسياسيين والحكام الشرفاء ويعتمد ذلك على مدى قدرتهم واستعداداتهم الصادقة والأمينة لتحقيق هذا الإصلاح والتغيير واحترام الأنظمة والقوانين وعدم خرقها والالتفاف عليها أو محاولات إصدار قوانين جديدة خاصة تسهل إطلاق سراح المجرمين والفاسدين وهي ممارسات تتقاطع مع أمال وطموحات وحقوق المواطنين وأمنهم وأمانهم وان لا يحدث عكس ذالك لان ما يطالب به العراقيون اليوم هو تنفيذ الإحكام الصادرة بحق المجرمين المدانين وتقديم سراق المال إلى المحاكم ليراهم المواطنون ومن على شاشات التلفاز وهم في قفص الاتهام يحاكمون ولا نعطيهم هم ومظلاتهم الفاسدة التي تحميهم فرصة للمساومات والتوافقات تحت مختلف الشعارات والحجج ليفلتوا من العدالة بصياغة وإصدار انظمة وقوانين تحقق لهم إغراضهم وأهدافهم المشبوهة بل المطلوب هو حماية الأنظمة والقوانين والتمسك بها والعمل على ترسيخ سيادتها عند ذلك سيتحقق لنا الكثير في مقدمتها هيبة الدولة المفقودة وتعزيز وضبط وحماية أمنها والمال العام لنتمكن بعدها من تضييق وسد سعة الفجوة لتي حدثت بين الأغنياء والفقراء و في كل المجالات ومنها الاجتماعية و الثقافية وإزالة ظروفها و أسبابها ألمعروفة وهنا استحق التذكير والتأكيد على دور الإعلام والمعلومات الدقيقة التي يجلبها ويضعها بين يد المواطنين ليعينهم ويساعدهم ويمكنهم من اتخاذهم لقراراتهم الوطنية السليمة والصائبة للإسهام الفاعل في الدفاع عن الوطن وتحقيق التغيير والبناء والإصلاح الجوهري المطلوب في المجتمع والدولة ونظامها السياسي الديمقراطي.