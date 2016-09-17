– September 17, 2016

دم العراقي احمد جبار كريم –مقالات- حيدرصبي

على الحكومة العراقية ان تطالب نظيرتها البريطانية بدفع تعويضات لعائلة العراقي احمد جبار …

العراقي البصري احمد جبار كريم والبالغ من العمر 15عاما، راح ضحية استهتار 4 جنود بريطانيين خرقاء كانوا اجبروه على القفز في المياه العميقة لقناة مائية في مدينة البصرة في مايو /ايار 2003 ، واما لماذا ؟ فلكونهم ظنوا انه واربع مشتبه بهم من رفاقه كانوا قد قاموا بالسرقة ! . الحادث وقع وحسب افادت الجنود امام قاضي المحكمة العليا البريطانية ( يحمل ثالث ارفع رتبة بين القضاة البريطانيين السابق السير – جورج نيومان – ) . في مدينة البصرة عند احد القنوات المائية ، بقول الجنود الاربعة بافادتهم : ” بعد استدعائنا إلى مجمع صناعي مهجور، حيث وجدنا نحو 20 إلى 30 من المشتبه بقيامهم بالسرقة. وبعد مطاردتهم، كان أحمد واحد من أربعة مشتبه بهم تمكنوا في البداية من الدوران حول بركة ماء راكدة ، وقد ألقينا القبض عليهم ونقلناه في عربة مدرعة إلى قناة شط البصرة حيث اجبرناه على القفز في المياه ” . كلامهم هذا جاء ايضا طبقا لرواية احد هؤلاء المعتقلين “اياد سليم حنون ” ، يقول اياد : ” أُجبرنا نحن (الأربعة) على الدخول إلى المياه” تحت تهديد السلاح. مضيفا ، في شهادته أيضا إن الجنود رموا الأحجار علينا لاجبارنا على التوجه نحو المياه العميقة ، وبعد ان قفزنا كان احمد يتخبط في الماء وامام مرأى الجنود حيث استمروا بالنظر اليه وهم يشاهدوه يغرق ولم يحركوا ساكنا في حين كان بامكانهم انقاذه وبكل بساطة وحسب قوله ” .. قتل احمد واقصي من الحياة ولما يزل صبيا بعد ، والحكومة العراقية كما العادة لم تحرك ساكنا وكأنما الذي قتل حيوان اليف فارق الحياة اثر حادث مؤسف !! . الجنود البريطانيون اليوم ادينوا امام المحكمة العليا ، وهذا دافع مضاف لان تقوم الحكومة العراقية بمطالبة الحكومة البريطانية بالتعويض المادي لعائلة الصبي احمد كون جنودها هم من تسببوا بقتله وادينوا فعلا من قبل القضاء البريطاني نفسه . وهنا كان لابد ان نذكر حكومتنا الموقرة بما الزمت امريكا نفسها به بدفع ماقيمته 1.1 مليون دولار امريكي كتعويضات لعائلة عامل اغاثة ايطالي ” جيوفاني لوبورتو ” والبالغ من العمر 37 عاما قتل في غارات لطائراتها بلا طيار في باكستان حينما كان رهينة عند تنظيم القاعدة من عام 2015 .. عليه نناشد الحكومة العراقية من ان تطالب وعلى وجه السرعة بدفع تعويضات مالية للضحية العراقي وبحجم التعويضات التي دفعتها امريكا لعائلة الضحية الايطالي جيوفاني ان لم يكن اكثر ، بسبب الفارق بين الحادثتين وكون ان الجنود البريطانيين قاموا بالقتل العمد وباستهتار فاضح ، في حين ان السيد الايطالي قتل عن طريق الخطأ وبطائرة من دون طيار .