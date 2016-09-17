– September 17, 2016

كـرادة مـريم أهلها وساكنُوها

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عادات وتقاليد المنطقة هي الأسمى في بغداد قبل إستحواذ الحكومة على الأراضي

عصام مجيد حسن العبيدي

بغداد

كرادة مريم (جغرافية وموقع)

تحتل كرادة مريم القسم الجنوبي في شرق بغداد ويمثل الموقع الطبوغرافي وطبيعة الاراضي المحيطة بها عاملاً أساسياً في نشأتها وتطورها . وإن أصل تسميتها مشتقة من كلمة (الكرد) فالكرادة هم أصحاب (الكرود) التي تسقي الأراضي والبساتين . وينصب (الكرد) عادة على بئر مجاورة للنهر ، واللافت أن بعض العوائل تملك الاراضي والبساتين . ولكنها لا تملك الكرود ، لهذا تقوم باستئجارها . في حين يملك البعض الاخر الكرود ولا يمتلك الاراضي . وجاء في مجلة (العراق الجديد) أن اسم الكرادة الحالي حديث وحصل في فترة متاخرة من حكم العثمانين الذين تسلطوا على رقاب العراقيين مدة ناهزت عن اربعمائة عام عجاف في إن الطابع الزراعي كان غالباً على المنطقة منذ العهد العباسي وهي تعج بللكرود .

كسلة مريم

يقترن أسم كرادة مريم بالكسلة المشهورة التي كان يؤجج أوارها أهل بغداد. وقد فاتنا أن نشير إلى ضريح يقع في وسط الناحية وينسب إلى السيدة مريم بنت عمران والدة المسيح ومنه استمدت كرادة مريم اسمها . والمرجح ان هذا القبر يعود لامرأة صالحة من نساء العهد العثماني أسمها مريم . وقد التبس الأمر على الناس فشاع بينهم أنها السيدة العذراء، والعذراء لم تأت إلى العراق ولا عهد لها بالكرادة. كان أهل الكرادة يقدسون ضريح مريم تبعا لهذا الظن. واتخذوا من الأرض التابعة له مقبرة لأكبادهم . أما أهل بغداد فكان هذا المشهد متنزها لهم يجتمعون حوله في كل عام مرتين: في الجمعة الأولى بعد عيد الفطر والجمعة الأولى بعد عيد الأضحى، وهذه هي الكسلة… والكسلة في بغداد ثلاثة أيام، فإلى جانب كسلة مريم كانت كسلة سيد إدريس في الكرادة الشرقية ويحتفل بها في الأحد الأول بعد العيدين . وكسلة أبو رابعة في الأربعاء الأول بعد العيدين وكانت تتوهج حول ضريح (أبو رابعة) في العظمية.

عندما يحين موعد الكسلة في كرادة مريم كان الناس يأخذون – منذ الصباح الباكر – بالزحف نحو ضريح السيدة من كل جهة من جهات بغداد حتى تضيق بهم البساتين والحقول المحيطة بالضريح . ويأتي مع الناس، الباعة المتجولون بأنماط شتى من الأطعمة والمرطبات واللعب . ومع هواة الطرب ألوان مما عرفت بغداد في ذلك الوقت من أدوات اللهو والغناء . ويكون يوما مشهودا يفوق في صخبه ومسراته أيام العيد ويطبع في الأذهان ذكريات لا تنسى.أما أصل الكسلة فمجهول، وكذلك المعنى الذي ينطوي عليه . وأغلب الظن أنها وجدت بدافع الرغبة في مداومة المرح والتعطل الذي يستروحه الناس طوال أيام العيد . وفي مجتمع ضيق يخنقه الحرمان، كالذي زاملته بغداد في الجيل الماضي تفرض مثل هذه النزعات تأثيرها الفوي على الأفراد . أن حاجة الناس إلى التفسح والخروج من أسر القيود التي تكبلهم تؤلف على الدوام حافزا يدفع بهم نحو البحث عن منافذ يتنفسون من خلالها . وهكذا كانت لأيام العيد في بغداد، بما تحمله للناس من مسرات، أهميتها البالغة وأصداؤها البعيدة في النفوس . وكانت الكسلات مناسبة فرعها البغداديون من أعيادهم تطمينا لهذه النزعة . ولعل في أطلاقهم أسم (الكسلة) على هذه الأيام ما يؤيد هذا الظن أو يقربه من الصواب .

مجلة بغداد ـ تشرين الاول 1964. وهكذا كانت كرادة مريم تغازل دجلة وبقيت عيونها باكية بسحرها وأهلها وهي حالمة على ضفاف النهر يفوح منها عقيق الماضي التليد وتطوف حولها النوارس تتوسد الضفاف معانقة النهر منذ قرون قديمة وحبي لها لا يقبل القسمة وباكورة طفولتي الى شيب شيخوختي .

ازياء اهل كرادة مريم

لعل الكثير من جيلنا وكذلك الذين هم أكبر منا يستذكرون تلك الأزياء التي كانت لآبائنا واجدادننا في تلك الحقبة من ذلك الزمن المنقرض، حيث كان الزي المميز الذي لا يفارق اهلها هو (الصاية والجاكيت والزبون والعباءة واليشماغ مع وضع العقال على الرأس)، وكان القليل منهم يلبس (الجراوية) وهم البعض من أصحاب المهن والحرف . ولكون كرادة مريم لها طابع خاص، ولأنها منطقة زراعية فلم يدخلها تطور الملبس والزي الذي كان سائداً في مركز المدينة مثل (العمامة او الكشيدة او الطربوش او الفينة)، وكان يختص بهذا الملبس الذي يعد لباساً اوربياً من خلال لبس البنطلون والجاكيت ووضع (منديل في الصدر) وربطة العنق (البين باغ)، وهذا حصراً بالافندية (الجلبية) لاسيما من جيل الموظفين الذين يعملون في الدوائر الحكومية او في قطاع المحاكم من القضاة والمدرسين ورجال القضاء، حيث ظهرت (السدارة) وكان يطلق عليها (الفيصلية) التي أختارها الملك فيصل الأول، حيث تكونت لهذه السدارة شخصيتها وصفاتها وعاداتها ومقتنيها، وفاتنا ان نذكر بان الطربوش جاء الى بلدنا بواسطة الاتراك الذين غزو وطننا، وما دمنا في وصف الأفندي ومن باب التبجيل والوصف حيث ان ذلك الأفندي قد نال حظوة وامتيازاً اكثر من غيره، وهذا مما جعل المطربة المخضرمة (صديقة الملاية) تتغنى بالأفندية من خلال اغنيتها المشهورة:

الأفندي الأفندي عيوني الأفندي

الله يخلي صبري صندوق امين البصرة

وذلك ما جعل الأفندي يترفع ويزهو ولا سيما عندما كان يذهب للمقهى ويسمع روادها يقولون:”جاء الافندي..راح الافندي”، وكان البعض منهم يضع السدارة على رأسه، ولاسيما من تقلد منهم الوظائف الحكومية الكبيرة . وكان يرافق هذه الصفة تسمية أخرى مثل (الباشا، البيك، الاغا، الجلبي)، وكان ذلك الرجل يعد مثقفاً مقارنة بالكم الهائل من الجهلة وأنصاف المثقفين، وكنا كثيراً ما نسمع أغاني خاصة (بابو السدارة)، وهناك قسم من ساكنيها من مترفي الحال والمال يلبسون (الجبة، أو الدميري، أو البته، أو القلنسوة)، وهم ليس من اهلها بل البعض من ساكنيها وهم قلة بعدد الاصابع .

ومن باب التقييم والوصف المقتضب فقد كانت عادات وتقاليد أهالي كرادة مريم هي الأسمى والأفضل حتى بداية الخمسينات من القرن الماضي، أما من حيث واقعها الجغرافي فقد تغيرت الصورة بعد ان استحوذت الحكومات المتعاقبة على هذه المنطقة المتميزة، حيث شيدت في أرضها مبان حكومية ودوائر خدمات ونوادٍ ومتنزهات وقصور للمسؤولين ومن ذوي الدرجات الخاصة، وقد تطرقنا الى ذلك وهذا الامر حدا باهلها وساكنيها ان يتفرقوا ويسكنوا مناطق مختلفة من بغداد وضواحيها، ولا زال البقية الباقية منهم يستذكوون ذلك التاريخ وتلك الايام التي ذهبت ولم تعد تاركة في نفوسهم الحسرات والأهات وذكريات لا يمكن نسيانها .

-الأطعمة التي يكثر الكرادة من تناولها هي كالآتي مصنعة على الوجبات اليومية:

1- الفطور: العصيدة: وهي حساء يعمل من الطحين المسهى _ أي المحمص بالدهن _ والنمت المطبوخ . وقد يأكلون التمر والخبز واللبن . وقليلا ما يتناولون مشتقات الحليب كالزبدة والقشطة والجبن .

2- الغداء :تمر وخبز ولبن .

3- العشـــاء: البالوته: وتعمل من الطحين المحمص والدبس . وقد يتناولون الرز. وقد يأكلون الباذنجان المشوي بالتنور مع الخبز والملح . وثمة طبخة من الباذنجان أو الباميا مع الماء وعصير الرمان الحامض تسمى (مصكعة) والتسمية تعبير عن بؤس الطبخة ودلالتها على خشونة العيش . وطبخة يأكلها القادرون منهم تدعى سنكسير) أو (حامض حلو) تعمل من المشمش المجفف والدبس واللحم . وتقدم مع التمن .

في الولائم: مرق حامض الشلغم مع التمن .

ومن أكلاتهم: الخميعة – بتسكين الخاء – ومادتها الحليب والسكر والدهن المغلي . واللبنية – بكسر اللام وتسكين الياء – وهي لحم وتمن ولبن وتطبخ سوية .

لم يعرف أهل كرادة مريم ألا القليل من المشروبات والقهوة . وكانوا حتى أوائل القرن الحالي يجهلون الشاي . ويحكى ان هنديا في جيش الاحتلال الانكليزي في الحرب العالمية الأولى أهدى فلاحا من أهل الكرادة كيس شاي فقدمه الكرادي بدوره إلى بقرته ظنا منه أنه نوع من العلف . ويذكر بهذه المناسبات أن قطعات من جيش الاحتلال هذا قد نزلت في الكرادة . ونشات بسبب ذلك صداقات وطيدة بين الأفراد الهنود في هذا الجيش وبين أهلها . حتى أن الكثير منهم تعلم اللغة الهندية . في حين كان الجمود والقطيعة يسودان علاقاتهم بالأفراد الغربيين في الجيش المذكور . ولا غراب في ذلك، فالمضطهدون مهما اختلفت جنسياتهم يميلون بفطرتهم إلى التجانس، والائتلاف مع بعضهم.

اهميتها في عهد الاتراك

ازدادت اهمية بغداد للعثمانين المحتلين مع تقدم الزمن اي منذ ان وضع أول (جندرمة) قدميه في العراق – قبل أكثر من أربعمائة سنة – وقد خصص الاتراك جزءاً من ممنطقة كرادة مريم لعسكرة جنودهم، حيث قاموا ببناء المعسكرات والثكنات أسوة بما قاموا به في الكرادة الشرقية وكان هاجسهم سرعة التنقل مابين ضفتي النهر ونقل المؤن والمعدات العسكرية والتي كانت تنقل بواسطه البغال والحمير، وقد اقامو عوامات خشبية، وتعد بمثابة جسر خشبي يعبر عليه الأفراد وتلك الدواب ويسمئ بالتركية (الاوردئ) وقيل ان اكثر الولاة-اهتماماً بهذا الجانب كان الوالي (ناظم باشا) سنه 1910م والوالي (جاويد باشا) سنه 1914م – 1915م .

وفي تلك الفترة كانت الحرب مستعرة بين الاتراك والانكليز مما دعا الحكومة التركية الى اعلان (النفير العام) في العراق وذلك في (2آب1914م) وقد سميت (دكة الغربية)، حيث أنتشر (الانكشارية) وقوات (الجندرمة) في بغداد بصورة خاصة، وكانوا يلاحقون الشبان من بيت الى بيت لغرض تجنيدهم وارسالهم الى جبهات القتال وبكل وسائل القوة والعنف والتهديد والوعيد، وبأسلوب همجي متخلف لغرض ارسالهم الى روسيا، فكانوا فريسة الأمراض الفتاكة والبرد القارس، وقد قضئ الكثير منهم نحبه وطمرته الثلوج ومات غريباً عن اهله ووطنه . وبعد انتهاء تلك الحقبة السوداء في تاريخنا وانجلاء الموقف عاد قسم من هولاء بل إن اكثرهم هربوا سعياً وراء الخلاص بجلودهم من هذه المصيبة التي حلت بهم. وهنا كانت الطامة الكبرئ حيث ساد بغداد (الهرج والمرج)، بعد اجلاء الموقف اخذ العراقيين يبحثون عن مصائر اولادهم الذين سيقوا الئ حرب مدمرة مهلكة ليس هم لكن هيمنة الاتراك هو الذي دفع بهم الى هذا المصير المجهول وحيثما كانوا فان العنف مسلط علئ رقابهم وظهورهم كان قسم من أهالي كرادة مريم قد نالهم نصيباً مما جرى ومنهم جدي المرحوم (حسن العبيد) وكذلك المرحوم (مهدي الخفاجي) والد المرحومين صالح وناجي حيث ان الأول تمكن من الهرب والثاني قضئ نحبه في ثلوج سيبيريا، وما دمنا قد عرجنا الى موضوع (دكة الغربية) وكما يطلق عليها (السفر بر) نود ان نستعرض جوانب اكثر لهذه الملحمة في اطارها اللاإنساني من حيث كونها اعتداءً صارخاً ومستهجناً ولكون طابعها يفتقر الى المعاني الخلقية وأدوات تنفيذها بطرق همجية دموية وفرضت على شباب العراق الذين سيقوا عنوة الى حرب ضروس، ولكون الاستعمار التركي جاثماً على الصدور أكثر من 400سنة تقريباً حيث كانت له يد طولى في مقدرات بلدنا العزيز فسخر قسماً كبيراً من (الجندرمة) ومن حثالات (الانكشارية) لمطاردة الفتية والشباب واجبارهم بالقوة لزجهم في هذه المعركة والتي ليس لنا لاناقة ولا جمل فيها، حيث أن هذه القوة الغاشمة قد كشرت عن انيابها وحقدها الدفين على كل ما هو عراقي او عربي . لقد افرزت هذه الحرب الكارثية مصائب ومآسي لا يمكن نسيانها على مدى التاريخ، لقد أفرزت الفتره التي تسلط فيها هؤلاء الغزاة على العراقيين الفاقه والحرمان والامراض والتدمير والقتل والتخلف الثقافي والعلمي، حيث كان لا يسمح بتداول اللغة العربية اطلاقاً وكان الغرض من ذلك هو مسخ لغه (القرآن الكريم) وابدلها باللغة التركية في جميع مرافق العراق ودوائره، والمضحك المبكي!! ان الذي يشرف على هذه الامور هو (السلطان) الذي جعلوا منه (اميراً للمؤمنين)، نعم هكذا ابتلي العراق وهذا قدره وليس خياره . وهنا تكمن المصيبة (في السفر بر فرمان عثماني) ويعني بذلك السفر عبر البراري والقفار (قفقاسياً)، وقد فوجى به العراقيون كغيرهم في البلاد العربية الواقعة تحت السيطرة العثمانية ففي 13آب1913م الصقت على مداخل الاسواق وابواب المقاهي والمحلات ودوائر القشلة (السراي) صورة بندقيتين على شكل حرف اكس بلغة التركية التي كانت دارجة (سفر بر لك وار سح باش له اولانلر) وتعني بالعربية (هناك نفير عام كونوا على استعداد مع اسلحتكم)، وهذا يعني ان هناك تجنيداً اجبارياً يساق له من عمر15الى عمر45 سنة الى قوقازيا، حيث اشتركت الدولة العثمانية الى جانب المانيا النازية واصطفت ضد الطرف الأخر (دول المحور) ازاء هذا التعسف المأساوي مما اضطر الشباب الى الهروب من هذه الخدمة العسكرية الاجبارية وتمت ملاحقة الشباب الهاربين من سطح الى سطح ومن زقاق الى آخر من قبل الجندرمة العثمانية الغازية والمعتدية، وتم تجميع الخاضعين لهذه الخدمة القسرية في ساحة القشلة في ليلة ظلماء، وفي شهر آب وحرارته اللاهبة وراح الأباء والامهات يبحثون عن ابنائهم، ولانعدام الرؤية كانوا يشعلون عود ثقاب ليروا وجوه ابنائهم وسمي طابور المنتظرين هذا (طابور ابو شخاطة)، وقد تم اعدام الفارين من هذه الخدمة العسكرية الاجبارية قبل ايام (في محلات قنبر علي وابوسيفين وبني سعيد)، وقد اعلن الجهاد دون ان يعرف احدا المسوغ الشرعي له والذي باركه السلطان (اميرالمؤمنين)، ويا حزني والمي على تلك الجموع المتجهة الى قفقاسيا وقد اخذت الأخبار تتوارد عن هلاك بعضهم في الطريق عطشاً وجوعاً واذلالاً. وبعد سبع سنوات عاد من عاد الى ارض الوطن ومات الباقون هناك نتيجة نقص الخدمات والرعاية وعدم توفر التغذية اللازمة وعدم القدرة على المطاولة في المشي على الاقدام، مضافا الى ذلك التعرض للمخاطر في طريق العودة لاسيما ليلاً زيادةً عن مرض الهيضة، فضلاً وكل تلك الظروف كان لها دورها في الفتك بهؤلاء الجنود المساكين (اولاد الخايبة) . لقد أدى الجزع والشعور بخيبات الأمل، الى النكوص والشعور بالذل والاهانة، وقد اصاب الذات العراقيه (البغدادية) كون التجنيد من بغداد باعتبارها ولاية المركز. ومن باب رفع المعنويات وإثارة الحماس بين البغداديين من خلال الأناشيد عهد الى (الملا عثمان الموصلي)، أن يكتب نصاً ويلحنه ويحفظه لتلاميذ المدارس رغم قلتها. وكانت مدرسة السلطاني هي التي تنشد الأناشيد التي كان مقرها في محلة (عارف أغا) المعرفة اليوم بأسم باب الاغا وقد اتخذ الملا من جامع الخفافين مكاناً له للصلاة والاقامة ووضع نصاً ولحنة وأداء تلاميذ المدرسة المذكورة وكان مطلعه (عسكرنا سفر بر هلل ثم كبر نرجو له النصر يارب)، لكن الموقف الشعبي كان رافضاً لهذا التجنيد الاجباري الذي دفع البغداديون ثمنه باهظاً فقد آدى بارواحهم للموت وقد انتهى مفعوله بنهاية حكم الدولة العثمانية وخسارتها الحرب أمام دول الحلفاء وأحتلال الانكليز للعراق وقد تناول احد شعرائنا وهو المرحوم (اسماعيل ابراهيم) تلك الوقائع بقوله في احدى قصائده:

اعلن السلطان حرباً دون ان ندري القضية

طافت الجندرمة بحثاً عن صنوف العسكرية

ساقوا من قومي الوفاً كشياه للضحية

نحو اسطنبول سرنا بين اعياء وياس ذاك امسي