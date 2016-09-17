– September 17, 2016

إنهم يقتلون أحلام العراقيين- مقالات- ماجد الكعبي

كان ناس العراق بعد التغيير الأمريكي للحكم عام 2003 ينتظرون ما ستدر عليهم الديمقراطية الموعودة فتمتلأ جيوبهم قبل بطونهم ، حلموا بكهرباء دائمة ومياه صافية وأطعمة شهية وبيوت حديثة وشوارع نظيفة وسيارات أمريكية الصنع وطرق عريضة ، حلموا بجوازات سفر ، وسفرات سياحية إلى أرجاء العالم .حلموا بما لم يحدث في ألف ليلة وليلة ، حلموا بخدمات إدارية تحترم المواطن حين يراجع دوائر الدولة فلا يصده شرطي ولا يبوخه موظف ، حلموا برواتب مجزية وحلم المتقاعد ألا يموت قبل أن يشمله التقاعد الديمقراطي الذي سيمسح كل آلامه السابقة .. أحلام وأحلام كلها وردية . وكانت الصحف التي أفرزها الاحتلال تصدر كل صباح ولسان حالها : انتظروا أيها العراقيون فستفتح لكم السماء أبوابها على يد بريمر، وستمطر عليكم مطراً من دولارات تنسيكم شقاء صدام وجلاوزته .. وأيضا تبشرنا – الصحف التي أفرزها الاحتلال – بعدم سيطرة السياسيين على الصحفي . وان زمن شراء الذمم والضمائر ولى وانتهى.ومضت الأيام والناس تنتظر الثمار ، ويتداول الحكم من تداوله والناس لاتلمس شيئاً فلا الكهرباء دامت ، ولا الجيوب ، ولم تمطر السماء ذهباً بل أمطرت رصاصاً ، وكثرت عذابات ومنغصات الناس يوماً بعد يوم ، وتكاثر سراق المال الحرام ، وأقصي الشريف ، واستبعد الأصيل ، وسحبت الثقة من المسؤول المخلص ، وانتصر أهل الفساد على الوطنيين ، ونُهبت الدولة وخزائنها والناهب هو من جاء ليصلحها ويحميها ، ولم تسلم ألأرض من الأطماع فنُهبت القصور والمزارع والبساتين والأراضي كما نًهبت البنوك ، ولم يُبلط شارع وفق الأصول والموازين ، ولم تفتح مستشفى كمستشفى عدنان ، أو مدينة كمدينة الطب ، ولا جامعة كجامعة بغداد ..!! كل هذا جرى بعد التغيير الذي كان عباءة غطت تحت طياتها البلاء والكوارث والويلات والمحن .هكذا وأد اغلب الذين تسنموا المناصب وهم ليسوا من أهلها ، وأدوا آمال الناس وأحلامهم حتى صاروا – الناس – لايحلمون بالمال ولا بالعقار ، فقط صاروا يحلمون بالاطمئنان وراحة البال ، وأين هم من هذا والتهجير سحق الناس وقتلهم العطش وحر الشمس ووو ، ويا أحلام العراقيين لكِ الله .